اقتصاد توکنی Apple xStock (AAPLX)

اقتصاد توکنی Apple xStock (AAPLX)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Apple xStock (AAPLX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:11:38 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Apple xStock (AAPLX)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Apple xStock (AAPLX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
کل عرضه:
$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K
منبع تغذیه در گردش:
$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 285.91
$ 285.91$ 285.91
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604
قیمت فعلی:
$ 269.33
$ 269.33$ 269.33

اطلاعات Apple xStock (AAPLX).

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

وب‌ سایت رسمی:
https://assets.backed.fi/products/apple-xstock
کاوشگر بلوک:
https://solscan.io/token/XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp

توکنومیکس Apple xStock (AAPLX): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Apple xStock (AAPLX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های AAPLX که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های AAPLX که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی AAPLX را درک کردید، قیمت زنده توکن AAPLX را بررسی کنید!

نحوه خرید AAPLX

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Apple xStock (AAPLX) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید AAPLX، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Apple xStock (AAPLX)

تحلیل تاریخچه قیمت AAPLX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت AAPLX

می‌خواهید بدانید که AAPLX به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت AAPLX ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.