قیمت لحظه‌ ای 1DEV امروز برابر است با 0.00031591 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 1DEV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 1DEV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت 1DEV (1DEV)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 1DEV به USD:

$0.00031591
-27.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای 1DEV (1DEV)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت 1DEV (1DEV) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00031008
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00044061
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00031008
$ 0.00044061
$ 0.00079996
$ 0.00007646
-3.20%

-27.92%

+47.09%

+47.09%

قیمت لحظه‌ ای 1DEV (1DEV) برابر است با $0.00031591. در 24 ساعت گذشته، 1DEV در بازه قیمتی حداقل $ 0.00031008 تا حداکثر $ 0.00044061 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 1DEV برابر با $ 0.00079996 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00007646 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 1DEV در یک ساعت گذشته -3.20%، در 24 ساعت گذشته -27.92% و در 7 روز گذشته +47.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار 1DEV (1DEV)

$ 268.65K
--
$ 316.06K
849.96M
999,957,587.649775
ارزش بازار فعلی 1DEV برابر است با $ 268.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 1DEV برابر است با 849.96M، و عرضه کل آن 999957587.649775 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 316.06K است.

تاریخچه قیمت 1DEV (1DEV) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت 1DEV به USD به میزان $ -0.000122380739808876 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت 1DEV به USD به میزان $ +0.0009271493 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت 1DEV به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت 1DEV به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000122380739808876-27.92%
30 روز$ +0.0009271493+293.49%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

1DEV1DEV چیست

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت 1DEV (USD)

ارزش 1DEV (1DEV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 1DEV (1DEV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 1DEV را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 1DEV را بررسی کنید!

1DEV به ارزهای محلی

توکنومیکس 1DEV (1DEV)

درک، توکنومیکس 1DEV (1DEV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1DEV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 1DEV (1DEV)

امروز 1DEV (1DEV) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 1DEV به واحد USD برابر است با 0.00031591 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 1DEV نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 1DEV نسبت به USD برابر است با $ 0.00031591. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار 1DEV چقدر است؟
ارزش بازار 1DEV برابر است با $ 268.65K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 1DEV چقدر است؟
عرضه در گردش 1DEV برابر است با 849.96M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 1DEV چقدر بوده است؟
1DEV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00079996 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 1DEV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
1DEV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007646 USD رسید.
حجم معاملات 1DEV چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 1DEV برابر است با -- USD.
آیا 1DEV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 1DEV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 1DEV مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:31 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

