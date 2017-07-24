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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bitcoin Cash Node ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bitcoin Cash Node ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Bitcoin Cash Node (BCH)

تحلیل تکنیکال امروز Bitcoin Cash Node (BCH)

صفحه تحلیل Bitcoin Cash Node، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BCH، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bitcoin Cash Node را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Bitcoin Cash Node (BCH)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$204.8---5.54%-7.88%-50.56%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Bitcoin Cash Node

Bitcoin Cash Node اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bitcoin Cash Node در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 13
خنثی 3
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:فروشفروش 10خنثی 0خرید 4
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 3خرید 6
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
205.0066
204.9733
مقاومت دوم
204.9733
204.9542
مقاومت اول
204.9566
204.9424
نقطه محوری
204.9233
204.9233
حمایت اول
204.9066
204.9042
حمایت دوم
204.8733
204.8924
حمایت سوم
204.8566
204.8733

سیگنال‌ های بازار Bitcoin Cash Node

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
1.36M
$18.53 M
$17.17 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.19M
خریدهای فعال 3 روزه
$5.00 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$4.81 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.42M
خریدهای فعال 7 روزه
$10.15 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$9.73 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Bitcoin Cash Node جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت BCHUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.04 M204.50
2026-08-14-$2.02 M201.70
2026-08-13-$0.53 M208.60
2026-08-12$0.07 M213.70
2026-08-11$0.47 M211.50

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Bitcoin Cash Node بیشتر کاوش کنید

معامله Bitcoin Cash Node (BCH) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Bitcoin Cash Node را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTBCH
$204.8
$204.8$204.8
+1.58%
5.32K (USDT)
/USDCBCH
$204.8
$204.8$204.8
+1.68%
140.58 (USDT)
/BTCBCH
$0.003254
$0.003254$0.003254
+1.65%
44.12 (USDT)
/USD1BCH
$205
$205$205
+1.73%
272.54 (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب BCH به USD

مقدار

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 204.8 USD

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