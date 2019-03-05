خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره AnkrNetwork ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره AnkrNetwork ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ANKR

اطلاعات قیمت ANKR

جفت ANKR چیست؟

وایت‌ پیپر ANKR

وب‌سایت رسمی ANKR

توکنومیکس ANKR

پیش‌بینی قیمت ANKR

تاریخچه ANKR

راهنمای خرید ANKR

مبدل ANKR به ارز فیات

اسپات ANKR

فیوچرز USDT-M ANKR

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز AnkrNetwork (ANKR)

تحلیل تکنیکال امروز AnkrNetwork (ANKR)

صفحه تحلیل AnkrNetwork، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ANKR، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل AnkrNetwork را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت AnkrNetwork (ANKR)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.003405---3.05%-6.25%-28.62%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت AnkrNetwork

AnkrNetwork اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت AnkrNetwork در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 11
خنثی 3
خرید 12
میانگین‌ های متحرک:فروشفروش 8خنثی 2خرید 4
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 1خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.003397
0.003397
مقاومت دوم
0.003397
0.003396
مقاومت اول
0.003396
0.003396
نقطه محوری
0.003396
0.003396
حمایت اول
0.003395
0.003395
حمایت دوم
0.003395
0.003395
حمایت سوم
0.003394
0.003395

سیگنال‌ های بازار AnkrNetwork

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.12M
$2.65 M
$2.53 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.01 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.01 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.04 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.06 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

AnkrNetwork جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ANKRUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره AnkrNetwork بیشتر کاوش کنید

معامله AnkrNetwork (ANKR) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای AnkrNetwork را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTANKR
$0.003405
$0.003405$0.003405
+1.52%
16.53M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ANKR به USD

مقدار

ANKR
ANKR
USD
USD

1 ANKR = 0.003405 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.