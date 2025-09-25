راهنمای مبتدیان: چگونه داده ‌های تاریخچه پوزیشن ‌های فیوچرز را برای بهبود عملکرد معاملاتی خروجی بگیریم

در معاملات فیوچرز، تسلط و تحلیل داده های گذشته معاملات شما نخستین گام برای تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه تر است. قابلیت تازه معرفی شده خروجی گرفتن از داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز در MEXC، روشی کارآمدتر برای بررسی استراتژی های گذشته و تقویت مدیریت ریسک به تریدرهای ارز دیجیتال ارائه میدهد.





داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز به سوابق پوزیشن های گذشته یک تریدر در معاملات فیوچرز اشاره دارد. این معمولاً شامل اطلاعاتی مانند زمان معامله، میانگین قیمت ورود، میانگین قیمت بستن، جهت پوزیشن (لانگ یا شورت)، اندازه پوزیشن، حالت مارجین، PNL تحقق یافته و وضعیت پوزیشن است.













خروجی گرفتن از داده ها یا ذخیره کردن داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز، سوابق کامل هر معامله شامل قیمت ورود، قیمت خروج، جهت پوزیشن، PNL و زمان انجام را فراهم میکند و یک مسیر معاملاتی قابل ردیابی ایجاد میکند. با تحلیل عملکرد پوزیشن ها در شرایط مختلف بازار مانند بازار صعودی، نزولی و بازه های نوسانی، تریدرها میتوانند به طور دقیق نقاط قابل بهبود در استراتژیهای خود را شناسایی کنند. برای مثال، ممکن است متوجه مشکلاتی مانند «میانگین کم کردن برخلاف روند که منجر به ضرر بیشتر در یک معامله شده» شوند. این کار امکان تنظیم دقیق پارامترها و معیارهای ورود را فراهم کرده و به تریدرها کمک میکند از اتکا به تجربه به استفاده از استراتژی های داده محور حرکت کنند.









داده های تاریخچه پوزیشن به عنوان یک مرجع حیاتی برای کنترل ریسک عمل میکند. با تحلیل شاخص های کلیدی مانند بیشترین افت سرمایه ، نسبت استفاده از مارجین و احتمال لیکوییدیشن، تریدرها میتوانند تحمل ریسک خود را بهصورت کمی ارزیابی کنند. برای مثال، اگر داده ها نشان دهند که 90% معاملات زیان ده با استفاده از اهرم 5 برابر به دلیل عدم قطع ضرر به موقع رخ داده است، میتوان قوانین سختی وضع کرد، مانند محدود کردن ضرر در یک معامله به حداکثر 2% سرمایه یا استفاده از ابزارهای خودکار استاپ لاس برای جلوگیری از تصمیمات احساسی که ممکن است زنجیره سرمایه را مختل کنند. علاوه بر این، مقایسه عملکرد تاریخی حالت های مختلف مارجین (مثلاً مارجین کراس در مقابل مارجین ایزوله) میتواند به تریدرها کمک کند تا استراتژی جداسازی ریسک متناسب با سبک معاملاتی خود را انتخاب کنند.









در حال حاضر، MEXC تنها از ذخیره کردن داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز در نسخه وب پشتیبانی میکند؛ این قابلیت هنوز در اپلیکیشن موجود نیست.





در صفحه اصلی رسمی MEXC، به گوشه بالا سمت راست بروید و مسیر سفارش ها ← سفارشات فیوچرز ← تاریخچه پوزیشن ها را دنبال کنید. در این صفحه میتوانید داده های تاریخچه پوزیشنهای فیوچرز تا سقف 90 روز را مشاهده کنید.









برای یافتن دقیق تر داد ههای تاریخچه پوزیشن مورد نیاز، میتوانید با استفاده از جفت معاملاتی، حالت مارجین، جهت پوزیشن، زمان بسته شدن و سایر پارامترها فیلتر کنید.









اگر میخواهید به دادههای تاریخچه پوزیشن جزئیتر دسترسی پیدا کنید، روی دکمه ذخیره کردن تاریخچه پوزیشن ها کلیک کنید. سپس جفت معاملاتی، حالت مارجین، جهت پوزیشن، زمان بسته شدن و فرمت خروجی دلخواه را انتخاب کنید. پس از تنظیم همه موارد، روی ذخیره کلیک کنید تا ذخیره داده های تاریخچه پوزیشن تکمیل شود.









توجه: هنگام انتخاب بازه زمانی زمان بسته شدن، اگر گزینه آخرین 180 روز یا آخرین 365 روز را انتخاب کنید، پیغامی نمایش داده میشود که ذخیره داده های حجمی از هر بازه 365 روزه در 18 ماه گذشته (تا روز قبل) پشتیبانی میکند. هر ذخیره میتواند شامل حداکثر 100,000 رکورد باشد و حداکثر 10 بار دانلود در ماه مجاز است.





علاوه بر این، اگر فرمت خروجی PDF را انتخاب کنید، توجه داشته باشید که تکمیل ذخیره ممکن است مدتی طول بکشد. در صورتی که تعداد داده ها بیش از 10,000 رکورد باشد، سیستم به طور خودکار فرآیند خروجی داده های حجمی را اجرا خواهد کرد.





دانستن نحوه ذخیره کردن داده های پوزیشن، یک مهارت ضروری برای هر تریدر فیوچرز ارز دیجیتال است. با قابلیت های خروجی داده ی جزئی MEXC، میتوانید به راحتی معاملات خود را مرور کنید، PNL را تحلیل کنید و استراتژی های خود را ارزیابی کنید، که این امر موجب بهبود مستمر عملکرد معاملاتی شما میشود.





اگر هنوز معاملات فیوچرز را آغاز نکردهاید، کافی است وارد وبسایت یا اپلیکیشن MEXC شوید، به نوار بالای صفحه بروید، روی فیوچرز کلیک کنید و یکی از گزینههای فیوچرز USDT-M یا فیوچرز Coin-M را انتخاب کنید. پس از واریز یا انتقال دارایی ها به حساب فیوچرز خود، اهرم را تنظیم کرده و جهت پوزیشن (لانگ/شورت) را انتخاب کنید تا معامله باز شود. برای دستورالعمل های دقیق تر، به راهنمای معاملات فیوچرز MEXC (اپلیکیشن): چگونه در MEXC فیوچرز معامله کنیم مراجعه کنید.





