در این مقاله، شما از مرکز دانستنی های MEXC برای بررسی اصول معاملات فیوچرز استفاده خواهید کرد. این راهنمای ساده به شما کمک می‌کند تا به راحتی بازار مشتقات را درک کنید و در مورد محصولات معاملات فیوچرز ارائه شده توسط MEXC اطلاعات کسب کنید.

مروری بر قراردادهای فیوچرز و نقش MEXC در بازار رمزارزها

قراردادهای فیوچرز (Futures Contracts) نوعی ابزار مشتقه به‌ شمار می‌ آیند که طی آن، دو طرف متعهد می‌ شوند معامله‌ ی یک دارایی مشخص را در تاریخ معین آینده و با قیمتی از پیش تعیین‌ شده به انجام رسانند. بر اساس مفاد این قرارداد، خریدار و فروشنده موظف هستند معامله را در سررسید مشخص‌شده، دقیقاً با همان قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد توافق شده، اجرایی کنند—صرف‌ نظر از اینکه قیمت بازار دارایی در زمان تحویل چه تغییری کرده باشد.

این قراردادها می‌توانند طیف گسترده‌ای از کالاهای فیزیکی یا ابزارهای مالی را شامل شوند و در اغلب موارد، به‌دقت جزئیاتی نظیر مقدار یا حجم دارایی پایه را نیز مشخص می‌کنند. از این رو، قراردادهای فیوچرز به‌ عنوان ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک (hedging) در برابر نوسانات قیمت دارایی‌های پایه شناخته می‌ شوند. با بهره‌گیری از قراردادهای فیوچرز، فعالان بازار—از شرکت‌های تولیدی گرفته تا مؤسسات مالی و معامله‌گران حرفه‌ ای—قادرند از خود در برابر ریسک‌ های ناشی از نوسانات بازار محافظت کرده و برنامه‌ریزی دقیق‌ تری برای جریان‌های مالی آینده خود داشته باشند.

معاملات فیوچرز به‌ عنوان یکی از ابزارهای مالی ریشه‌ دار، سابقه‌ای طولانی در تاریخ مبادلات اقتصادی دارند. هدف بنیادین این ابزار، مدیریت و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت کالاهاست؛ به‌گونه‌ای که با تثبیت قیمت‌ها در زمان حال، از نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر آینده جلوگیری شود. شکل مدرن معاملات فیوچرز از اروپا در قرن هفدهم میلادی آغاز شد؛ جایی که تاجران به‌ویژه در حوزه‌هایی چون پشم، ادویه‌جات سنگ‌های معدنی، اقدام به انعقاد توافق‌هایی برای خرید و فروش کالا در آینده می‌کردند. این قراردادهای اولیه، که مبتنی بر توافق‌های دوطرفه بودند، به‌تدریج زیرساخت مفهومی و عملی معاملات فیوچرز امروزی را شکل دادند.

نقطه عطف در تاریخ این بازار، سال 1848 میلادی بود؛ زمانی که هیئت تجارت شیکاگو (Chicago Board of Trade یا CBOT) تأسیس شد و به‌عنوان نخستین بورس رسمی معاملات فیوچرز در جهان فعالیت خود را آغاز کرد. در اواخر قرن نوزدهم، CBOT با معرفی قراردادهای فیوچرز استانداردشده—شامل مشخصات دقیق دارایی پایه، از جمله نوع، مقدار، کیفیت و تاریخ تحویل—تحولی اساسی در کارایی این بازار ایجاد کرد. استانداردسازی قراردادها نه‌ تنها موجب افزایش شفافیت و اعتماد میان طرفین معامله شد، بلکه هزینه‌های تراکنش را به شکل چشم‌ گیری کاهش داد و زمینه‌ ساز گسترش و عمق‌ یافتگی بازار معاملات فیوچرز در دهه‌های بعد گردید.

قرارداد فیوچرز به معامله‌ گران این امکان را می‌دهد که قیمت یک دارایی را برای تاریخی در آینده تثبیت کنند. این دارایی می‌ تواند طیفی وسیع از کالاهای پرمعامله نظیر نفت، طلا، نقره، ذرت، شکر یا پنبه باشد. علاوه بر کالاهای فیزیکی، دارایی پایه قرارداد فیوچرز ممکن است شامل سهام، جفت‌ ارزها، رمزارزها یا حتی اوراق قرضه دولتی نیز باشد. در قراردادهای استاندارد فیوچرز، معمولاً تاریخ سررسید و قیمت توافقی از پیش تعیین می‌شود. در بسیاری از موارد، نام قرارداد بر اساس ماه سررسید مشخص می‌گردد؛ به‌ عنوان مثال، «قرارداد فیوچرز ذرت ژانویه» به قراردادی اطلاق می‌شود که در ماه ژانویه منقضی خواهد شد.

برای درک بهتر سازوکار این ابزار، مطالعه‌ای موردی بر بازار کالایی ذرت ارائه می‌ شود:

فرض کنید «آلیس» یک تولیدکننده ذرت و «کندی» یک خریدار عمده این محصول است. در دنیای واقعی، چرخه رشد ذرت طولانی و متاثر از عوامل غیرقابل‌ کنترلی مانند شرایط آب‌ و هوایی و آفات است که سبب عدم قطعیت در مقدار برداشت می‌شود. از دید آلیس، تثبیت قیمتی که هزینه تولید را پوشش دهد، حیاتی است. در مقابل، هدف کندی تأمین ذرت با پایین‌ترین قیمت ممکن و اطمینان از در دسترس بودن آن است. این منافع متقابل مبنای شکل‌گیری قرارداد فیوچرز را فراهم می‌کند. فرض کنید هزینه تولید هر تن ذرت برای آلیس برابر 100 دلار و حداکثر قیمت خرید قابل‌ قبول برای کندی 110 دلار است. آن‌ ها توافق می‌ کنند که قراردادی با قیمت توافقی 105 دلار به‌ ازای هر تن منعقد کنند:

شخص دارایی مورد معامله قیمت تمام‌شده (تولید/خرید) قیمت توافقی قیمت توافقی سود/زیان اسمی آلیس ذرت $100/تن $105/تن $5/تن کندی ذرت $105/تن $5/تن

پس از امضای قرارداد، با رسیدن زمان برداشت، سه سناریو ممکن است رخ دهد:

سناریو میزان برداشت قیمت بازار قیمت تمام‌شده آلیس قیمت خرید کندی سود آلیس 1: برداشت بیشتر از انتظار کمتر از 100 دلار/تن ثابت 100 دلار/تن 105 دلار/تن بیشتر از 5 دلار/تن 2: برداشت مطابق انتظار حدود 100 دلار/تن ثابت 100 دلار/تن 105 دلار/تن 5 دلار/تن 3: برداشت کمتر از انتظار بیشتر از 100 دلار/تن ثابت 100 دلار/تن 105 دلار/تن کمتر از 5 دلار/تن

از این مثال ساده می‌توان دریافت که خریدار قرارداد (در اینجا کندی) این حق را دارد که در زمان سررسید، دارایی را با همان قیمت توافق‌شده 105 دلار/تن دریافت کند. اگرچه این موضوع می‌ تواند در شرایطی منجر به خرید با قیمتی بالاتر از نرخ بازار اسپات (Spot) شود، اما مزیت اصلی آن، تضمین تأمین کالا با قیمت مشخص در زمان نیاز است. شایان توجه است که خریداران قراردادهای فیوچرز، پیش از تاریخ سررسید می‌توانند این قراردادها را در بازار ثانویه به اشخاص ثالث واگذار کنند؛ به‌ این‌ ترتیب، الزامات تحویل فیزیکی کالا از دوش آن‌ ها برداشته می‌ شود. این ویژگی انعطاف‌ پذیری بالایی به بازار مشتقات می‌ بخشد و به معامله‌ گران امکان می‌دهد ضمن مدیریت ریسک، از فرصت‌ های معاملاتی نیز بهره‌ برداری کنند.

قواعد پایه‌ای حاکم بر معاملات فیوچرز در بازار رمزارزها برگرفته از ساختار سنتی بازارهای مشتقه مالی است. با این حال، تفاوت‌ های ساختاری مهمی میان این دو وجود دارد که شناخت آن‌ها برای معامله‌ گران حرفه‌ای ضروری است. جدول زیر، مقایسه‌ ای اجمالی میان ویژگی‌ های اصلی قراردادهای فیوچرز سنتی و قراردادهای فیوچرز رمزارزی ارائه می‌ دهد:

نوع معاملات قراردادی نوع دارایی پایه ساعات معاملاتی تحویل فیزیکی محدودیت جغرافیایی نوسان‌پذیری قیمت معاملات فیوچرز سنتی کالاها، فلزات گران‌بها، شاخص‌ های سهام، فارکس و... محدود به ساعات فعالیت بورس (معمولاً 24 ساعته نیست) در برخی قراردادها الزامی است نسبتاً زیاد و تابع قوانین منطقه‌ ای معمولاً پایین‌ تر معاملات فیوچرز رمزارزی دارایی‌های دیجیتال (رمزارزها) 24 ساعته و هفت روز هفته نیازی به تحویل فیزیکی نیست محدودیت‌های کمتر د ر معاملات برون‌ مرزی نسبتاً بالاتر

همان‌طور که از این مقایسه برمی‌آید، بازار فیوچرز رمزارزها از لحاظ عملیاتی انعطاف‌ پذیری بسیار بیشتری نسبت به بازارهای سنتی دارد. در حالی که بازارهای سنتی محدود به ساعات کاری بورس‌ ها هستند و اغلب با الزامات قانونی و جغرافیایی مواجه‌ اند، بازارهای فیوچرز رمزارزی با قابلیت معامله 24/7 و دسترسی جهانی، فضای معاملاتی بازتر و پویاتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. با وجود این مزایا، باید به یک نکته مهم توجه داشت: اندازه بازار رمزارزها در مقایسه با بازارهای سنتی هنوز کوچک است. طبق داده‌های موجود تا تاریخ 3 ژوئیه 2025، ارزش اسمی بازار رمزارزها حدود 3.8 تریلیون دلار برآورد می‌شود؛ در حالی که ارزش بازار طلا به‌تنهایی بالغ بر 20 تریلیون دلار است. همین مقیاس کوچک‌تر، یکی از عوامل کلیدی در نوسانات بالاتر قیمتی در بازار رمزارزها نسبت به بازارهایی نظیر طلا، شاخص‌های سهام یا کالاهای سنتی محسوب می‌شود.

با این حال، همین نوسان‌پذیری بالا—که در بازارهای سنتی ممکن است تهدید تلقی شود—در بازار رمزارزها برای بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه معامله‌گران حرفه‌ای کوتاه‌مدت، یک فرصت معاملاتی ارزشمند به شمار می‌رود. ترکیب امکان معامله پیوسته، دسترسی آزاد، عدم نیاز به تحویل فیزیکی، و نوسانات قابل توجه باعث شده بازار فیوچرز رمزارزها به یکی از جذاب‌ ترین فضاهای معاملاتی برای نسل جدیدی از سرمایه‌ گذاران تبدیل شود.

معاملات فیوچرز، به‌عنوان ابزارهای مشتقه مالی که بر ارزش دارایی‌های فیزیکی یا مالی مبتنی‌اند، مزایای متعددی را برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این ابزار، مدیریت مؤثر ریسک و پوشش نوسانات در فعالیت‌ هایی مانند استخراج رمزارز یا معاملات روزانه است. به‌ واسطه همین قابلیت، معاملات فیوچرز را می‌ توان یکی از کارآمدترین روش‌ ها برای افزایش «بهره‌ وری ریسک» در بازارهای پرنوسان دانست.

در این میان، پلتفرم فیوچرز MEXC به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه، بیش از 1,000 جفت‌ ارز معاملاتی را در اختیار کاربران قرار داده است. این تنوع نه‌تنها شامل محصولات رایج مانند قراردادهای دائمی بیت‌ کوین و اتریوم می‌شود، بلکه رمزارزهای پرنوسان و نو ظهوری مانند PEPEUSDT و TRUMPUSDT نیز با سرعت بالا در فهرست معاملات قرار می‌گیرند تا پاسخ‌ گوی نیاز معامله‌ گران فعال و فرصت‌ طلب باشد.

از دیگر ویژگی‌هایی که MEXC را در میان سرمایه‌گذاران محبوب کرده، ساختار کارمزد رقابتی و بسیار پایین آن است. در حال حاضر، این پلتفرم برای 143 جفت‌ ارز فیوچرز کارمزد معاملاتی را به‌ صورت کامل حذف کرده است؛ به‌طوری‌که کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker) هر دو برابر با صفر است—ویژگی‌ ای که به‌ندرت در سایر صرافی‌ های بزرگ مشاهده می‌ شود. با این حال، باید تأکید کرد که معاملات فیوچرز رمزارزی به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی‌ ها و ریسک‌ هایی قابل توجه‌ اند. نوسانات بالای بازار رمزارزها و استفاده از اهرم مالی (Leverage) نیازمند تجربه، دانش فنی و تسلط کامل بر اصول مدیریت ریسک است. هر سرمایه‌گذاری که وارد این بازار می‌شود، باید پیش از هر اقدامی شناخت دقیق و واقع‌بینانه‌ای از پیامدهای احتمالی داشته باشد.

برای آشنایی بیشتر با اصول کنترل ریسک در معاملات با اهرم بالا، می‌توانید به مقاله‌ ی: «استراتژی‌ های معاملات اهرمی: تعادل میان بهره‌ وری سرمایه و مدیریت ریسک» مراجعه کنید.

5.1 اگر کاربران MEXC قصد دارند در وب سایت معامله کنند، لطفاً این مراحل را برای استفاده از سایت MEXC جهت خرید قراردادهای فیوچرز ارزهای دیجیتال دنبال کنید:

صفحه اصلی MEXC را باز کنید، ماوس را روی بخش قراردادهای فیوچرز در نوار منوی بالا ببرید، سپس نوع معاملات فیوچرز مورد نظر خود را از منوی کشویی انتخاب کنید یا روی این لینک کلیک کنید.

5.2 اگر کاربران MEXC قصد دارند با دستگاه تلفن همراه خود معامله کنند، از راهنمای زیر برای خرید قراردادهای فیوچرز کریپتو در برنامه MEXC استفاده کنید:

روی برنامه MEXC ضربه بزنید و به بخش فیوچرز در منوی پایین بروید.

رابط معاملات فیوچرز MEXC تمام ابزارهای ضروری را به صورت رایگان در اختیار هر معامله‌ گری قرار می‌دهد. این ترمینال کاربرپسند است و تمام اطلاعات لازم را به وضوح و در یک نگاه ارائه می‌دهد.

وب‌ سایت MEXC:

اپلیکیشن MEXC:

راهنمای تصویری محیط معاملاتی در قراردادهای فیوچرز

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، بخش‌ های مختلف رابط کاربری پلتفرم معاملات فیوچرز به‌ صورت زیر سازمان‌ دهی شده‌اند:

برای آغاز معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، ابتدا لازم است موجودی خود را از حساب اسپات (Spot) به حساب فیوچرز (Futures) منتقل کنید. این انتقال تنها چند کلیک زمان می‌برد و شرط اولیه برای ورود به بازار مشتقات است.

پس از تأمین موجودی حساب فیوچرز، می‌توانید وارد مرحله ثبت سفارش شوید. در این فرآیند:

پلتفرم MEXC ضرایب اهرمی متفاوتی را برای جفت‌های معاملاتی مختلف فیوچرز ارائه می‌دهد.

صرافی MEXC امکان استفاده از اهرم معاملاتی تا سقف 500 برابر را برای کاربران فراهم کرده است. حداکثر اهرم قابل استفاده، به عوامل کلیدی همچون مارجین اولیه (Initial Margin) و مارجین نگهداری (Maintenance Margin) بستگی دارد که میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر و اندازه پوزیشن را تعیین می‌کنند.

در حالت مارجین کراس، معامله‌ گران می‌توانند به‌طور مستقل اهرم پوزیشن های لانگ (خرید) و شورت (فروش) خود را تنظیم کنند. به‌عنوان مثال، ممکن است یک کاربر پوزیشن لانگ خود را با اهرم 30 برابر و پوزیشن شورت را با اهرم 90 برابر باز کند. این انعطاف‌ پذیری به معامله‌ گران حرفه‌ای امکان می‌دهد استراتژی‌ های پوشش ریسک (Hedging) را به‌طور دقیق‌ تری پیاده‌ سازی کنند. برای نمونه، در شرایطی که نوسانات بازار افزایش می‌یابد، کاهش اهرم از 90x به 30x می‌ تواند ریسک لیکویید شدن را به‌طور مؤثری کاهش دهد، در حالی که همچنان بهره‌ وری سرمایه حفظ می‌شود.

پلتفرم MEXC با ارائه انواع حالت‌ های مارجین (Margin Modes)، پاسخ‌ گوی نیازهای متنوع معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه و استراتژی‌ های ریسک‌ پذیری متفاوت است:

1. حالت Cross Margin (مارجین مشترک)

در این حالت، مارجین (وجه تضمین) میان پوزیشن های مختلفی که روی یک دارایی رمزارزی واحد باز شده‌اند، به‌ صورت مشترک استفاده می‌شود. به‌عبارت دیگر، سود یا زیان حاصل از یک پوزیشن معاملاتی می‌تواند بر پوزیشن دیگر تأثیر بگذارد. این ساختار به معامله‌گرانی که چند پوزیشن هم‌ زمان روی یک دارایی دارند اجازه می‌دهد به‌طور منعطف‌ تری سرمایه خود را مدیریت کنند، اما در عین حال، ریسک لیکویید شدن کل موجودی در آن دارایی نیز افزایش می‌یابد.

2. حالت Isolated Margin (مارجین ایزوله)

در حالت ایزوله، مارجین اختصاص‌ یافته تنها به همان پوزیشن معاملاتی مربوط است و در صورت بروز زیان، تنها همان مارجین تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ سایر موجودی‌ها یا پوزیشن های شما بدون تغییر باقی می‌ مانند. این ویژگی، به‌ویژه برای معامله‌ گران تازه‌وارد بسیار مناسب است، چراکه به‌ طور مؤثری از سرمایه اصلی در برابر خطرات ناشی از یک معامله زیان‌ ده محافظت می‌کند.

به‌ صورت پیش‌ فرض، تمام کاربران جدید در حالت مارجین ایزوله فعالیت خود را آغاز می‌کنند تا سطح ریسک در مراحل اولیه ورود به بازار کنترل‌شده باقی بماند.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال روشی برای لانگ یا شورت در نوسانات قیمت بازار با استفاده از اهرم و مشتقات است. اگرچه پتانسیل سود بالایی دارد، اما ریسک بالایی نیز به همراه دارد، بنابراین تسلط بر تکنیک‌های معاملاتی مناسب بسیار مهم است.

موفقیت در معاملات فیوچرز، نه بر پایه شانس بلکه بر اساس یک برنامه معاملاتی دقیق و از پیش‌ تعریف‌ شده بنا می‌ شود. معامله‌ گران حرفه‌ای همواره پیش از ورود به بازار، چارچوبی روشن برای اهداف، محدودیت ها و استراتژی‌ های معاملاتی خود تعیین می‌کنند. عناصر کلیدی چنین برنامه‌ ای عبارت‌ اند از:

تعیین اهداف معاملاتی

پیش از آغاز هر معامله، اهداف خود را مشخص کنید—از جمله:

تعیین حد سود و حد ضرر

برای هر معامله، پیش از ورود به پوزیشن، باید:

مثال: اگر قصد دارید در یک معامله 10% سود کسب کنید، در عین حال باید آماده باشید حداکثر 5% زیان را بپذیرید.

مدیریت اندازه پوزیشن

هرگز کل موجودی خود را وارد یک معامله نکنید. پیشنهاد می‌شود:

مثال کاربردی: فرض کنید موجودی حساب شما 10,000 دلار است:

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی برای شناسایی روندها، سطوح ورود و خروج، و مدیریت ریسک در معاملات بازارهای مالی، به‌ویژه بازار پرنوسان رمزارزها است. معامله‌ گرانی که به‌خوبی با مفاهیم تکنیکال آشنا هستند، می‌ توانند تصمیمات دقیق‌تری در زمان واقعی اتخاذ کنند. در ادامه، به برخی از مفاهیم و ابزارهای پرکاربرد در این حوزه می‌پردازیم:

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

نکته کاربردی: در حالت کلی، می‌توان در نزدیکی سطح حمایت وارد پوزیشن لانگ و در محدوده مقاومت وارد پوزیشن شورت شد—البته به شرطی که این تصمیم با سایر شاخص‌ های تکنیکال نیز تأیید شود.

اندیکاتورهای تکنیکال رایج

بازار رمزارزها به‌دلیل نوسانات شدید و لحظه‌ ای، بیش از هر بازار دیگری مستعد تأثیر گذاری بر احساسات معامله‌ گران است. بدون کنترل هیجانات، حتی بهترین استراتژی‌ ها نیز می‌ توانند به زیان منجر شوند. برای حفظ عملکرد منطقی و منظم، رعایت نکات زیر ضروری است:

کنترل حرص و ترس

پرهیز از تعقیب قیمت

حفظ سلامت ذهنی

اهرم‌های بالا ممکن است سود بالقوه را افزایش دهند، اما در مقابل، ریسک لیکویید شدن را نیز به‌طور قابل توجهی تشدید می‌کنند.

قرار دادن کل سرمایه در یک جفت‌ارز یا پوزیشن واحد، ریسک تجمعی بسیار بالایی دارد.

بازارها دائماً در حال تغییرند و بنابراین، اندازه پوزیشن ها نیز باید با شرایط جدید تنظیم شود.

