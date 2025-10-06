قیمت لحظه‌ ای One More Game امروز برابر است با 0.000002516 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 1MORE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 1MORE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای One More Game امروز برابر است با 0.000002516 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 1MORE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 1MORE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو One More Game

One More Game قیمت لحظه ای(1MORE)

قیمت لحظه‌ ای 1 1MORE به USD:

$0.000002516
$0.000002516$0.000002516
-1.71%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای One More Game (1MORE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:51:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت One More Game (1MORE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000002302
$ 0.000002302$ 0.000002302
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000003698
$ 0.000003698$ 0.000003698
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000002302
$ 0.000002302$ 0.000002302

$ 0.000003698
$ 0.000003698$ 0.000003698

--
----

--
----

-0.64%

-1.71%

+17.24%

+17.24%

قیمت لحظه‌ ای One More Game (1MORE) برابر است با $ 0.000002516. در 24 ساعت گذشته، 1MORE در بازه قیمتی حداقل $ 0.000002302 تا حداکثر $ 0.000003698 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 1MORE برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 1MORE در یک ساعت گذشته -0.64%، در 24 ساعت گذشته -1.71% و در 7 روز گذشته +17.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار One More Game (1MORE)

--
----

$ 8.14K
$ 8.14K$ 8.14K

$ 25.16K
$ 25.16K$ 25.16K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی One More Game برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.14K. عرضه در گردش 1MORE برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.16K است.

تاریخچه قیمت One More Game (1MORE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت One More Game برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00000004377-1.71%
30 روز$ -0.013507484-99.99%
60 روز$ -0.012497484-99.98%
90 روز$ -0.012497484-99.98%
تغییر قیمت امروز One More Game

امروز، 1MORE تغییر $ -0.00000004377 (-1.71%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه One More Game

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.013507484 (-99.99%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه One More Game

با گسترش بازه به 60 روز، 1MORE تغییر $ -0.012497484 (-99.98%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه One More Game

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.012497484 (-99.98%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت One More Game (1MORE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت One More Game را ببینید.

One More Game1MORE چیست

OneMoreGame (OMG) یک بازی بقا در Web3 روی زنجیره BNB است که در آن بازیکنان خود را به خطر می‌ اندازند تا شانس دریافت پاداش داشته باشند – و هرچه بیشتر دوام بیاورند، ریسک و هیجان بازی بالاتر می‌رود.هیچ نیازی به ثبت‌ نام یا نام کاربری نیست؛ فقط کیف‌ پول Web3 کافی است و شروع کنید.

هم اکنون One More Game در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های One More Game خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ 1MORE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره One More Game را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید One More Game شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت One More Game (USD)

ارزش One More Game (1MORE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از One More Game (1MORE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت One More Game را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت One More Game را بررسی کنید!

توکنومیکس One More Game (1MORE)

درک، توکنومیکس One More Game (1MORE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1MORE بیشتر بدانید!

نحوه خریدOne More Game (1MORE)

آیا به دنبال نحوه خرید One More Game هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی One More Game را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

1MORE به ارزهای محلی

منابع One More Game

برای درک عمیق‌ تر One More Game، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی One More Game
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره One More Game

امروز One More Game (1MORE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 1MORE به واحد USD برابر است با 0.000002516 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 1MORE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 1MORE نسبت به USD برابر است با $ 0.000002516. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار One More Game چقدر است؟
ارزش بازار 1MORE برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 1MORE چقدر است؟
عرضه در گردش 1MORE برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 1MORE چقدر بوده است؟
1MORE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 1MORE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
1MORE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات 1MORE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 1MORE برابر است با $ 8.14K USD.
آیا 1MORE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 1MORE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 1MORE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:51:23 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به One More Game (1MORE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

