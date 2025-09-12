کپی تریدینگ چیست ؟





کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایهگذاری در معاملات ارزهای دیجیتال است که به سرمایهگذاران امکان میدهد تا به صورت خودکار اقدامات معاملاتی سایر معاملهگران با تجربه را تکرار کنند. این استراتژی سرمایهگذاری برای مبتدیانی که دانش حرفهای یا تجربه معاملاتی زیادی ندارند، بسیار کاربرپسند است.









خودکارسازی: پس از انتخاب برای : پس از انتخاب برای دنبال کردن یک معاملهگر توسط سرمایهگذار، سیستم به صورت خودکار عملیات خرید و فروش مشابه با آن معاملهگر را انجام میدهد.





شفافیت: سرمایهگذاران میتوانند سوابق معاملات گذشته، نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و نرخهای موفقیت معاملهگر را مشاهده کنند.





تنوع: پلتفرمهای معاملاتی معمولاً چندین معاملهگر را برای انتخاب به سرمایهگذاران ارائه میدهند، که به آنها اجازه میدهد بر اساس اولویتهای ریسک و اهداف سرمایهگذاری فیلتر کنند.





مدیریت ریسک: پلتفرمهای معاملاتی معمولاً به سرمایهگذاران اجازه میدهند پارامترهای ریسک خود را تنظیم کنند تا به کنترل زیانهای احتمالی کمک کند.









سادهسازی فرآیند معاملاتی: سرمایهگذاران میتوانند بدون نیاز به مطالعه عمیق بازار یا داشتن مهارتهای حرفهای معاملاتی، در معاملات شرکت کنند.





فرصت یادگیری: با مشاهده معاملهگران با تجربه، سرمایهگذاران میتوانند مهارتهای معاملاتی و درک خود از بازار را تقویت کنند.





صرفهجویی در زمان: اقدامات معاملهگران به صورت خودکار تکرار میشود و سرمایهگذاران نیازی به نظارت مداوم بر دینامیک بازار ندارند.





سرمایهگذاری متنوع: سرمایهگذاران میتوانند همزمان چندین معاملهگر با سبکهای معاملاتی مختلف را دنبال کنند و ریسک سرمایهگذاری را گسترش دهند.





شفافیت بالا: سرمایهگذاران میتوانند عملکرد گذشته و استراتژیهای معاملاتی معاملهگران مختلف را مشاهده کنند که به آنها کمک میکند تا تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.









اتکا به دیگران: اگر سرمایهگذاران به مدت طولانی به استراتژیهای معاملهگران اعتماد کنند، ممکن است از قضاوت مستقل و درک بازار بیبهره شوند.





ریسک بازار: حتی بهترین معاملهگران نمیتوانند ریسکهای ناشی از نوسانات بازار را از بین ببرند.





کارمزد ها: برخی پلتفرمها ممکن است کارمزدهای بالایی برای کپی تریدینگ داشته باشند که بر بازده کلی سرمایهگذاران تأثیر میگذارد.





عملکرد بیش از حد خوشبینانه: دادههای عملکرد گذشته یک معاملهگر تضمینی برای نتایج آینده نیست، که ممکن است به خوشبینی بیش از حد در میان سرمایهگذاران منجر شود.





تاخیر در اطلاعات: سیگنالهای معاملاتی ممکن است دچار تأخیر شوند و بر نتایج نهایی معامله تأثیر بگذارند.









پلتفرم MEXC ویژگی کپی ترید فیوچرز را ارائه میدهد که به شما امکان میدهد تا اقدامات معاملهگران را برای معاملات فیوچرز تکرار کنید.









اگر کاربر معمولی هستید و نمیخواهید فرصتهای بازار را از دست بدهید، میتوانید به سادگی معاملهگران حرفهای را دنبال کنید و به صورت خودکار تحت راهنمایی آنها سفارشها را ثبت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از ویژگی کپی ترید در پلتفرم MEXC، میتوانید " آموزش کپی ترید MEXC (اپلیکیشن) " یا " آموزش کپی ترید MEXC (وبسایت) " را مطالعه کنید.



