چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش‌ ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما

مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان، صرافی MEXC مجموعه ای از ابزارها را در اختیار کاربران قرار میدهد که یکی از مهمترین آنها قابلیت افزودن خودکار مارجین است. این ویژگی با افزودن خودکار مارجین به یک پوزیشن در مواقع ضروری، به معاملهگران کمک میکند تا احتمال لیکویید شدن را کاهش دهند و در عین حال انعطافپذیری استراتژیهای معاملاتی خود را افزایش دهند.





*BTN-سفر معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT













مارجین به سرمایهای گفته میشود که معاملهگر برای باز کردن و حفظ یک پوزیشن در حساب خود واریز میکند. در شرایطی که نوسانات بازار باعث شود پوزیشن به قیمت MEXC قابلیت افزودن خودکار مارجین را معرفی کرده است. در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال،به سرمایهای گفته میشود که معاملهگر برای باز کردن و حفظ یک پوزیشن در حساب خود واریز میکند. در شرایطی که نوسانات بازار باعث شود پوزیشن به قیمت لیکویید نزدیک شود، سیستم ممکن است به صورت خودکار پوزیشن را ببندد و این امر زیانهای بیشتری را به همراه داشته باشد. برای کاهش چنین ریسکی، صرافیقابلیت افزودن خودکار مارجین را معرفی کرده است.









قابلیت افزودن خودکار مارجین یک مکانیزم حفاظتی است که با افزودن خودکار مارجین به پوزیشنهای ایزوله، سطح مارجین را ارتقا داده و از لیکویید شدن جلوگیری میکند. در صورتی که این گزینه فعال باشد، هرگاه پوزیشن شما به آستانهی لیکویید نزدیک شود، سیستم بهطور خودکار از موجودی مارجین قابل استفاده شما برداشت کرده و به همان پوزیشن تخصیص میدهد.





هر بار افزودن مارجین دقیقاً به میزان موردنیاز برای تأمین مارجین نگهداری آن پوزیشن انجام میشود. پس از این فرآیند، سیستم مجدداً قیمت لیکویید را محاسبه کرده و آن را در سطحی مطلوبتر تنظیم میکند. همچنین، برای اجرای روان این انتقال، سیستم ابتدا سفارشهای باز و تکمیلنشده مرتبط با پوزیشن را لغو میکند تا مارجین لازم آزاد شود.





توجه: سیستم به صورت خودکار مارجین را به صورت تدریجی و در چند مرحله افزایش می دهد تا نیاز مارجین نگهداری (Maintenance Margin) پوزیشن را برآورده کند. این افزایش میتواند حداکثر تا 100 بار انجام شود. در صورتی که پس از 100 مرتبه افزایش، پوزیشن همچنان نتواند سطح مارجین موردنیاز را تأمین کند، پوزیشن بهطور خودکار لیکویید خواهد شد.







فعال سازی خودکار: بهمحض نزدیک شدن پوزیشن به قیمت لیکویید، مارجین اضافی به آن تخصیص داده میشود.

افزایش تدریجی: هر بار افزودن مارجین به اندازهی مارجین نگهداری موردنیاز همان پوزیشن خواهد بود.

بهبود قیمت لیکویید: پس از افزودن مارجین، سیستم قیمت لیکویید جدید و مطلوب تری را محاسبه میکند.

اولویت لغو سفارش ها: پیش از انتقال مارجین، سیستم ابتدا سفارشهای باز مربوط به همان پوزیشن را لغو می کند تا منابع لازم آزاد گردد.





به بیان ساده، این قابلیت مانند یک شارژ خودکار برای پوزیشن ها عمل میکند و احتمال لیکویید شدن ناشی از نوسانات بازار را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.









فعالسازی قابلیت افزودن خودکار مارجین به معامله گران کمک میکند تا در شرایط پرنوسان بازار، مدیریت ریسک مؤثرتری داشته باشند. این ابزار با اتوماسیون فرایند افزودن مارجین، می تواند نقش مهمی در حفظ پوزیشن ها ایفا کند.

کاهش ریسک لیکویید شدن: با افزودن خودکار سرمایه، از بسته شدن زودهنگام پوزیشن در اثر نوسانات کوتاهمدت جلوگیری میشود.

افزایش انعطافپذیری: معاملهگران زمان بیشتری برای بازبینی استراتژیها و مدیریت مؤثر پوزیشنهای خود خواهند داشت.

بهبود قیمت لیکویید: پس از اضافه شدن مارجین، سیستم قیمت لیکویید جدیدی را محاسبه میکند که سطح امنیت پوزیشن را افزایش میدهد.

کنترل ریسک خودکار: دیگر نیازی به پایش مداوم بازار نیست؛ زیرا سیستم در لحظههای حساس، مارجین موردنیاز را بهطور خودکار انتقال میدهد.

مصرف موجودی حساب: در صورت تداوم حرکت نامطلوب قیمت، سیستم بارها از موجودی آزاد شما برداشت میکند تا زمانی که کل موجودی تخلیه شود.

عدم تضمین بقا در شرایط بحرانی: در شرایط افراطی بازار، حتی پس از چندین بار افزودن مارجین نیز امکان لیکویید شدن وجود دارد.









صرافی MEXC امکان استفاده از قابلیت افزودن خودکار مارجین را فراهم کرده است؛ قابلیتی که در صورت نزدیک شدن یک پوزیشن ایزوله به خطر لیکویید شدن، بهطور خودکار منابع آزاد موجود در کیف پول شما را به مارجین همان پوزیشن منتقل میکند.





با این حال، باید به یک نکتهی مهم توجه داشت: هرچند این ابزار احتمال لیکویید شدن را کاهش میدهد، اما در شرایط بحرانی بازار ممکن است تمام داراییهای موجود در حساب فیوچرز شما برای حمایت از پوزیشن مصرف شده و در نهایت منجر به از دست رفتن کامل موجودی شود.





*BTN-سفر معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









در پایین صفحه معاملات فیوچرز، در زیر گزینه پوزیشن باز، کلید افزودن خودکار مارجین را فعال کنید.













در پایین صفحه معاملات فیوچرز، در قسمت پوزیشن، گزینه افزودن خودکار مارجین را فعال کنید.









نکته: افزودن خودکار مارجین فقط در حالت مارجین ایزوله (Isolated Margin Mode) در دسترس است و در حالت مارجین متقاطع (Cross Margin Mode) پشتیبانی نمیشود.









قابلیت افزودن خودکار مارجین ابزاری کاربردی در مدیریت ریسک است، اما بهرهگیری صحیح از آن مستلزم بهکارگیری استراتژیهای هوشمندانه و ترکیب آن با سایر ابزارهای مدیریت ریسک میباشد. در ادامه، چند رویکرد کلیدی معرفی میشود:









معامله گران باید سطح مارجین اولیه را با توجه به تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی خود مشخص کنند. در عمل، این موضوع شامل ارزیابی نوسانات بازار و میزان تجربه فرد در معاملات است تا سطحی از مارجین انتخاب شود که هم از پوزیشنهای باز محافظت کند و هم استفاده بهینه از سرمایه را ممکن سازد.









افزودن خودکار مارجین بهتنهایی قادر به حذف کامل ریسکهای معاملاتی نیست و بیشتر بهعنوان ابزار کمکی عمل میکند. بنابراین توصیه میشود در کنار آن از استاپلاس استفاده شود. تعیین نقاط توقف ضرر مشخص باعث میشود که اگر قیمت بازار به محدودهی از پیش تعیینشده رسید، پوزیشنها بهموقع بسته شوند و از زیانهای سنگین جلوگیری گردد.









بازار بهطور مداوم در حال تغییر است. معاملهگران باید در زمان استفاده از این قابلیت، تحولات بازار را بهدقت دنبال کرده و استراتژیهای خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. بهعنوان مثال، انتشار اخبار مهم مثبت یا منفی میتواند باعث نوسانات شدید قیمت شود. در چنین موقعیتهایی لازم است سطح مارجین یا نقاط استاپلاس با توجه به اهمیت اخبار بازبینی شود.









معاملهگران باید عملکرد معاملاتی خود و میزان کارایی افزودن خودکار مارجین را بهطور منظم بررسی کنند. بر اساس این ارزیابیها میتوانند تنظیمات مربوط به این قابلیت و همچنین استراتژیهای معاملاتی خود را اصلاح کرده و بهمرور زمان کنترل ریسک و سودآوری کلی را بهبود بخشند.





افزودن خودکار مارجین یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در پلتفرم MEXC است. استفادهی صحیح از آن مستلزم درک دقیق سازوکار این قابلیت، تنظیم مناسب سطوح مارجین و ترکیب آن با استاپلاس و پایش مداوم بازار است. باید همواره به خاطر داشت که معاملات فیوچرز با ریسک همراه هستند و تنها معاملهگرانی موفق خواهند بود که با دقت، نظم و آگاهی کامل از ریسکها وارد بازار شوند.





اگر مایلید درباره مارجین کال بیشتر بدانید، میتوانید برای جزئیات بیشتر « افزودن مارجین چیست؟ » را مطالعه کنید.





*BTN-سفر معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT





100 توکن منتخب. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:«کمتر خرج کن، بیشتر معامله کن، بیشتر سود کن» خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است در حال حاضر، صرافی MEXC رویداد جشن معامله گران: 100 توکن، بدون کارمزد را برگزار می کند—فرصتی انحصاری برای معامله بدون کارمزد بر روی. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است





مطالعه پیشنهادی:





چرا معاملات فیوچرز MEXC را انتخاب کنید؟با بررسی مزایا و ویژگی های منحصربه فرد معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، یک گام جلوتر از دیگران در بازار فیوچرز حرکت کنید. این مقاله به معرفی امکانات کلیدی، ساختار کارمزد رقابتی، و ابزارهای حرفهای معاملاتی میپردازد که MEXC را به انتخابی برجسته برای معاملهگران فیوچرز تبدیل کرده است. با بررسی مزایا و ویژگی های منحصربه فرد معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، یک گام جلوتر از دیگران در بازار فیوچرز حرکت کنید. این مقاله به معرفی امکانات کلیدی، ساختار کارمزد رقابتی، و ابزارهای حرفهای معاملاتی میپردازد که MEXC را به انتخابی برجسته برای معاملهگران فیوچرز تبدیل کرده است.





راهنمای معاملات فیوچرز (نسخه اپلیکیشن):اگر به دنبال شروعی ساده و مطمئن در بازار معاملات فیوچرز هستید، این راهنمای جامع با معرفی بخش های مختلف رابط کاربری اپلیکیشن MEXC، نحوه اجرای سفارش ها، تنظیم اهرم و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، به شما کمک میکند با اعتماد به نفس وارد معاملات فیوچرز شوید. اگر به دنبال شروعی ساده و مطمئن در بازار معاملات فیوچرز هستید، این راهنمای جامع با معرفی بخش های مختلف رابط کاربری اپلیکیشن MEXC، نحوه اجرای سفارش ها، تنظیم اهرم و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، به شما کمک میکند با اعتماد به نفس وارد معاملات فیوچرز شوید.



