خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Arkham ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Arkham ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ARKM

اطلاعات قیمت ARKM

جفت ARKM چیست؟

وایت‌ پیپر ARKM

وب‌سایت رسمی ARKM

توکنومیکس ARKM

پیش‌بینی قیمت ARKM

تاریخچه ARKM

راهنمای خرید ARKM

مبدل ARKM به ارز فیات

اسپات ARKM

فیوچرز USDT-M ARKM

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Arkham (ARKM)

تحلیل تکنیکال امروز Arkham (ARKM)

صفحه تحلیل Arkham، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ARKM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Arkham را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Arkham (ARKM)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.09282---3.51%-15.57%-22.58%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Arkham

Arkham اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Arkham در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 5
خنثی 12
خرید 9
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 6خرید 8
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 5خنثی 6خرید 1
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0927
0.0927
مقاومت دوم
0.0927
0.0926
مقاومت اول
0.0926
0.0926
نقطه محوری
0.0926
0.0926
حمایت اول
0.0925
0.0925
حمایت دوم
0.0925
0.0925
حمایت سوم
0.0924
0.0925

سیگنال‌ های بازار Arkham

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.49M
$4.36 M
$3.87 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.03M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.28 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.25 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.03M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.68 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.65 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Arkham جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ARKMUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.09 M0.09
2026-08-14-$0.07 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09
2026-08-12-$0.01 M0.09
2026-08-11-$0.05 M0.09

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Arkham بیشتر کاوش کنید

معامله Arkham (ARKM) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Arkham را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTARKM
$0.09283
$0.09283$0.09283
+1.45%
673.95K (USDT)
/USDCARKM
$0.09294
$0.09294$0.09294
+1.98%
611.62K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ARKM به USD

مقدار

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0.09282 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.