قیمت لحظه‌ ای 401K امروز برابر است با 0.00003996 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 401K به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 401K را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره 401K

اطلاعات قیمت 401K

وب‌سایت رسمی 401K

توکنومیکس 401K

پیش‌بینی قیمت 401K

لوگو 401K

قیمت 401K (401K)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 401K به USD:

--
----
-2.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای 401K (401K)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت 401K (401K) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000393
$ 0.0000393
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000456
$ 0.0000456
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000393
$ 0.0000393

$ 0.0000456
$ 0.0000456

$ 0.00474828
$ 0.00474828

$ 0.0000298
$ 0.0000298

-0.36%

-2.12%

+22.88%

+22.88%

قیمت لحظه‌ ای 401K (401K) برابر است با $0.00003996. در 24 ساعت گذشته، 401K در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000393 تا حداکثر $ 0.0000456 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 401K برابر با $ 0.00474828 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000298 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 401K در یک ساعت گذشته -0.36%، در 24 ساعت گذشته -2.12% و در 7 روز گذشته +22.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار 401K (401K)

$ 38.29K
$ 38.29K

--
----

$ 38.29K
$ 38.29K

958.23M
958.23M

958,229,939.3085893
958,229,939.3085893

ارزش بازار فعلی 401K برابر است با $ 38.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 401K برابر است با 958.23M، و عرضه کل آن 958229939.3085893 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.29K است.

تاریخچه قیمت 401K (401K) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت 401K به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت 401K به USD به میزان $ -0.0000060437 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت 401K به USD به میزان $ -0.0000271804 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت 401K به USD به میزان $ -0.0005266293632724599 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.12%
30 روز$ -0.0000060437-15.12%
60 روز$ -0.0000271804-68.01%
90 روز$ -0.0005266293632724599-92.94%

401K401K چیست

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع 401K (401K)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت 401K (USD)

ارزش 401K (401K) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 401K (401K) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 401K را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 401K را بررسی کنید!

401K به ارزهای محلی

توکنومیکس 401K (401K)

درک، توکنومیکس 401K (401K) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 401K بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 401K (401K)

امروز 401K (401K) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 401K به واحد USD برابر است با 0.00003996 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 401K نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 401K نسبت به USD برابر است با $ 0.00003996. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار 401K چقدر است؟
ارزش بازار 401K برابر است با $ 38.29K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 401K چقدر است؟
عرضه در گردش 401K برابر است با 958.23M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 401K چقدر بوده است؟
401K به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00474828 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 401K در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
401K به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000298 USD رسید.
حجم معاملات 401K چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 401K برابر است با -- USD.
آیا 401K در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 401K در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 401K مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 401K (401K)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,842.59

$4,089.69

$0.05518

$200.17

$4.2686

$4,089.69

$113,842.59

$200.17

$2.6300

$1,133.38

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001115

$0.0000000000000001452

$0.1678

$0.04428

$0.03649

$0.01885

