قیمت امروز 3place

قیمت لحظه‌ ای 3place (3PLACE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 3PLACE به USD برابر با $ 0 برای هر 3PLACE می‌ باشد.

توکن 3place در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 215,797 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 972.44M 3PLACE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 3PLACE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 3PLACE طی یک ساعت گذشته به میزان +17.18% و در هفت روز اخیر به میزان +15.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 87.94K رسیده است.

اطلاعات بازار 3place (3PLACE)

ارزش بازار $ 215.80K$ 215.80K $ 215.80K حجم (24 ساعته) $ 87.94K$ 87.94K $ 87.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 215.80K$ 215.80K $ 215.80K سرمایه در گردش 972.44M 972.44M 972.44M عرضه کل 972,444,259.307474 972,444,259.307474 972,444,259.307474

ارزش بازار فعلی 3place برابر است با $ 215.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 87.94K. عرضه در گردش 3PLACE برابر است با 972.44M، و عرضه کل آن 972444259.307474 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 215.80K است.