مارجین پایه ی معاملات فیوچرز است — اندازه پوزیشن، میزان ریسک و زمان لیکویید شدن پوزیشن ها را مشخص میکند. درک نحوه عملکرد مارجین و دلایل تغییر آن برای موفقیت در معاملات فیوچرز ضروری است.





مارجین وثیقه ای است که برای باز کردن و نگه داشتن یک پوزیشن فیوچرز لازم است. به جای پرداخت کل ارزش قرارداد، کاربران میتوانند درصدی از آن را بر اساس نسبت اهرم واریز کنند. این کار امکان معاملات اهرمی را فراهم میسازد که در آن هم سود و هم ضرر چند برابر میشوند.





پلتفرم MEXC از دو حالت مارجین پشتیبانی میکند: مارجین ایزوله و مارجین کراس









در حالت مارجین ایزوله، هر پوزیشن به عنوان یک واحد معاملاتی کاملاً مستقل عمل میکند و دارای موجودی مارجین اختصاصی خود است. این موضوع باعث میشود سود و زیان هر پوزیشن تنها در همان مارجین مربوطه باقی بماند و هیچ تأثیری بر سایر پوزیشن ها نداشته باشد.در صورت لیکویید شدن پوزیشن، ضرر تنها به اندازه مارجین اختصاص یافته به همان پوزیشن محدود میشود و سایر پوزیشن ها و موجودی حساب کاملاً محافظت شده باقی میمانند.





این رویکرد تفکیک شده، کنترل ریسک بهتری فراهم میکند و برای مبتدیان یا تریدرهایی که چند استراتژی معاملاتی را هم زمان اجرا میکنند، گزینه ای ایده آل است.برای مثال، اگر هم زمان پوزیشن های BTCUSDT و ETHUSDT داشته باشید و پوزیشن BTC شما لیکویید شود، پوزیشن ETH بدون هیچ تأثیری و با مارجین کاملاً دست نخورده به کار خود ادامه میدهد. این قابلیت به تریدرها اجازه میدهد تا ریسک هر دارایی را به صورت دقیق تری مدیریت کنند.









در حالت مارجین کراس، تمام موجودی قابل استفاده در حساب فیوچرز شما به صورت مشترک بین همه پوزیشن ها به عنوان مارجین استفاده میشود. این روش امکان استفاده از اهرم بالاتر را فراهم میکند، اما در عین حال به این معناست که ضرر قابل توجه در یک پوزیشن میتواند بر کل موجودی حساب شما تأثیر بگذارد و حتی پوزیشن های دیگر را نیز در معرض خطر قرار دهد.در MEXC کاربران میتوانند پوزیشنهای موجود را از حالت ایزوله به کراس تغییر دهند، اما برعکس آن امکانپذیر نیست.





مارجین کراس برای تریدرهای حرفهای تر با ریسک پذیری بالاتر مناسب است که میخواهند از تمام موجودی در دسترس خود حداکثر استفاده را ببرند. اگر به دیدگاه خود نسبت به بازار اطمینان دارید، مارجین کراس میتواند اهرم شما را افزایش دهد و در روندهای مثبت، سود شما را بیشتر کند، اما در عین حال ریسک ضرر را نیز بالا میبرد.









در معاملات فیوچرز، عوامل متعددی میتوانند باعث کاهش مارجین پوزیشن شما شوند. در ادامه هفت دلیل رایج آورده شده است:









هنگام باز کردن یک پوزیشن جدید در قرارداد فیوچرز، باید مقدار مشخصی مارجین به عنوان وثیقه برای معامله اختصاص دهید. این مارجین از موجودی قابل استفاده شما کسر شده و قفل میشود تا اطمینان حاصل شود که برای پوشش ضررهای احتمالی، سرمایه کافی دارید. پس از بسته شدن پوزیشن یا فعال شدن حد ضرر (استاپ لاس)، مارجین قفل شده دوباره به موجودی قابل استفاده شما بازگردانده میشود.





مثال

شما یک پوزیشن BTCUSDT به ارزش 10,000 دلار باز میکنید که نیاز به 10% مارجین دارد. مبلغ 1,000 دلار به عنوان مارجین از موجودی قابل استفاده شما کسر شده و به عنوان وثیقه برای مدت زمان معامله قفل میشود. پس از بسته شدن پوزیشن یا فعال شدن حد ضرر، این 1,000 دلار به طور خودکار به موجودی قابل استفاده شما بازگردانده میشود.

















معاملات فیوچرز به شدت نسبت به نوسانات بازار حساس است. اگر حرکات قیمتی برخلاف جهت پوزیشن شما باشد، ضررهایی را تجربه خواهید کرد که به صورت خودکار مارجین قابل استفاده شما را کاهش میدهند.





مثال

اگر یک پوزیشن لانگ BTCUSDT باز کنید و قیمت BTC به طور مداوم کاهش یابد، ارزش پوزیشن شما کاهش پیدا کرده و موجودی مارجین شما به تناسب کم میشود. با توجه به نوسانات غیرقابل پیشبینی بازار، تریدرها باید به صورت فعال روند بازار را دنبال کنند و استراتژی های مناسب حد ضرر و حد سود را برای مدیریت ریسک بهکار گیرند. برای اطلاعات بیشتر به " تنظیم حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز " مراجعه کنید.





کارمزدهای معاملاتی MEXC که از پایین ترین ها در بازار هستند، هر بار که معامله ای انجام میدهید، به صورت خودکار از مارجین قابل استفاده شما کسر میشوند.









کارمزدهای تأمین مالی از موجودی مارجین قابلاستفاده کسر میشوند. اگر کاربران موجودی کافی در مارجین قابلاستفاده نداشته باشند، این کارمزدها از مارجین اختصاص دادهشده به پوزیشن برداشت میشود، که باعث میشود قیمت لیکوییدیشن به تدریج به قیمت فعلی بازار نزدیک تر شده و ریسک لیکویید شدن به طور چشم گیری افزایش یابد.





مثال





تریدر A یک پوزیشن BTCUSDT دارد اما مارجین قابلاستفاده کافی برای پرداخت کارمزد تأمین مالی فعلی ندارد. در این حالت، سیستم به طور خودکار این کارمزد را از مارجین پوزیشن کسر میکند که باعث کاهش حاشیه ایمنی، افزایش قیمت لیکوییدیشن و در نتیجه افزایش شدید ریسک لیکویید شدن میشود.









لیکوییدیشن زمانی اتفاق میافتد که نوسانات شدید بازار، مارجین تریدر را به زیر سطح مارجین نگهداری مورد نیاز برای باز نگهداشتن پوزیشن ها کاهش دهد. هنگام لیکویید شدن، مارجین کاربران دچار ضرر میشود.





مثال





اگر یک تریدر 1,000 دلار مارجین برای پوزیشن خود داشته باشد اما افت شدید بازار این مقدار را به 500 دلار کاهش دهد (که کمتر از سطح مارجین نگهداری مورد نیاز صرافی است)، سیستم به صورت خودکار پوزیشن را میبندد و این کار منجر به از دست رفتن بخشی یا تمام مارجین تریدر میشود.









انتقال وجه از حساب فیوچرز به سایر حساب ها باعث کاهش موجودی قابلاستفاده در حساب فیوچرز میشود که میتواند بر مارجین پوزیشن های موجود تأثیر بگذارد.





مثال





وقتی یک تریدر مبلغ 500 دلار را از حساب فیوچرز به حساب اسپات منتقل میکند، مارجین قابلاستفاده در حساب فیوچرز به اندازه 500 دلار کاهش مییابد که ممکن است توانایی تریدر در حفظ پوزیشن های فعلی را تحت تأثیر قرار دهد.









وقتی پاداش های فیوچرز در حساب شما به عنوان مارجین استفاده میشوند، انقضای آن ها باعث کاهش کل مارجین قابل استفاده شما خواهد شد.





مثال





یک تریدر پاداش 50 دلاری فیوچرز دریافت میکند که به عنوان مارجین اضافی استفاده میشود. پس از انقضای پاداش، این 50 دلار به طور خودکار از موجودی مارجین کسر شده و مارجین پوزیشن کاهش مییابد.













چندین عامل معمولاً باعث کاهش مارجین میشوند: نوسانات بازار، استفاده بیش از حد از اهرم، عدم استفاده از حد ضرر و مدیریت ضعیف ریسک. در ادامه چند راهکار برای کاهش این ریسک آمده است:





استفاده از سفارشهای حد ضرر: همیشه حد ضرر تعیین کنید تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، زودتر خارج شوید.

کنترل اهرم: سطح اهرمی را انتخاب کنید که با میزان ریسک پذیری شما همخوانی داشته باشد. اهرم بالاتر یعنی ریسک بیشتر.

نظارت و شارژ مجدد مارجین: نرخ مارجین نگهداری را دنبال کنید و قبل از رسیدن به سطوح هشدار، مارجین خود را افزایش دهید.

انتخاب حالت ایزوله: حالت مارجین ایزوله ضررهای شما را محدود به یک پوزیشن میکند و از دارایی های دیگر شما محافظت میکند.









