قیمت امروز Ucan fix life in1day

قیمت لحظه‌ ای Ucan fix life in1day (1) در حال حاضر برابر با $ 0.003813 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 49.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1 به USD برابر با $ 0.003813 برای هر 1 می‌ باشد.

توکن Ucan fix life in1day در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1293 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.81M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B 1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1 در بازه‌ ای بین $ 0.003655 (حداقل) و $ 0.009405 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.017344509630410575 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.001408711790331318 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1 طی یک ساعت گذشته به میزان -6.37% و در هفت روز اخیر به میزان +27.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 73.91K رسیده است.

اطلاعات بازار Ucan fix life in1day (1)

رتبه No.1293 ارزش بازار $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M حجم (24 ساعته) $ 73.91K$ 73.91K $ 73.91K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی BSC

