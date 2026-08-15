قیمت امروز 4663

قیمت لحظه‌ ای 4663 (4663) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 4663 به USD برابر با $ 0 برای هر 4663 می‌ باشد.

توکن 4663 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 141,468 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B 4663 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 4663 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00789165 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 4663 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -28.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.00K رسیده است.

اطلاعات بازار 4663 (4663)

ارزش بازار $ 141.47K$ 141.47K $ 141.47K حجم (24 ساعته) $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 141.47K$ 141.47K $ 141.47K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 4663 برابر است با $ 141.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.00K. عرضه در گردش 4663 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 141.47K است.