تحلیل تکنیکال امروز API3 (API3) صفحه تحلیل API3، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه API3، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل API3 را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت API3 (API3) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1961 -- +2.88% -12.54% -42.58%

API3 اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت API3 در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 1 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 1 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.196 0.1959 مقاومت دوم 0.1959 0.1959 مقاومت اول 0.1959 0.1959 نقطه محوری 0.1958 0.1958 حمایت اول 0.1958 0.1958 حمایت دوم 0.1957 0.1958 حمایت سوم 0.1957 0.1957

سیگنال‌ های بازار API3 حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.67M $21.94 M $23.62 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.08 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.08 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.21 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.20 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. API3 جریان سرمایه خالص ورودی قیمت API3USDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.08 M 0.19 2026-08-14 $0.04 M 0.19 2026-08-13 -$0.01 M 0.19 2026-08-12 -$0.03 M 0.19 2026-08-11 $0.04 M 0.19 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله API3 (API3) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای API3 را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT API3 $0.1961 $0.1961 $0.1961 +3.75% 323.65K (USDT) معامله کنید