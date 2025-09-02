حالت چند دارایی چیست؟









حالت چنددارایی یک سازوکار مدیریت ریسک است که از یک استخر مارجین مشترک میان چندین دارایی استفاده میکند. در این حالت، کاربران می توانند توکن های پشتیبانیشده (مانند BTC، ETH، USDT و ...) را بهصورت یک وثیقه یکپارچه ترکیب کرده و برای معاملات فیوچرز مبتنی بر USDT بهکار بگیرند.





این سازوکار با جبران سود و زیان (PNL) بین دارایی های مختلف و تبدیل خودکار ارزش وثیقه میان توکن ها، موجب افزایش قابلتوجه بهره وری سرمایه میشود. علاوهبراین، این قابلیت با کاهش احتمال لیکوئید شدنهای ایزوله (Isolated Liquidations)، به سرمایهگذاران امکان میدهد تا مدیریت ریسک مؤثرتری داشته باشند و انعطافپذیری بیشتری در استفاده از داراییهای متنوع خود تجربه کنند.









بهرهوری بالاتر سرمایه در این حالت، دارایی های غیراستیبل کوین مانند BTC و ETH میتوانند مستقیماً بهعنوان مارجین استفاده شوند. این قابلیت نیاز به تبدیل های مکرر میان دارایی ها را از بین میبرد و در نتیجه هزینه های تراکنش و ریسک های ناشی از تبدیل کاهش مییابد.





پوشش ریسک (Risk Hedging) سود و زیان (PNL) ناشی از پوزیشن های مختلف بهطور خودکار با یکدیگر تسویه میشود. این ویژگی باعث می شود حساب در برابر نوسانات بازار مقاوم تر باشد و مدیریت ریسک ساده تر انجام گیرد.





افزایش کارایی عملیاتی با حذف نیاز به افزودن دستی مارجین یا تبدیل دارایی ها، این حالت امکان واکنش سریع تر و مؤثر تر به تغییرات بازار را برای معاملهگران فراهم میکند و در نتیجه انعطا فپذیری استراتژیک را افزایش میدهد.









1）محدودیت در نوع قراردادها حالت چنددارایی تنها از معاملات فیوچرز مبتنی بر USDT و USDC پشتیبانی میکند و برای فیوچرز Coin-M قابل استفاده نیست.





2）پشتیبانی صرفاً از حالت کراس مارجین این حالت تنها از مارجین کراس پشتیبانی میکند و استفاده از مارجین ایزوله در آن امکانپذیر نیست. همچنین، ایردراپ پوزیشن ها، معاملات فیوچرز سهام (Stock Futures) و معاملات فیوچرز پیش بینی (Prediction Futures) در این حالت پشتیبانی نمیشوند.





3）عدم پشتیبانی از برخی قابلیتها در حالت چنددارایی، کپی ترید (Copy Trade) و حساب های فرعی (Sub-Accounts) پشتیبانی نمیشوند، که این موضوع ممکن است برای برخی معاملهگران حرفهای محدودکننده باشد.













برای فعال سازی حالت چنددارایی در MEXC، مراحل زیر را دنبال کنید: ورود به وب سایت رسمی MEXC ابتدا به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کنید. ابتدا به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کنید.

دسترسی به بخش معاملات فیوچرز در نوار ناوبری بالای صفحه، از منوی فیوچرز گزینه فیوچرز USDT-M را انتخاب کنید تا به صفحه معاملات فیوچرز مبتنی بر USDT وارد شوید. در، از منویگزینهرا انتخاب کنید تا بهوارد شوید.









برای تغییر حالت دارایی حساب، ابتدا روی دکمه تنظیمات کلیک کنید. سپس در بخش ترجیحات، گزینه حالت دارایی حساب را انتخاب کرده و آن را به حالت مارجین سود چند دارایی تغییر دهید.





توجه داشته باشید که در صورت داشتن پوزیشن های باز، سفارش های فعال یا بدهی های تسویه نشده، امکان تغییر حالت دارایی حساب وجود نخواهد داشت.









به صفحه معاملات فیوچرز بازگردید. در بخش دارایی، روی گزینه انتقال کلیک کنید و داراییهایی را که قصد استفاده از آنها بهعنوان وثیقه دارید، به حساب فیوچرز منتقل کنید.





این داراییها در حالت Multi-Asset Mode بهعنوان مارجین مشترک مورد استفاده قرار خواهند گرفت و به شما امکان میدهند از ارزش تجمعی داراییها برای افزایش قدرت خرید و مدیریت بهتر ریسک بهره ببرید.













1）باز کردن صفحه معاملات قراردادهای فیوچرز برنامه MEXC را اجرا کنید و روی گزینه قراردادهای فیوچرز بزنید تا وارد صفحه معاملات شوید.

2）دسترسی به تنظیمات روی نماد سه نقطه در بالای صفحه کلیک کنید.

3）ورود به بخش ترجیحات از منوی بازشده، گزینه ترجیحات را انتخاب کنید.

4）تغییر حالت دارایی حساب در بخش حالت دارایی حساب، گزینه را به حالت چنددارایی تغییر دهید.

توجه: در صورتی که پوزیشن های باز، سفارشهای فعال یا بدهی های تسویه نشده داشته باشید، امکان تغییر حالت دارایی حساب وجود نخواهد داشت.

5）انتقال داراییها به حساب قراردادهای فیوچرز به صفحه معاملات قراردادهای فیوچرز بازگردید و روی گزینه انتقال کلیک کنید.

6）استفاده از دارایی ها بهعنوان مارجین مشترک دارایی هایی را که میخواهید بهعنوان وثیقه استفاده کنید، به حساب قراردادهای فیوچرز منتقل کنید. این داراییها در حالت چنددارایی بهعنوان مارجین مشترک مورد استفاده قرار میگیرند و به شما امکان میدهند از ارزش تجمیعی داراییها برای افزایش قدرت خرید و مدیریت بهینه ریسک بهره مند شوید.













نرخ وثیقهگذاری پلکانی یک سازوکار کنترل ریسک در استخر مارجین بیندارایی است که با هدف مدیریت بهینه ریسک و نقدشوندگی طراحی شده است. این سیستم بهصورت پویا، نرخ های تبدیل وثیقه متفاوتی را بر اساس بازه ارزش دارایی و سطح ریسک آن اعمال میکند. در نتیجه، دارایی هایی با ارزش بالاتر و نوسان کمتر — مانند بیتکوین (BTC) — از نرخ وثیقهگذاری بالاتری برخوردار میشوند. در مقابل، برای یک نوع دارایی مشخص، هرچه حجم وثیقهگذاری افزایش یابد، نرخ وثیقه کاهش پیدا میکند تا از تمرکز ریسک جلوگیری شود.





استیبل کوین ها (USDC، USDT): نرخ وثیقهگذاری 100 % است و هیچ محدودیتی برای حجم وثیقهگذاری این داراییها وجود ندارد.

داراییهای غیر استیبلکوین: از نرخ وثیقهگذاری پلکانی استفاده میکنند و سقف مشخصی برای میزان قابل وثیقه گذاری دارند. هر مقدار مازاد بر این سقف، بهعنوان مارجین معتبر محاسبه نخواهد شد.

دارایی با ارزش منفی: در صورتی که ارزش خالص (Equity) یک دارایی منفی باشد، نرخ وثیقه آن در محاسبه مارجین مؤثر لحاظ نمیشود.





این رویکرد، با ایجاد تعادل میان نقدشوندگی، کنترل ریسک و تخصیص بهینه سرمایه، از انباشت بیش از حد ریسک در یک دارایی خاص جلوگیری کرده و انعطافپذیری بیشتری در مدیریت پرتفوی مارجین فراهم میآورد.





برای مثال:

توکن مبلغ استیک شده نرخ وثیقه ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10,000 95% ≤ 20,000 80% ≤ 30,000 70%





اگر کاربری 350 اتریوم واریز کند و قیمت فعلی اتریوم 4,000 USDT باشد، آنگاه:

مارجین سود مؤثر

= (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4,000

= 270 × 4,000 = 1,080,000 USDT





برای اطلاعات دقیق در مورد انواع داراییهای وثیقه پشتیبانی شده، محدودیت های وثیقه آنها و نرخ وثیقه، میتوانید صفحه قوانین معاملاتی حالت چند دارایی را بررسی کنید.









در حالت چنددارایی (Multi-Asset Mode) کاربران میتوانند بدون نیاز به نگهداری دارایی تسویه، یا حتی در صورت نگهداری ناکافی آن، به معامله و نگهداری پوزیشنها در قراردادهای فیوچرز بپردازند. این ساختار انعطافپذیر اگرچه فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد میکند، اما میتواند منجر به شکلگیری بدهیهای معوق در شرایط مختلف شود؛ از جمله:

کارمزد معاملات

کارمزدهای تأمین مالی (Funding Fees)

زیانهای تحققیافته ناشی از بستن پوزیشنها

زیانهای تحققنیافته در پوزیشنهای باز

در چنین شرایطی، کاربران موظفاند بدهیهای خود را همراه با بهره محاسبهشده بازپرداخت کنند.

صرافی MEXC امکان بازپرداخت دستی را برای کاربران فراهم کرده است. مبلغ نهایی بازپرداخت بر اساس قیمتهای جاری بازار تعیین میشود و ممکن است بسته به نوسانات قیمت، تغییر کند. این رویکرد با هدف مدیریت ریسک حسابها و پیشگیری از افزایش زیانهای انباشته طراحی شده و به کاربران کمک میکند تا پیش از تشدید بدهیها، کنترل بهتری بر موقعیتهای معاملاتی خود داشته باشند.









در صفحه معاملات فیوچرز، به بخش دارایی ها بروید و دارایی دارای بدهی های معوق را پیدا کنید. روی بازپرداخت کلیک کنید.









دارایی بازپرداخت را انتخاب کنید، مبلغ بازپرداخت را تأیید کنید و روی تأیید کلیک کنید.









سابقه بازپرداخت را میتوان در بخش «سابقه بازپرداخت و تسویه بهره» بررسی کرد.









از طرف دیگر، میتوان با انتقال مستقیم دارایی بدهکار به حساب فیوچرز شما، که به طور خودکار برای بازپرداخت اعمال میشود، بدهی ها را تسویه کرد.













1) در صفحه معاملات فیوچرز، به بخش دارایی های چندگانه بروید و دارایی دارای بدهی های معوق را پیدا کنید و روی «بازپرداخت» ضربه بزنید.





2) دارایی بازپرداخت را انتخاب کنید، مبلغ بازپرداخت را تأیید کنید و روی «تأیید» ضربه بزنید.









همانند نسخه وب، شما همچنین میتوانید دارایی بدهکار را به حساب فیوچرز خود منتقل کنید که به طور خودکار برای بازپرداخت اعمال میشود.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.



