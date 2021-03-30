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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Axie Infinity ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Axie Infinity ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Axie Infinity (AXS)

تحلیل تکنیکال امروز Axie Infinity (AXS)

صفحه تحلیل Axie Infinity، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AXS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Axie Infinity را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Axie Infinity (AXS)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.8767---1.92%-12.37%-24.53%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Axie Infinity

Axie Infinity اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Axie Infinity در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 3
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 3خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.8748
0.8748
مقاومت دوم
0.8748
0.8747
مقاومت اول
0.8747
0.8747
نقطه محوری
0.8747
0.8747
حمایت اول
0.8746
0.8746
حمایت دوم
0.8746
0.8746
حمایت سوم
0.8745
0.8746

سیگنال‌ های بازار Axie Infinity

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.35M
$12.41 M
$12.76 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.08M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.53 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.45 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.06M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.71 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.65 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Axie Infinity جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت AXSUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.08 M0.88
2026-08-14$0.01 M0.87
2026-08-13-$0.07 M0.87
2026-08-12$0.07 M0.88
2026-08-11$0.02 M0.88

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Axie Infinity بیشتر کاوش کنید

معامله Axie Infinity (AXS) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Axie Infinity را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTAXS
$0.8765
$0.8765$0.8765
+0.73%
72.36K (USDT)
/USDCAXS
$0.8747
$0.8747$0.8747
+0.71%
58.27K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب AXS به USD

مقدار

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0.8767 USD

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