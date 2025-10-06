One More Game قیمت لحظه ای(1MORE)
-0.64%
-1.71%
+17.24%
+17.24%
قیمت لحظه ای One More Game (1MORE) برابر است با $ 0.000002516. در 24 ساعت گذشته، 1MORE در بازه قیمتی حداقل $ 0.000002302 تا حداکثر $ 0.000003698 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 1MORE برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، 1MORE در یک ساعت گذشته -0.64%، در 24 ساعت گذشته -1.71% و در 7 روز گذشته +17.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
BSC
ارزش بازار فعلی One More Game برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.14K. عرضه در گردش 1MORE برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 25.16K است.
پیگیری تغییرات قیمت One More Game برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00000004377
|-1.71%
|30 روز
|$ -0.013507484
|-99.99%
|60 روز
|$ -0.012497484
|-99.98%
|90 روز
|$ -0.012497484
|-99.98%
امروز، 1MORE تغییر $ -0.00000004377 (-1.71%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.013507484 (-99.99%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، 1MORE تغییر $ -0.012497484 (-99.98%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.012497484 (-99.98%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت One More Game (1MORE) را تجربه کنید؟
همین حالا صفحه تاریخچه قیمت One More Game را ببینید.
OneMoreGame (OMG) یک بازی بقا در Web3 روی زنجیره BNB است که در آن بازیکنان خود را به خطر می اندازند تا شانس دریافت پاداش داشته باشند – و هرچه بیشتر دوام بیاورند، ریسک و هیجان بازی بالاتر میرود.هیچ نیازی به ثبت نام یا نام کاربری نیست؛ فقط کیف پول Web3 کافی است و شروع کنید.
هم اکنون One More Game در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های One More Game خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.
به علاوه، می توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ 1MORE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می توانید در دارایی های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره One More Game را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه های کارشناسان مطلع شوید.
منابع جامع ما به گونه ای طراحی شده اند که تجربه خرید One More Game شما را روان و آموزنده می سازند و اطمینان می دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.
ارزش One More Game (1MORE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از One More Game (1MORE) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت One More Game را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت One More Game را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس One More Game (1MORE) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1MORE بیشتر بدانید!
آیا به دنبال نحوه خرید One More Game هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام به گام ما، می توانید به راحتی One More Game را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل های دقیق و آموزش های ویدیویی را برای شما فراهم کرده ایم که نحوه ثبت نام در MEXC و استفاده از گزینه های مختلف پرداخت را به سادگی نشان می دهد.
برای درک عمیق تر One More Game، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
مقدار
1 1MORE = 0.000002516 USD
کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز
CELDATA
CELDATA
+1,322.01%
Semantic Layer
42
+230.80%
OMNILABS
OMNILABS
+190.19%
SNAPX
XNAP
+122.60%
Common Protocol
COMMON
+79.00%