تحلیل تکنیکال امروز Artificial Inu (AIINU) صفحه تحلیل Artificial Inu، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AIINU، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Artificial Inu را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Artificial Inu (AIINU) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.008336 -- +135.54% +108.40% +108.40%

Artificial Inu اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Artificial Inu در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 15 خنثی 1 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 0 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 5 خنثی 1 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.008514 0.008457 مقاومت دوم 0.008457 0.008425 مقاومت اول 0.008429 0.008405 نقطه محوری 0.008372 0.008372 حمایت اول 0.008344 0.00834 حمایت دوم 0.008287 0.00832 حمایت سوم 0.008259 0.008287

سیگنال‌ های بازار Artificial Inu حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.04 M $0.05 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.15 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.14 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.45 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.46 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Artificial Inu جریان سرمایه خالص ورودی قیمت AIINUUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Artificial Inu (AIINU) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Artificial Inu را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 AIINU $0.008347 $0.008347 $0.008347 -16.39% 5.54M (USDT) معامله کنید / USDT AIINU $0.008336 $0.008336 $0.008336 -16.38% 10.46M (USDT) معامله کنید