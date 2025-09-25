مرتب‌ سازی مجدد اطلاعات پوزیشن برای یک تجربه معاملاتی روان‌ تر

در معاملات قراردادهای فیوچرز (Futures)، پس از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، جزئیات آن در بخش پوزیشن های باز (Open Positions) نمایش داده میشود. این بخش شامل اطلاعات و شاخص های متنوعی است؛ از جمله جفت ارز معاملاتی، نوع پوزیشن (لانگ یا شورت)، میانگین قیمت ورود، قیمت منصفانه (Fair Price)، قیمت تقریبی لیکویید شدن (Est. Liq Price)، نرخ مارجین، میزان مارجین اختصاص یافته، سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PNL)، سود و زیان تحقق یافته (Realized PNL)، گزینههای عملیاتی مانند بستن فوری پوزیشن (Flash Close)، تعیین حد سود و حد ضرر (TP/SL)، بستن پوزیشن (Close Position) و معکوسکردن جهت معامله (Reverse) و همچنین سایر فیلدها و دکمه های کنترلی.









به دلیل حجم بالای اطلاعات، ممکن است برخی از فیلدها به صورت کامل در صفحه نمایش داده نشوند. در این حالت می توانید با اسکرول افقی (Swipe) به سمت چپ یا راست، به دادههای بیشتر دسترسی پیدا کنید. برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت کاربران، صرافی MEXC قابلیت شخصی سازی ترتیب ستون ها را ارائه کرده است. از این طریق می توانید بر اساس عادات معاملاتی و اولویت های شخصی خود، ترتیب نمایش فیلدهای مختلف را تغییر دهید و تجربه کاربری بهینه تری داشته باشید.





اگر تعداد پوزیشن های باز شما زیاد باشد، میتوانید با استفاده از فیلترها و معیارهای مختلف آنها را مرتب سازی کنید. این فیلترها شامل مواردی مانند نوع پوزیشن، میانگین قیمت ورود، قیمت منصفانه، قیمت تقریبی لیکویید شدن، نرخ مارجین، میزان مارجین، سود و زیان تحقق نیافته و سود و زیان تحققیافته میشوند. این قابلیت به شما کمک میکند تا مقایسه جزئیات پوزیشن های مختلف و تحلیل عملکرد جفتارزهای معاملاتی را سادهتر و کارآمدتر انجام دهید.





*BTN-سفر معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT













امکان تنظیم انعطاف پذیر ترتیب نمایش داده ها به معامله گران این فرصت را میدهد تا بر اساس عادات معاملاتی و اولویت های شخصی خود، مهمترین فیلدها را در بخشهای برجسته تر قرار دهند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر به شدت بر سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PNL) تمرکز دارد، میتواند این ستون را به ابتدای لیست منتقل کند. در نتیجه، هنگام ورود به صفحه پوزیشن ها، داده های حیاتی مربوط به سود و زیان بلافاصله در دسترس خواهد بود و امکان تصمیم گیری سریع و به موقع فراهم می شود.









زمانی که یک معاملهگر چندین پوزیشن باز را به طور همزمان مدیریت میکند، تنظیم ترتیب اطلاعات به او کمک می کند تا مقایسه ای دقیق و نظام مند میان آنها انجام دهد. برای نمونه، با مرتب سازی پوزیشن ها بر اساس سود و زیان تحقق نیافته از بیشترین به کمترین مقدار، معامله گر میتواند عملکرد برترین و ضعیفترین پوزیشن ها را به سرعت شناسایی کند. این رویکرد امکان بازنگری در تخصیص سرمایه، بهینه سازی سبد معاملاتی و در نهایت حداکثرسازی بازدهی را فراهم میآورد.









قابلیت شخصی سازی ترتیب نمایش اطلاعات در بخش پوزیشن های باز، این امکان را برای معامله گران فراهم می سازد تا دادهها را متناسب با سبک و استراتژی معاملاتی خود سازماندهی کنند. این ویژگی به معامله گران کمک می کند تا محیط کاربری خود را به گونهای طراحی کنند که بیشترین هم خوانی با الگو های تصمیم گیری و نیازهای فردی آنها داشته باشد و در نتیجه سرعت و دقت در اجرای استراتژی های معاملاتی افزایش یابد.













1) ثابت کردن ستون اول (Freeze the First Column)





این قابلیت مشابه عملکرد Freeze Pane در نرمافزار اکسل عمل می کند و به شما کمک می کند هنگام بررسی اطلاعات حجیم، داده های کلیدی همیشه در دسترس بمانند. در بخش پوزیشن های باز (Open Positions)، کنار ستون جفت ارز معاملاتی (Trading Pair) یک آیکون 📌 پین قرار دارد.





با کلیک روی این دکمه، ستون جفت ارز قفل می شود و در جای خود ثابت میماند. از این پس، حتی زمانی که برای مشاهده سایر فیلدها صفحه را به سمت چپ یا راست اسکرول میکنید، ستون جفتارز حرکت نمیکند و همواره در معرض دید شما خواهد بود.









2) مرتب سازی و شخصی سازی ترتیب نمایش (Custom Reordering)





در نسخه تحت وب، هنگام مدیریت پوزیشن های باز (Open Positions) ممکن است نیاز داشته باشید اقداماتی مانند معکوسکردن پوزیشن (Reverse) یا بستن پوزیشن (Close Position) را انجام دهید. در حالت عادی، برای دسترسی به این دکمه ها باید صفحه را به سمت چپ یا راست اسکرول کنید تا دکمهی موردنظر نمایان شود.





قابلیت شخصی سازی ترتیب نمایش این مشکل را برطرف میکند. با این ویژگی میتوانید دکمه ها و فیلد های پرکاربرد را به ابتدای صفحه منتقل کرده و فیلدهای کم اهمیت تر را به انتهای لیست ببرید. این کار باعث میشود هنگام انجام معاملات، زمان کمتری صرف جست و جوی ابزارهای ضروری شود و در نتیجه، سرعت عمل و کارایی تصمیمگیری شما افزایش یابد.





بهعنوان نمونه، در تصویر زیر مشاهده میکنید که گزینه بستن سریع (Flash Close) به ابتدای لیست منتقل شده است. برای این کار کافی است روی ستون Market Close All (زیر Flash Close) کلیک کرده و نگه دارید، سپس آن را به سمت چپ، در کنار ستون جفت ارز (Trading Pair)، بکشید. پس از رها کردن دکمه موس، ترتیب نمایش بهطور خودکار بهروزرسانی میشود.





نکته مهم: ستون جفتارز معاملاتی (Trading Pair) که در سمت چپ قرار دارد، غیرقابلجابجایی است و همواره در همان پوزیشن ثابت باقی میماند.









3) مرتب سازی چندگانه پوزیشن های باز (Multiple-Open Position Sorting)





در صورتی که همزمان چندین پوزیشن باز دارید و قصد دارید آنها را بر اساس یک معیار مشخص از بیشترین به کمترین یا از کمترین به بیشترین مرتب کنید، میتوانید از قابلیت مرتبسازی چندگانه پوزیشن ها در پلتفرم MEXC استفاده کنید.





این ویژگی امکان میدهد تا بهصورت کاملاً انعطاف پذیر پوزیشن های خود را طبق اولویت ها و شاخص های کلیدی معاملاتی سازمان دهی کنید و مقایسهای سریع و دقیق انجام دهید. برای این منظور، کافی است بر روی یکی از معیارهای زیر کلیک کنید:

نوع پوزیشن (Position)

میانگین قیمت ورود (Avg Entry Price)

قیمت منصفانه (Fair Price)

قیمت تقریبی لیکویید شدن (Est. Liq Price)

نرخ مارجین (Margin Rate)

حجم مارجین (Margin)

سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PNL)

سود و زیان تحقق یافته (Realized PNL)





هر یک از این معیارها از دو حالت صعودی (Ascending) و نزولی (Descending) پشتیبانی میکنند.





بهعنوان مثال، اگر روی گزینه سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PNL) کلیک کرده و فلش ▼ را انتخاب کنید، تمام موقعیتها بر اساس بیشترین تا کمترین سود و زیان تحققنیافته مرتب خواهند شد. این قابلیت به شما کمک میکند عملکرد هر پوزیشن را بهسرعت ارزیابی کرده و در صورت نیاز، تصمیمات بهینه تری برای مدیریت سرمایه و تخصیص مارجین اتخاذ کنید.









*BTN-سفر معاملات فیوچرز خود را آغاز کنید&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









در اپلیکیشن MEXC نیز همان قابلیت مرتبسازی پوزیشن های باز مانند نسخه وب در دسترس است و به شما کمک میکند تا مدیریت پوزیشن های خود را سریع تر و کارآمد تر انجام دهید.





برای استفاده از این ویژگی مراحل زیر را دنبال کنید:

وارد بخش فیوچرز شوید.

در بالای صفحه و کنار گزینه سفارشات باز ، روی دکمه مرتب سازی (Sort) ضربه بزنید.

از میان معیارهای موجود، گزینه دلخواه خود را برای مرتبسازی انتخاب کنید.

بهعنوان نمونه، اگر بخواهید موقعیتها بر اساس سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PNL) مرتب شوند، حالت بیشترین به کمترین (Highest to Lowest) را انتخاب کنید.

در نهایت، روی گزینه تأیید (Confirm) ضربه بزنید تا مرتب سازی پوزیشن ها انجام شود.





این قابلیت در اپلیکیشن، مشابه نسخه وب، امکان میدهد با یک لمس ساده به مهمترین اطلاعات دسترسی پیدا کنید و بهینه ترین تصمیمات معاملاتی را در کوتاهترین زمان اتخاذ نمایید.













جفت ارز فیوچرز (Futures Trading Pair)

جفت ارز معاملاتی به جفتی اشاره دارد که در حال مشاهده و معامله آن هستید. لازم است تفاوت میان رمزارز پایه و جفت ارز فیوچرز را به خوبی درک کنید. به عنوان مثال، BTC یک رمزارز است؛ اما معاملات فیوچرز دائمی BTCUSDT و معاملات فیوچرز دائمی BTCUSD دو جفت ارز متفاوت در معاملات فیوچرز محسوب میشوند. در پلتفرم فیوچرز MEXC، این جفت ارزها معمولاً با نمادهای در معاملات فیوچرز،به جفتی اشاره دارد که در حال مشاهده و معامله آن هستید. لازم است تفاوت میانرا به خوبی درک کنید. به عنوان مثال،یک رمزارز است؛ امادو جفت ارز متفاوت در معاملات فیوچرز محسوب میشوند. در پلتفرم فیوچرز MEXC، این جفت ارزها معمولاً با نمادهای BTCUSDT BTCUSD نمایش داده میشوند.





اندازه پوزیشن (Position Size)

اندازه پوزیشن ارزش کل پوزیشن باز شما در معاملات فیوچرز را نشان میدهد. در پلتفرم فیوچرز MEXC، اندازه پوزیشن را میتوان در سه واحد مختلف مشاهده کرد: USDT، تعداد کوین ها (Coins) یا قراردادها (Cont.). شما میتوانید واحد موردنظر را بر اساس اولویت و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.





نمایش بر اساس USDT: در این حالت، اندازه پوزیشن به ارزش معادل دلاری (USDT) تبدیل میشود. مثال: اگر 1 بیتکوین در اختیار دارید و قیمت هر در این حالت، اندازه پوزیشن به ارزشتبدیل میشود. مثال: اگر 1 بیتکوین در اختیار دارید و قیمت هر BTC برابر با 120,000دلار است، ارزش پوزیشن شما 120,000USDT نمایش داده می شود.

نمایش بر اساس تعداد کوین ها (Coins): در این حالت، اندازه پوزیشن برابر با تعداد واقعی توکن ها نمایش داده میشود.

نمایش بر اساس قراردادها (Cont.): این حالت کمی پیچید هتر است؛ زیرا یک قرارداد میتواند نمایانگر مقدار مشخصی از رمزارز یا ارزش ثابت دلاری باشد که بسته به نوع جفت ارز متفاوت است: 1 قرارداد معادل 0.0001BTC است. در معاملات فیوچرز BTCUSDT ، هرمعادل 0.0001BTC است. 1 قرارداد معادل 0.01ETH است. در معاملات فیوچرز ETHUSDT ، هرمعادل 0.01ETH است. در معاملات فیوچرز Coin-Margined ، هر قرارداد دارای ارزش دلاری ثابت است. برای مثال، در معاملات فیوچرز BTCUSD هر قرارداد معادل 100دلار و در فیوچرز ETHUSD هر قرارداد معادل 10دلار در نظر گرفته میشود.











میانگین قیمت ورود (Avg Entry Price)

میانگین قیمت ورود، میانگین وزنی قیمتی است که در آن کاربر یک موقعیت معاملاتی را باز کرده است.

لانگ (Long) روی جفت ارز فیوچرز USDT باز میکند و سپس 100 قرارداد دیگر روی همان جفت ارز در قیمت 2.1 USDT میگیرد. میانگین قیمت ورود به شکل زیر محاسبه میشود: مثال: فرض کنید یک معاملهگر 100 قراردادروی جفت ارز فیوچرز XRPUSDT در قیمت 2باز میکند و سپس 100 قرارداد دیگر روی همان جفت ارز در قیمتمیگیرد. میانگین قیمت ورود به شکل زیر محاسبه میشود:

(2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT





قیمت منصفانه (Fair Price)

قیمت منصفانه مکانیزمی است که برای جلوگیری از زیان های ناشی از نوسانات غیرعادی قیمت در یک صرافی خاص بهکار می رود. این قیمت با استفاده از میانگین وزنی داده های قیمتی چندین صرافی بزرگ محاسبه میشود و تصویری واقع بینانهتر از قیمت واقعی بازار ارائه میدهد. برای جزئیات بیشتر، میتوانید به بخش مکانیزمی است که برای جلوگیری از زیان های ناشی ازبهکار می رود. این قیمت با استفاده ازمحاسبه میشود و تصویریارائه میدهد. برای جزئیات بیشتر، میتوانید به بخش قیمت شاخص، قیمت منصفانه و قیمت معاملات بازار در مستندات MEXC مراجعه کنید.





قیمت تقریبی لیکویید شدن (Est. Liq Price)

قیمت منصفانه به قیمت تقریبی لیکویید شدن برسد، پوزیشن شما بهطور خودکار لیکویید میشود. این شاخص برای مدیریت ریسک بسیار حیاتی است و به شما کمک میکند نقاط بحرانی موقعیت خود را شناسایی کنید. اطلاعات تکمیلی در این زمینه در بخش زمانی کهبهبرسد، پوزیشن شما بهطور خودکارمیشود. این شاخص برای مدیریت ریسک بسیار حیاتی است و به شما کمک میکند نقاط بحرانی موقعیت خود را شناسایی کنید. اطلاعات تکمیلی در این زمینه در بخش لیکوئید شدن اجباری چیست؟ موجود است.





حجم سفارش و حجم پرشده (Order Quantity & Filled Quantity)

حجم سفارش: مقدار دارایی یا قراردادهایی که کاربر قصد خرید یا فروش آن را دارد.

حجم پرشده : مقدار واقعی از سفارش که تاکنون اجرا شده است.

در مواقعی که حجم سفارش بزرگ باشد، سیستم معمولاً آن را به چند سفارش کوچک تر تقسیم کرده و بهصورت پیاپی اجرا میکند. زمانی که حجم سفارش با حجم پرشده برابر شود، سفارش بهطور کامل انجام شده است.





قیمت سفارش و میانگین قیمت پرشده (Order Price & Avg Filled Price)

قیمت سفارش : قیمتی است که کاربر هنگام ثبت سفارش تعیین میکند. در سفارش محدود (Limit Order) ، قیمت سفارش دقیقاً همان قیمتی است که کاربر وارد میکند. در سفارش بازار (Market Order) ، قیمت سفارش به قیمت واقعی اجرای سفارش در بازار بستگی دارد.

میانگین قیمت پرشده: وقتی حجم سفارش به چند بخش کوچک تر تقسیم و در قیمتهای مختلف اجرا میشود، میانگینوزنی قیمت اجرای سفارشها بهعنوان میانگین قیمت پرشده نمایش داده میشود.





سود و زیان تحقق یافته (Realized PNL)

سود و زیان تحقق یافته نشاندهنده مجموع سود و زیان های تحقق یافته از یک پوزیشن معاملاتی است و شامل موارد زیر میشود:

سود یا زیان ناشی از بستن پوزیشن ها

کارمزد معاملات

کارمزدهای تأمین مالی (Funding Fees)

نکته: هزینه هایی که با استفاده از کوپن تخفیف یا توکن MX پوشش داده میشوند، در این محاسبه لحاظ نمیگردند.





برای توضیحات بیشتر در مورد اصطلاحات معاملات فیوچرز، لطفاً به صفحه « توضیح اصطلاحات» در صفحه معاملات فیوچرز مراجعه کنید.





100 توکن منتخب. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:«کمتر خرج کن، بیشتر معامله کن، بیشتر سود کن» خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است. در حال حاضر، صرافی MEXC رویداد جشن معامله گران: 100 توکن، بدون کارمزد را برگزار می کند—فرصتی انحصاری برای معامله بدون کارمزد بر روی. این مزیت ویژه، هزینههای معاملاتی کاربران را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد و محققکننده شعار:خواهد بود. در این بازه زمانی محدود، معامله گران میتوانند با بهره مندی از اجرای روان و کم هزینه، سریع تر از رقبا به فرصت های گذرا واکنش نشان دهند و روند رشد دارایی های خود را تسریع بخشند. این رویداد، نقطه ورود ایده آلی برای شروع یا توسعه مسیر حرفه ای شما در بازار مشتقات است.





مطالعه پیشنهادی:

چرا معاملات فیوچرز MEXC را انتخاب کنید؟ مزایای منحصر به فرد معاملات فیوچرز در MEXC را کشف کنید و یاد بگیرید که چگونه در بازار مشتقات پیشتاز باشید. مزایای منحصر به فرد معاملات فیوچرز در MEXC را کشف کنید و یاد بگیرید که چگونه در بازار مشتقات پیشتاز باشید.

راهنمای معاملات فیوچرز (نسخه اپلیکیشن): یک راهنمای گام به گام از نحوه معامله معاملات فیوچرز در برنامه تلفن همراه MEXC دریافت کنید و با اطمینان شروع به معامله کنید. یک راهنمای گام به گام از نحوه معامله معاملات فیوچرز در برنامه تلفن همراه MEXC دریافت کنید و با اطمینان شروع به معامله کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایهگذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.



