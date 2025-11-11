اقتصاد توکنی OLAXBT (AIO)

اقتصاد توکنی OLAXBT (AIO)

با بینش‌ های کلیدی در مورد OLAXBT (AIO)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:12:06 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت OLAXBT (AIO)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت OLAXBT (AIO)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 27.66M
$ 27.66M$ 27.66M
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 230.25M
$ 230.25M$ 230.25M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 120.11M
$ 120.11M$ 120.11M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.21107
$ 0.21107$ 0.21107
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995
قیمت فعلی:
$ 0.12011
$ 0.12011$ 0.12011

اطلاعات OLAXBT (AIO).

OlaXBT یک پلتفرم هوش بازار مبتنی بر Web3 و قدرت گرفته از هوش مصنوعی است که بر بستر BNB Smart Chain ساخته شده است. این پروژه با بهره گیری از یادگیری تقویتی (RL) و بازارچه Model Context Protocol (MCP)، به کاربران امکان میدهد تا سیستم های عامل مستقل خود را با ترکیب ماژول های ترید، ابزارهای MCP و ایجنت ها برای تولید سیگنال و تحلیل معاملاتی بسازند.توکن بومی AIO برای پرداخت کارمزد تراکنشها، استیکینگ در والت ها و حاکمیت پلتفرم مورد استفاده قرار میگیرد. این پلتفرم دارای رابط چت بات بدون نیاز به کدنویسی و سازنده ایجنت مشابه Langflow است که به کاربران امکان ساخت و شخصی سازی ایجنت های معاملاتی و مدیریت دارایی را میدهد. بازارچه MCP نیز امکان خرید، فروش و درآمدزایی از ایجنت ها را فراهم میکند.

وب‌ سایت رسمی:
https://olaxbt.xyz
وایت پیپر
https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

توکنومیکس OLAXBT (AIO): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی OLAXBT (AIO) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های AIO که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های AIO که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی AIO را درک کردید، قیمت زنده توکن AIO را بررسی کنید!

نحوه خرید AIO

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن OLAXBT (AIO) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید AIO، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت OLAXBT (AIO)

تحلیل تاریخچه قیمت AIO به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت AIO

می‌خواهید بدانید که AIO به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت AIO ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.