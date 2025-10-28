1DEV1DEV چیست

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

1DEV به ارزهای محلی

توکنومیکس 1DEV (1DEV)

درک، توکنومیکس 1DEV (1DEV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1DEV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره 1DEV (1DEV) امروز 1DEV (1DEV) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای 1DEV به واحد USD برابر است با 0.00031591 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی 1DEV نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00031591 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی 1DEV نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار 1DEV چقدر است؟ ارزش بازار 1DEV برابر است با $ 268.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش 1DEV چقدر است؟ عرضه در گردش 1DEV برابر است با 849.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت 1DEV چقدر بوده است؟ 1DEV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00079996 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت 1DEV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ 1DEV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007646 USD رسید. حجم معاملات 1DEV چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 1DEV برابر است با -- USD . آیا 1DEV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد 1DEV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 1DEV مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 1DEV (1DEV)