تحلیل تکنیکال امروز Axie Infinity (AXS) صفحه تحلیل Axie Infinity، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AXS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Axie Infinity را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Axie Infinity (AXS) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.8767 -- -1.92% -12.37% -24.53%

Axie Infinity اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Axie Infinity در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 3 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 3 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.8748 0.8748 مقاومت دوم 0.8748 0.8747 مقاومت اول 0.8747 0.8747 نقطه محوری 0.8747 0.8747 حمایت اول 0.8746 0.8746 حمایت دوم 0.8746 0.8746 حمایت سوم 0.8745 0.8746

سیگنال‌ های بازار Axie Infinity حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.35M $12.41 M $12.76 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.08M خریدهای فعال 3 روزه $0.53 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.45 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.06M خریدهای فعال 7 روزه $1.71 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.65 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Axie Infinity جریان سرمایه خالص ورودی قیمت AXSUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.08 M 0.88 2026-08-14 $0.01 M 0.87 2026-08-13 -$0.07 M 0.87 2026-08-12 $0.07 M 0.88 2026-08-11 $0.02 M 0.88 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Axie Infinity (AXS) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Axie Infinity را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT AXS $0.8765 $0.8765 $0.8765 +0.73% 72.36K (USDT) معامله کنید / USDC AXS $0.8747 $0.8747 $0.8747 +0.71% 58.27K (USDT) معامله کنید