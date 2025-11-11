کوین ANT یک توکن ابزاری است که به دارندگان اجازه دسترسی به خدمات شبکه Autonomi را می دهد. Autonomi یک شبکه غیرمتمرکز و مستقل است که بر روی دستگاه های روزمره اجرا می شود و رمزگذاری خودکار، امنیت کوانتومی ایمن و ذخیره سازی طول عمر شبکه را ارائه می دهد. Autonomi ظرفیت اضافی دستگاه‌های متصل را ترکیب می‌کند - از رایانه‌های شخصی قدیمی روی میزها و دستگاه‌های کوچکی مانند Raspberry Pis گرفته تا قفسه‌های باقی‌مانده در یک مرکز داده - تا شکل جدیدی از زیرساخت قابل دسترسی جهانی ایجاد کند که می‌تواند توسط هر کسی استفاده شود. Autonomi به کاربران امکان می‌دهد بدون دخالت واسطه‌ها یا دروازه‌بانان، داده‌ها را به‌طور ایمن ذخیره کنند، ارتباط برقرار کنند، به دانش دسترسی داشته باشند، کسب‌وکار بسازند، سرویس‌ها را اجرا کنند.