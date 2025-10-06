One More Game1MORE چیست

OneMoreGame (OMG) یک بازی بقا در Web3 روی زنجیره BNB است که در آن بازیکنان خود را به خطر می‌ اندازند تا شانس دریافت پاداش داشته باشند – و هرچه بیشتر دوام بیاورند، ریسک و هیجان بازی بالاتر می‌رود.هیچ نیازی به ثبت‌ نام یا نام کاربری نیست؛ فقط کیف‌ پول Web3 کافی است و شروع کنید.

هم اکنون One More Game در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند.



پیش‌ بینی قیمت One More Game (USD)

ارزش One More Game (1MORE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از One More Game (1MORE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت One More Game را بررسی کنید.

توکنومیکس One More Game (1MORE)

درک، توکنومیکس One More Game (1MORE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1MORE بیشتر بدانید!

نحوه خریدOne More Game (1MORE)

آیا به دنبال نحوه خرید One More Game هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی One More Game را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

1MORE به ارزهای محلی

منابع One More Game

برای درک عمیق‌ تر One More Game، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره One More Game امروز One More Game (1MORE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای 1MORE به واحد USD برابر است با 0.000002516 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی 1MORE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.000002516 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی 1MORE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار One More Game چقدر است؟ ارزش بازار 1MORE برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش 1MORE چقدر است؟ عرضه در گردش 1MORE برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت 1MORE چقدر بوده است؟ 1MORE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت 1MORE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ 1MORE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات 1MORE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 1MORE برابر است با $ 8.14K USD . آیا 1MORE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد 1MORE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 1MORE مراجعه کنید.

