تحلیل تکنیکال امروز Bitcoin Cash Node (BCH) صفحه تحلیل Bitcoin Cash Node، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BCH، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bitcoin Cash Node را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Bitcoin Cash Node (BCH) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $204.8 -- -5.54% -7.88% -50.56%

Bitcoin Cash Node اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bitcoin Cash Node در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 13 خنثی 3 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 0 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 3 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 205.0066 204.9733 مقاومت دوم 204.9733 204.9542 مقاومت اول 204.9566 204.9424 نقطه محوری 204.9233 204.9233 حمایت اول 204.9066 204.9042 حمایت دوم 204.8733 204.8924 حمایت سوم 204.8566 204.8733

سیگنال‌ های بازار Bitcoin Cash Node حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 1.36M $18.53 M $17.17 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.19M خریدهای فعال 3 روزه $5.00 M فروش‌ های فعال 3 روزه $4.81 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.42M خریدهای فعال 7 روزه $10.15 M فروش‌ های فعال 7 روزه $9.73 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Bitcoin Cash Node جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BCHUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.04 M 204.50 2026-08-14 -$2.02 M 201.70 2026-08-13 -$0.53 M 208.60 2026-08-12 $0.07 M 213.70 2026-08-11 $0.47 M 211.50 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Bitcoin Cash Node (BCH) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Bitcoin Cash Node را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BCH $204.8 $204.8 $204.8 +1.58% 5.32K (USDT) معامله کنید / USDC BCH $204.8 $204.8 $204.8 +1.68% 140.58 (USDT) معامله کنید / BTC BCH $0.003254 $0.003254 $0.003254 +1.65% 44.12 (USDT) معامله کنید / USD1 BCH $205 $205 $205 +1.73% 272.54 (USDT) معامله کنید