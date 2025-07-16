محاسبات مارجین و سود و زیان





پلتفرم معتبر و پیشرفته MEXC با ارائه دو نوع مختلف از معاملات فیوچرز، این امکان را برای معاملهگران فراهم میآورد که با انتخاب گزینههای مختلف، در دنیای ارزهای دیجیتال بهترین بهرهبرداری را داشته باشند. این دو نوع قرارداد عبارتند از: معاملات فیوچرز USDT-M (قراردادهای فیوچرز مبتنی بر استیبل کوین USDT) و معاملات فیوچرز Coin-M (قراردادهای فیوچرز معکوس). اگرچه اصول محاسبات این دو نوع قرارداد مشابه است، اما تفاوتهایی در نحوه اجرا و ویژگیهای خاص هر یک وجود دارد که برای درک بهتر به توضیحات و مثالهای کاربردی خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که محاسبات ذکر شده، با هدف سادهسازی فرآیند و اجتناب از پیچیدگیهای غیرضروری، بهگونهای طراحی شدهاند که تمام ویژگیها و جزئیات به وضوح و در قالبی مختصر و مفهومی برای شما ارائه شوند.









در معاملات فیوچرز دائمی MEXC، برای باز کردن یک پوزیشن، به میزان معینی مارجین نیاز است. در فرآیند معاملات مارجین، توجه به نکات زیر ضروری است:





مارجین اولیه : این مقدار، حداقل مارجینی است که برای آغاز یک پوزیشن به آن نیاز دارید. علاوه بر این، نرخ مارجین اولیه (که حاصل تقسیم اندازه پوزیشن به مارجین مورد نیاز است) نشاندهنده ضریب اهرم شما میباشد و اهمیت زیادی در تعیین قدرت خرید شما دارد.

مارجین نگهداری : این مبلغ حداقل مارجینی است که برای حفظ یک پوزیشن باید در حساب خود داشته باشید. اگر موجودی شما کمتر از این مقدار شود، ممکن است پوزیشن شما وارد وضعیت لیکوئیدیشن جزئی یا کامل گردد، که میتواند منجر به از دست دادن داراییهای شما شود.

هزینه باز کردن پوزیشن: مجموع داراییهایی است که برای باز کردن یک پوزیشن باید مسدود شوند، شامل مارجین اولیه و هر گونه کارمزد احتمالی که به هنگام معامله اعمال میشود. این هزینهها به دقت محاسبه شده و بر اساس نوع معامله و حجم آن متغیر هستند.









در معاملات فیوچرز دائمی، مارجین به کارمزد سفارش مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن اشاره دارد. کارمزد یا تخفیف واقعی معامله در نهایت با نحوه اجرای سفارش (نوع) تعیین می شود. (میکر تامین کننده لیکوئیدیتی است، در حالی که تیکر مصرف کننده لیکوئیدیتی است.)





فیوچرز USDT-M: مقدار مارجین = میانگین قیمت ورودی x مقدار باز کردن x اندازه فیوچرز / ضریب اهرم

فیوچرز Coin-M: مقدار مارجین = مقدار باز کردن x اندازه فیوچرز / (ضریب اهرمی x میانگین قیمت ورودی)





مثال محاسبه：





قراردادهای فیوچرز USDT-M: فرض کنید شما از اهرم 200 برابری برای باز کردن یک سفارش محدود استفاده میکنید که شامل 10,000 قرارداد BTC/USDT با قیمت 50,000 USDT/BTC است. همچنین اندازه هر قرارداد معادل 0.0001 BTC میباشد. در این صورت، محاسبه مارجین به شکل زیر خواهد بود:

مقدار مارجین = (10000 قرارداد × 0.0001 BTC/قرارداد × 50000 USDT/BTC) / 200x اهرم = 250 USDT





معاملات فیوچرز Coin-M: در این حالت، شما از اهرم 125 برابری برای ارسال یک سفارش محدود با 100 قرارداد BTC/USD در قیمت 50,000 USD/BTC استفاده میکنید. اندازه هر قرارداد معادل 100 دلار است. در این صورت، محاسبه مارجین به شکل زیر خواهد بود:

مقدار مارجین = 100 قرارداد × 100 دلار / (50000 USD/BTC × 125x اهرم) = 0.0016 BTC









سود و زیان شما (PNL) تحت تأثیر سه عامل است: کارمزد معاملات، کارمزد تأمین مالی (درآمد یا کارمزد) و سود و زیان شما از پوزیشن های بسته شدن است.









- به عنوان مصرف کننده یا تیکر لیکوئیدیتی، کارمزدی را متحمل خواهید شد که به عنوان ارزش پوزیشن x نرخ کارمزد گیرنده تیکر می شود.

- به عنوان یک ارائه دهنده یا میکر لیکوئیدیتی، هزینه ای را متحمل خواهید شد که به عنوان ارزش پوزیشن x نرخ کارمزد سازنده میکر می شود.





بسته به نرخ بودجه (مثبت یا منفی) و جهت (لانگ یا شورت) پوزیشن خود، هزینه های مالی دریافت می کنید یا متحمل می شوید.

کارمزد بودجه = نرخ سرمایه x ارزش پوزیشن.

ارزش پوزیشن = مقدار پوزیشن (توکن ها) x قیمت منصفانه.













معاملات فیوچرز USDT-M:

برای پوزیشن های لانگ: (قیمت نزدیک - قیمت متوسط ورودی) x تعداد پوزیشن x اندازه

برای پوزیشن های شورت: (متوسط قیمت ورودی - قیمت بسته) x تعداد پوزیشن x اندازه





معاملات فیوچرز Coin-M:

برای پوزیشن های لانگ: (1 / میانگین قیمت ورودی - 1 / میانگین قیمت بسته) x تعداد پوزیشن x اندازه

برای پوزیشن های شورت: (1 / میانگین قیمت بسته - 1 / میانگین قیمت ورودی) x تعداد پوزیشن x اندازه









معاملات فیوچرز USDT-M:

برای پوزیشن های لانگ: (قیمت منصفانه - متوسط قیمت ورودی) x تعداد پوزیشن x اندازه

برای پوزیشن های شورت: (متوسط قیمت ورودی - قیمت منصفانه) x تعداد پوزیشن x اندازه





معاملات فیوچرز Coin-M:

برای پوزیشن های لانگ: (1 / میانگین قیمت ورودی - 1 / قیمت منصفانه) x تعداد پوزیشن x اندازه

برای پوزیشن های شورت: (1 / قیمت منصفانه - 1 / قیمت ورودی متوسط) x تعداد پوزیشن x اندازه









استفاده از قراردادهای فیوچرز USDT-M به عنوان مثال:





در این مثال، فرض کنید بهعنوان یک تیکر، یک پوزیشن خرید 10,000 قراردادی در معاملات فیوچرز دائمی BTC/USDT با قیمت 50,000 USDT/BTC باز میکنید. در این حالت، نرخهای کارمزد به شرح زیر هستند:

نرخ کارمزد تیکر : 0.02٪

نرخ کارمزد میکر : 0.00٪

نرخ سرمایه : -0.025٪

قیمت فعلی بازار: 50,000 USDT/BTC، شما متحمل کارمزد معاملاتی می شوید که به شرح زیر محاسبه می شود:





50000 USDT/BTC x 10000 قرارداد x 0.0001 BTC/قرارداد x 0.02% = 10 USDT





زمانی که نرخ سرمایه منفی باشد، کارمزد تامین مالی به صورت زیر محاسبه می شود:





50000 USDT/BTC x 10000 قرارداد x 0.0001 BTC/قرارداد x (0.025-%) = -12.5 USDT (هزینه تامین مالی دریافتی)





فرض کنید شما به عنوان میکر، 10000 قرارداد را با قیمت 60000 USDT/BTC می بندید:





بسته شدن سود و زیان = (60000 USDT/BTC - 50000 USDT/BTC) x 10000 قرارداد x 0.0001 BTC/قرارداد = 10000 USDT





هزینه بسته شدن = 60000 USDT/BTC x 10000 قرارداد x 0.0001 BTC/قرارداد x 0.00% = 0 USDT





بنابراین، در این سناریو، کل سود و زیان تحقق یافته شما به صورت زیر محاسبه می شود = سود و زیان بسته شدن - کارمزد سرمایه گذاری - کارمزد تیکر - کارمزد میکر = 10,000 USDT - (- 12.5 USDT) - 10 USDT - 0 USDT = 10,002.5 USDT









1) هنگام تسویه نرخ تامین مالی، ارزش پوزیشن بر اساس قیمت منصفانه فعلی محاسبه می شود.

2) نتایج محاسبات فقط برای مرجع است و پوزیشن های خاص باید بر اساس قوانین محصولات فیوچرز MEXC باشد.

3) آموزش ها و راهنماها ممکن است در سیستم عامل های مختلف متفاوت باشد. لطفاً برای اطلاعات دقیق به سیستم عامل واقعی خود مراجعه کنید.









