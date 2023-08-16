Loading...

اطلاعات

جزئیات فیوچرز
محدودیت ریسک
قوانین معاملات
قیمت شاخص
قیمت منصفانه
تاریخچه فاندینگ ریت
حساب صندوق بیمه
قوانین معامله در حالت چنددارایی
رمزارزهای قابل قبول به عنوان وثیقه
ارز دیجیتالسقف وثیقهنرخ وثیقه
داده‌ ای موجود نیست
دارایی‌ های فوق می‌ توانند به عنوان وثیقه در حالت چنددارایی استفاده شوند.برخی رمزارزها از نرخ وثیقه‌ ی پلکانی استفاده می‌ کنند. برای مثال، نگه داشتن 1 BTC با نرخ 90%، معادل 0.9 BTC به‌ عنوان مارجین قابل استفاده محسوب می‌ شود. بخش مازاد بر 1 بیت‌ کوین با نرخ 80% محاسبه می‌ شود، بنابراین نگه داشتن 2 بیت‌ کوین معادل 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC به‌ عنوان مارجین قابل استفاده لحاظ می‌ شود.
ارز دیجیتال بدهی واجد شرایط
ارز دیجیتالآستانه بازپرداخت خودکارنرخ تخفیف بازپرداخت خودکارنسبت بازپرداخت خودکارمحدوده بدون بهرهنرخ بهره ساعتینرخ مارجین نگهداری بدهی
داده‌ ای موجود نیست
دارایی‌های فوق برای استفاده در بدهی واجد شرایط هستند.1. زمانی که بدهی یک ارز دیجیتال از آستانه بازپرداخت خودکار فراتر رود، بازپرداخت خودکار فعال می‌شود.2. در هنگام بازپرداخت خودکار، مبلغ بازپرداخت = بدهی فعلی − آستانه بازپرداخت خودکار ضرب در (یک − نسبت بازپرداخت خودکار). کارمزدی بر اساس نرخ تنزیل رمزارز پرداختی دریافت خواهد شد. برای مثال، اگر 1000 USDT بدهکار باشید و نرخ تنزیل 90% باشد، مقدار بیت‌ کوین معادل (1000 ÷ 90%) مورد نیاز خواهد بود.3. بهره به‌ صورت ساعتی بر اساس بدهی در زمان تسویه محاسبه می‌ شود. اگر بدهی در محدوده بدون بهره باشد، هیچ بهره‌ ای دریافت نمی‌ شود.