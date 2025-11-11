OlaXBT یک پلتفرم هوش بازار مبتنی بر Web3 و قدرت گرفته از هوش مصنوعی است که بر بستر BNB Smart Chain ساخته شده است. این پروژه با بهره گیری از یادگیری تقویتی (RL) و بازارچه Model Context Protocol (MCP)، به کاربران امکان میدهد تا سیستم های عامل مستقل خود را با ترکیب ماژول های ترید، ابزارهای MCP و ایجنت ها برای تولید سیگنال و تحلیل معاملاتی بسازند.توکن بومی AIO برای پرداخت کارمزد تراکنشها، استیکینگ در والت ها و حاکمیت پلتفرم مورد استفاده قرار میگیرد. این پلتفرم دارای رابط چت بات بدون نیاز به کدنویسی و سازنده ایجنت مشابه Langflow است که به کاربران امکان ساخت و شخصی سازی ایجنت های معاملاتی و مدیریت دارایی را میدهد. بازارچه MCP نیز امکان خرید، فروش و درآمدزایی از ایجنت ها را فراهم میکند.