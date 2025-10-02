راهنمای کامل فیوچرز Coin-M در MEXC: چگونه با معامله فیوچرز Coin-M بیشترین بازده را کسب کنیم

در مشتقات ارز دیجیتال، معاملات فیوچرز به سرمایه گذاران امکان استفاده از اهرم برای افزایش بازده بالقوه و اتخاذ پوزیشن در بازارهای صعودی و نزولی را میدهد. MEXC دو نوع اصلی فیوچرز ارائه میدهد: فیوچرز USDT-M و فیوچرز Coin-M . در حالی که اکثر مبتدیان با فیوچرز USDT-M ساده تر شروع میکنند، معامله گران با تجربه که چرخه های بازار را میفهمند، ممکن است در شرایط خاص برای حداکثر کردن بازده، فیوچرز Coin-M را انتخاب کنند.





برای درک کامل فیوچرز Coin-M، ابتدا باید ساختار بنیادی آن ها را بشناسید.









برخلاف فیوچرز USDT-M که از USDT به عنوان مارجین استفاده میکنند، فیوچرز Coin-M نیازمند ارزهای دیجیتال غیر استیبل کوین به عنوان مارجین است. برای مثال، اگر بخواهید فیوچرز دائمی BTC را تحت Coin-M معامله کنید، باید BTC را به حساب فیوچرز Coin-M خود به عنوان مارجین منتقل کنید. هنگام باز و بسته کردن پوزیشن ها، تمام سود و زیان تحقق یافته به BTC تسویه میشود. اگر 0.1 BTC سود کسب کنید، موجودی حساب شما به اندازه 0.1 BTC افزایش مییابد.









این اصلیترین تفاوت بین فیوچرز Coin-M و فیوچرز USDT-M است و منبع هم جذابیت و هم ریسک های آن ها به شمار میرود. زیرا خود مارجین (برای مثال، BTC) در معرض نوسانات قیمتی قرار دارد، سود یا زیان نهایی شما، وقتی به USDT یا سایر ارزهای فیات سنجیده شود، تحت تأثیر یک متغیر اضافی قرار میگیرد. به طور خاص:





افزایش سود در بازار صعودی:





فرض کنید شما از 1 BTC به عنوان مارجین استفاده میکنید و یک پوزیشن لانگ باز میکنید زمانی که قیمت BTC برابر با 50,000$ است. اگر قیمت به 60,000$ برسد:





1) پوزیشن فیوچرز شما سود ایجاد میکند که به صورت BTC تسویه میشود.

2) ارزش 1 BTC مارجین شما نیز از 50,000$ به 60,000$ افزایش مییابد.





این وضعیت یک "سود دوگانه" ایجاد میکند، جایی که بازده کل شما به صورت استیبل کوین به شکل قابل توجهی بزرگ میشود.





زیان های مرکب در بازار نزولی:





برعکس، اگر یک پوزیشن لانگ باز کنید و قیمت BTC از 50,000$ به 40,000$ کاهش یابد:





1) پوزیشن فیوچرز شما متحمل زیان میشود که به صورت BTC تسویه میشود.

2) ارزش 1 BTC مارجین شما نیز از 50,000$ به 40,000$ کاهش مییابد.





این وضعیت یک "زیان دوگانه" ایجاد میکند، جایی که زیان کل شما به دلار تشدید میشود.









فیوچرز Coin-M از دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز مظنه استفاده میکند، در حالی که سود و زیان ها به صورت ارز دیجیتال پایه تسویه میشوند. در حال حاضر، MEXC چندین جفت فیوچرز دائمی Coin-M ارائه میدهد، از جمله BTCUSD فیوچرز دائمی ETHUSD فیوچرز دائمی . هر جفت فیوچرز Coin-M دارای ارزش ثابت دلاری است. به عنوان مثال، هر جفت BTCUSD فیوچرز دائمی برابر با 100$ و هر جفت ETHUSD فیوچرز دائمی برابر با 10$ ارزشگذاری شده است.





برخلاف فیوچرز USDT-M در MEXC که محدوده لوریج ممکن است بسته به جفت متفاوت باشد، هر دو جفت BTCUSD فیوچرز دائمی و ETHUSD فیوچرز دائمی از لوریج 1x تا 125x پشتیبانی میکنند.





از نظر حالت پوزیشن و حالت مارجین، فیوچرز Coin-M در MEXC مشابه فیوچرز USDT-M عمل میکند و هم حالت هج و یک طرفه ، و هم مارجین متقاطع و مارجین ایزوله را پشتیبانی میکند.









































































سه روش برای بستن پوزیشن وجود دارد. برای جزئیات تفاوت ها و نحوه انجام هر روش، لطفاً به مقاله MEXC فیوچرز دائمی USDT-M: راهنمای کامل معامله و محاسبه کارمزد مراجعه کنید.

توجه: مراحل بالا با استفاده از وبسایت MEXC نشان داده شده است. این روند در اپلیکیشن نیز یکسان است.





سود و زیان در فیوچرز Coin-M به قیمت ورود کاربر، قیمت بسته شدن پوزیشن و حجم معامله بستگی دارد. برای محاسبات دقیقتر، لطفاً به مقاله محاسبات مارجین و سود و زیان مراجعه کنید.









تفاوت اصلی این است که فیوچرز Coin-M از ارز دیجیتال (مانند BTC یا ETH) به عنوان مارجین و برای تسویه سود و زیان استفاده میکند، در حالی که فیوچرز USDT-M با مارجین و تسویه در USDT انجام میشود. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به مقاله تفاوتهای فیوچرز USDT-M و Coin-M مراجعه کنید.





مقایسه فیوچرز Coin-M در MEXC فیوچرز USDT-M در MEXC دارایی مارجین ارزهای دیجیتال غیر استیبل کوین (مانند BTC، ETH) استیبل کوین (USDT) دارایی تسویه ارز دیجیتال متناظر (مانند BTC، ETH) استیبل کوین (USDT) محاسبه سود و زیان پیچیده، غیر خطی (تحت تأثیر قیمت دارایی مارجین) ساده، خطی (محاسبه سود و زیان مستقیم) بهترین کاربردها بازارهای صعودی با چشم انداز بلند مدت، هجینگ تمام شرایط بازار، به ویژه معاملات کوتاه مدت و محدود به نوسان مزیت کلیدی سود دوگانه در بازارهای صعودی از نگهداری دارایی و معاملات فیوچرز محاسبه ساده سود و زیان، مدیریت ریسک و کنترل پوزیشن آسان تر ریسک اصلی زیان دوگانه در بازارهای نزولی از پوزیشنهای فیوچرز و کاهش ارزش دارایی مارجین از دست رفتن فرصت بهره مندی از افزایش ارزش دارایی مارجین در بازارهای صعودی مناسب ترین برای سرمایه گذاران بلن دمدت، ماینرها، سرمایه گذاران ارزش محور مبتدیان، معامله گران کوتاه مدت، افرادی که به دنبال ارزش گذاری پایدار بر اساس دلار هستند









1) چه زمانی فیوچرز Coin-M را انتخاب کنیم؟

بازارهای صعودی روشن : اگر به چشم انداز بلند مدت یک ارز دیجیتال اصلی (مانند BTC یا ETH) اطمینان دارید، باز کردن پوزیشن لانگ با فیوچرز Coin-M راهی عالی برای حداکثر کردن سود است.

هدف «تجمع کریپتو» : اگر هدف نهایی شما کسب USD بیشتر نیست و میخواهید مقدار بیشتری BTC یا ETH جمع آوری کنید، فیوچرز Coin-M بهترین گزینه است، زیرا تمام سودها مستقیماً به ارز دیجیتال پایه تسویه میشوند.

هجینگ برای ماینرها: ماینرهایی که نیاز به فروش BTC استخراج شده آینده برای پوشش هزینه هایی مانند برق دارند، میتوانند با باز کردن پوزیشن شورت در فیوچرز Coin-M زمانی که قیمت ها بالاست، هج کنند، قیمت فروش آینده را قفل کنند و ریسک کاهش قیمت را کاهش دهند.





2) چه زمانی فیوچرز USDT-M را انتخاب کنیم؟

بازارهای نزولی یا جانبی : در بازارهای نامشخص یا نزولی، استفاده از فیوچرز USDT-M به جلوگیری از ریسک کاهش ارزش مارجین کمک میکند، زیرا مارجین به خودی خود بر اساس USDT است.

معامله گران مبتدی : فیوچرز USDT-M محاسبات سود و زیان شهودی تری ارائه میدهد و درک و مدیریت ریسک برای مبتدیان آسان تر است.

معامله آلت کوین ها: هنگام معامله توکن های جدید و بسیار نوسانی، استفاده از USDT به عنوان مارجین یک مرجع ارزش پایدار فراهم میکند.









هر قرارداد فیوچرز Coin-M برای BTC معادل 100$ و هر قرارداد فیوچرز Coin-M برای ETH معادل 10$ است. اندازهها در جفت های مختلف فیوچرز Coin-M متفاوت است. برای جزئیات، لطفاً به آخرین اطلاعات در صفحه راهنمای معاملات فیوچرز MEXC مراجعه کنید.

















بله. حداقل اندازه سفارش برای فیوچرز BTCUSD برابر با 1 قرارداد (100$) و برای فیوچرز ETHUSD برابر با 1 قرارداد (10$) است.









بله. برای فیوچرز BTCUSD، هم سفارش های مارکت و هم لیمیت دارای حداکثر اندازه سفارش 3,000 قرارداد هستند. برای فیوچرز ETHUSD، هم سفارش های مارکت و هم لیمیت دارای حداکثر اندازه سفارش 20,000 قرارداد هستند.









تا تاریخ 30 آگوست 2025، کارمزد استاندارد معاملات فیوچرز Coin-M برابر با 0.01٪ برای سفارشهای میکر و 0.04٪ برای سفارشهای تیکر است. با داشتن حداقل 500 MX، کاربران میتوانند تا 50٪ تخفیف در کارمزدها دریافت کنند. توجه داشته باشید که نرخ کارمزد ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، بنابراین همواره به آخرین اطلاعات در صفحه قوانین کارمزد معاملات MEXC مراجعه کنید.





















این استراتژی اصلی هجومی برای فیوچرز Coin-M است. اگر شما از قبل یک دارنده بلند مدت BTC هستید، به جای اینکه BTC خود را در کیف پول رها کنید، میتوانید آن را به حساب فیوچرز Coin-M خود منتقل کرده و یک پوزیشن لانگ با لوریج پایین باز کنید. در بازار صعودی، این کار به شما اجازه میدهد هم از افزایش ارزش دارایی BTC خود و هم از سود اضافی پوزیشن لانگ بهرهمند شوید.









دیدگاه خود را از ارزش گذاری دلاری به "محاسبه بر اساس کوین" تغییر دهید. هدف این است که مقدار BTC نگهداری شده خود را از طریق معاملات افزایش دهید. با این رویکرد، حتی اگر بازار کاهش یابد، تا زمانی که پوزیشن های فیوچرز شما سودآور باشند، همچنان به هدف کسب BTC بیشتر در بازار نزولی» دست پیدا میکنید و بدین ترتیب ذخیره بزرگتری برای چرخه صعودی بعدی ایجاد میکنید.









فیوچرز Coin-M در MEXC یک ابزار قدرتمند است که برای سرمایه گذاران با تجربه و حرفه ای طراحی شده است. این ابزار یک ویژگی عمومی و همه منظوره نیست، بلکه ابزاری است که نیاز به قضاوت دقیق دارد تا پتانسیل کامل آن آزاد شود. با درک ویژگی های غیرخطی سود و زیان و استفاده هدفمند از آن ها در بازارهای صعودی، سرمایه گذاران میتوانند بازدهی هایی فراتر از فیوچرز USDT-M کسب کنند. در عین حال، شناسایی ریسک های دو لبه در بازارهای نزولی حیاتی است. پیش از ورود به معاملات فیوچرز Coin-M، اطمینان حاصل کنید که مکانیزم آن ها را کاملاً درک کرده و مدیریت ریسک را همیشه در اولویت قرار دهید.





