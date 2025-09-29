راهنمای شما برای قوانین معاملاتی MEXC جهت انجام کارآمد معاملات اسپات

در معاملات اسپات رمزارز، علاوه بر تحلیل قیمت و انتخاب استراتژی، درک و رعایت قوانین بازارِ پلتفرم معاملاتی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. برای کاربران MEXC، هر جفت معاملاتی نه تنها روند قیمتی خاص خود ردر معاملات اسپات رمزارز، علاوه بر تحلیل قیمت و انتخاب استراتژی، درک و رعایت قوانین بازارِ پلتفرم معاملاتی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. برای کاربران MEXC، هر جفت معاملاتی نه تنها روند قیمتی خاص خود ر
در معاملات اسپات رمزارز، علاوه بر تحلیل قیمت و انتخاب استراتژی، درک و رعایت قوانین بازارِ پلتفرم معاملاتی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. برای کاربران MEXC، هر جفت معاملاتی نه تنها روند قیمتی خاص خود را دارد، بلکه مجموعه ای مشخص از قوانین سفارش گذاری نیز شامل می شود؛ از جمله حداقل مقدار سفارش، حداقل تغییر قیمت، حداقل ارزش سفارش و حداکثر تعداد سفارش های باز برای انواع مختلف سفارش. بدون آگاهی از این قوانین، معامله گران ممکن است در لحظات حساس با شکست سفارش مواجه شوند و فرصت های بازار را از دست بدهند.

1. قوانین معاملاتی بازار چیست؟


هنگام انجام معاملات اسپات در MEXC، هر جفت معاملاتی مجموعه قوانین خاص خود را دارد. این قوانین مواردی همچون حداقل مقدار سفارش، حداقل تغییر قیمت و حداقل ارزش کل سفارش را پوشش می دهند.

از آنجا که جفت های معاملاتی مختلف در بازارهای اسپات متفاوتی (مانند USDT، USDC، BTC یا ETH) فهرست می شوند، کاربران MEXC باید قوانین خاص بازاری که در آن معامله می کنند را درک کرده و رعایت کنند. در غیر این صورت، سفارش هایی که الزامات را برآورده نکنند ممکن است تکمیل نشوند.

2. انواع اصلی بازارهای معاملاتی


در MEXC، بازارهای اصلی معاملات اسپات شامل موارد زیر هستند:
  • بازار USDT: جفت های معاملاتی که بر اساس USDT قیمت گذاری میشوند. مثال: BTC/USDT یعنی معامله BTC با USDT.
  • بازار ETH: جفت های معاملاتی که بر اساس ETH قیمت گذاری میشوند. مثال: MX/ETH یعنی معامله MX با ETH.
  • بازار BTC: جفت های معاملاتی که بر اساس BTC قیمت گذاری میشوند. مثال: MX/BTC یعنی معامله MX با BTC.
  • بازار USDC: جفت های معاملاتی که بر اساس USDC قیمت گذاری میشوند. مثال: ETH/USDC یعنی معامله ETH با USDC.
  • بازار USDE: جفت های معاملاتی که بر اساس USDE قیمت گذاری میشوند. مثال: SOL/USDE یعنی معامله SOL با USDE.
  • بازار EUR: جفت های معاملاتی که بر اساس یورو قیمت گذاری میشوند. مثال: BTC/EUR یعنی معامله BTC با EUR.
  • بازار BRL: جفت های معاملاتی که بر اساس رئال برزیل (BRL) قیمت گذاری میشوند. مثال: BTC/BRL یعنی معامله BTC با BRL.

3. شرایط سفارش چیست؟ کدام یک ضروری هستند که بدانیم؟


3.1 حداقل مقدار سفارش


حداقل مقدار سفارش به کمترین تعداد توکن موردنیاز هنگام ثبت یک سفارش اشاره دارد.

در MEXC شما می توانید در هر جفت معاملاتی ارزهای دیجیتال را خرید یا فروش کنید. با این حال، هر سفارش باید الزام حداقل مقدار سفارش را رعایت کند؛ در غیر این صورت تکمیل نخواهد شد. زمانی که سفارش با موفقیت ثبت شود، سیستم آن را تطبیق داده و اجرا خواهد کرد.

3.2 حداقل تغییر مقدار


حداقل تغییر مقدار به کوچک ترین واحدی اشاره دارد که می توان تعداد سفارش را در یک جفت معاملاتی تغییر داد. به بیان دیگر، این شرط دقت تغییرات در مقدار سفارش را مشخص میکند. به عنوان مثال، اگر حداقل تغییر مقدار برای یک جفت معاملاتی 0.01 باشد، آنگاه مقدار سفارش تنها می تواند بر حسب مضرب های 0.01 افزایش یا کاهش یابد.

3.3 حداقل تغییر قیمت


حداقل تغییر قیمت به کوچک ترین واحدی اشاره دارد که میتوان قیمت یک جفت معاملاتی را تغییر داد و این مقدار بر حسب ارز مظنه (quote currency) آن بازار اندازه گیری میشود.

مثال: در جفت معاملاتی MX/USDT، اگر حداقل تغییر قیمت 0.1 USDT باشد، آنگاه قیمت MX فقط می تواند بر حسب مضرب های 0.1 USDT نوسان کند.

3.4 حداقل ارزش کل سفارش


حداقل ارزش کل سفارش نشان دهنده آستانه پایه برای معاملات اسپات است. هنگام انتخاب یک جفت معاملاتی و ثبت سفارش خرید، سفارش باید به حداقل ارزش کل تعیین شده برای آن جفت برسد تا بتواند وارد فرآیند تطبیق شود.

حداقل ارزش کل سفارش در هر بازار به شرح زیر است:
  • بازار USDT: معادل 1 USDT برای هر سفارش
  • بازار ETH: معادل 0.0001 ETH برای هر سفارش
  • بازار BTC: معادل 0.000005 BTC برای هر سفارش
  • بازار USDC: معادل 5 USDC برای هر سفارش
  • بازار TUSD: معادل 5 TUSD برای هر سفارش
  • بازار BUSD: معادل 5 BUSD برای هر سفارش

3.5 حداکثر مقدار در هر سفارش مارکت


در حال حاضر، معاملات اسپات در MEXC از چهار نوع سفارش پشتیبانی می کند: سفارش لیمیت، سفارش مارکت، سفارش استاپ-لیمیت و سفارش OCO. هنگام ثبت سفارش بازار، محدودیتی در حداکثر مقدار مجاز هر سفارش وجود دارد. این محدودیت برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و تضمین ثبات بازار طراحی شده است. برای جزئیات بیشتر درباره انواع سفارشات اسپات می توانید به بخش «انواع مختلف سفارشات اسپات» مراجعه کنید.

3.6 حداکثر تعداد سفارش لیمیت


هنگام ثبت سفارش محدود، پلتفرم یک سقف مشخص برای حداکثر تعداد قابل سفارش در هر سفارش تعیین می کند. این قانون به کاهش ریسک نوسانات شدید قیمت یا کمبود نقدینگی در زمان معامله کمک می کند.

3.7 حداکثر تعداد سفارش شرطی


سفارش های شرطی (مانند استاپ-لیمیت) نیز پس از تعیین قیمت فعال سازی مشمول محدودیت در تعداد سفارش می شوند. این قانون به منظور جلوگیری از ایجاد شوک های ناگهانی در بازار توسط معاملات بزرگ در زمان فعال شدن طراحی شده است.

4. مزایای درک قوانین معاملاتی بازار


با تسلط بر قوانین معاملاتی بازار در MEXC، معامله گران نه تنها میتوانند ریسک شکست سفارش ها به دلیل رعایت نشدن شرایط را کاهش دهند، بلکه قادر خواهند بود استراتژی های معاملاتی دقیق تری تدوین کنند.

برای مثال، دانستن حداقل تغییر قیمت به تنظیم مؤثرتر قیمتهای خرید و فروش کمک می کند، در حالی که درک حداقل ارزش سفارش مانع از دست رفتن فرصت ها به دلیل ناکافی بودن مقدار سفارش می شود.

علاوه بر این، در معاملات با حجم بالا یا دفعات زیاد، اطلاع قبلی از محدودیت تعداد سفارش ها امکان بهینه سازی ثبت سفارش و کاهش تأخیر یا انحراف قیمت ناشی از محدودیت های سیستمی را فراهم می کند.

5. چگونه از شکست سفارش ها در MEXC جلوگیری کنیم؟


در معاملات اسپات، به ویژه هنگام انجام معاملات بزرگ یا کوتا همدت، اگر سفارشها شرایط قوانین معاملاتی بازار را برآورده نکنند، ممکن است شکست بخورند. برای کاهش این ریسک، توصیه می شود:

  • قوانین جفت معاملاتی را از قبل بررسی کنید: در رابط معاملاتی MEXC یا مرکز راهنما، حداقل مقدار سفارش، تغییر قیمت، حداقل ارزش سفارش و سایر الزامات برای جفت انتخاب شده را مرور کنید.
  • از خدمات مشتریان رسمی و چت بات ها استفاده کنید: پیش از معامله، جزئیات قوانین را با خدمات آنلاین مشتریان MEXC یا چت بات آن تأیید کنید، به ویژه هنگام معامله در بازارهای مختلف.

سلب مسئولیت: این مطلب مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، امور حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر محسوب نمی شود و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. مطالب مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جهت اطلاع رسانی ارائه شده و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که ریسک های مربوطه را به طور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمام تصمیم ها و نتایج سرمایه گذاری تنها بر عهده کاربر است.

