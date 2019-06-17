تحلیل تکنیکال امروز Algorand (ALGO) صفحه تحلیل Algorand، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ALGO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Algorand را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Algorand (ALGO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0797 -- -8.67% -4.40% -27.66%

Algorand اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Algorand در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 3 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 1 خرید 13 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 6 خنثی 2 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.07965 0.07965 مقاومت دوم 0.07965 0.07964 مقاومت اول 0.07964 0.07964 نقطه محوری 0.07964 0.07964 حمایت اول 0.07963 0.07963 حمایت دوم 0.07963 0.07963 حمایت سوم 0.07962 0.07963

سیگنال‌ های بازار Algorand حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.48M $2.34 M $2.82 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.05M خریدهای فعال 3 روزه $1.78 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.73 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.70M خریدهای فعال 7 روزه $7.42 M فروش‌ های فعال 7 روزه $6.72 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Algorand جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ALGOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.04 M 0.08 2026-08-14 $0.07 M 0.08 2026-08-13 -$0.16 M 0.08 2026-08-12 -$0.05 M 0.08 2026-08-11 -$0.42 M 0.08 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Algorand (ALGO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Algorand را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ALGO $0.0797 $0.0797 $0.0797 -0.64% 757.44K (USDT) معامله کنید / USDC ALGO $0.07967 $0.07967 $0.07967 -0.42% 341.14K (USDT) معامله کنید