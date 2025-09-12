کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایهگذاری در معاملات ارزهای دیجیتال است که به سرمایهگذاران امکان میدهد تا به صورت خودکار اقدامات معاملاتی سایر معاملهگران با تجربه را تکرار کنند. این استراتژی سرمایهگذاری براکپی تریدینگ یک استراتژی سرمایهگذاری در معاملات ارزهای دیجیتال است که به سرمایهگذاران امکان میدهد تا به صورت خودکار اقدامات معاملاتی سایر معاملهگران با تجربه را تکرار کنند. این استراتژی سرمایهگذاری برا
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/کپی ترید/کپی تریدینگ چیست ؟

کپی تریدینگ چیست ؟

9/12/2025MEXC
0m
#مقدماتی#فیوچرز#مبتدیان#مفاهیم پایه
Brainedge
LEARN$0.01339-0.52%

کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایهگذاری در معاملات ارزهای دیجیتال است که به سرمایهگذاران امکان میدهد تا به صورت خودکار اقدامات معاملاتی سایر معاملهگران با تجربه را تکرار کنند. این استراتژی سرمایهگذاری برای مبتدیانی که دانش حرفهای یا تجربه معاملاتی زیادی ندارند، بسیار کاربرپسند است.

1. ویژگیهای کپی تریدینگ


خودکارسازی: پس از انتخاب برای دنبال کردن یک معاملهگر توسط سرمایهگذار، سیستم به صورت خودکار عملیات خرید و فروش مشابه با آن معاملهگر را انجام میدهد.

شفافیت: سرمایهگذاران میتوانند سوابق معاملات گذشته، نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و نرخهای موفقیت معاملهگر را مشاهده کنند.

تنوع: پلتفرمهای معاملاتی معمولاً چندین معاملهگر را برای انتخاب به سرمایهگذاران ارائه میدهند، که به آنها اجازه میدهد بر اساس اولویتهای ریسک و اهداف سرمایهگذاری فیلتر کنند.

مدیریت ریسک: پلتفرمهای معاملاتی معمولاً به سرمایهگذاران اجازه میدهند پارامترهای ریسک خود را تنظیم کنند تا به کنترل زیانهای احتمالی کمک کند.

2. مزایای کپی تریدینگ


سادهسازی فرآیند معاملاتی: سرمایهگذاران میتوانند بدون نیاز به مطالعه عمیق بازار یا داشتن مهارتهای حرفهای معاملاتی، در معاملات شرکت کنند.

فرصت یادگیری: با مشاهده معاملهگران با تجربه، سرمایهگذاران میتوانند مهارتهای معاملاتی و درک خود از بازار را تقویت کنند.

صرفهجویی در زمان: اقدامات معاملهگران به صورت خودکار تکرار میشود و سرمایهگذاران نیازی به نظارت مداوم بر دینامیک بازار ندارند.

سرمایهگذاری متنوع: سرمایهگذاران میتوانند همزمان چندین معاملهگر با سبکهای معاملاتی مختلف را دنبال کنند و ریسک سرمایهگذاری را گسترش دهند.

شفافیت بالا: سرمایهگذاران میتوانند عملکرد گذشته و استراتژیهای معاملاتی معاملهگران مختلف را مشاهده کنند که به آنها کمک میکند تا تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.

3. معایب کپی تریدینگ


اتکا به دیگران: اگر سرمایهگذاران به مدت طولانی به استراتژیهای معاملهگران اعتماد کنند، ممکن است از قضاوت مستقل و درک بازار بیبهره شوند.

ریسک بازار: حتی بهترین معاملهگران نمیتوانند ریسکهای ناشی از نوسانات بازار را از بین ببرند.

کارمزد ها: برخی پلتفرمها ممکن است کارمزدهای بالایی برای کپی تریدینگ داشته باشند که بر بازده کلی سرمایهگذاران تأثیر میگذارد.

عملکرد بیش از حد خوشبینانه: دادههای عملکرد گذشته یک معاملهگر تضمینی برای نتایج آینده نیست، که ممکن است به خوشبینی بیش از حد در میان سرمایهگذاران منجر شود.

تاخیر در اطلاعات: سیگنالهای معاملاتی ممکن است دچار تأخیر شوند و بر نتایج نهایی معامله تأثیر بگذارند.

4. نحوه استفاده از کپی تریدینگ در MEXC


پلتفرم MEXC ویژگی کپی ترید فیوچرز را ارائه میدهد که به شما امکان میدهد تا اقدامات معاملهگران را برای معاملات فیوچرز تکرار کنید.

اگر تجربه معاملاتی قابل توجهی دارید و نرخ دقت بالایی در قضاوت بازار دارید، میتوانید برای تبدیل شدن به یک معاملهگر درخواست دهید و سود زیادی کسب کنید. میتوانید برای مشاهده مراحل درخواست، به مقاله "راهنمای مبتدیان برای کپی ترید (معاملهگر)" مراجعه کنید.

اگر کاربر معمولی هستید و نمیخواهید فرصتهای بازار را از دست بدهید، میتوانید به سادگی معاملهگران حرفهای را دنبال کنید و به صورت خودکار تحت راهنمایی آنها سفارشها را ثبت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از ویژگی کپی ترید در پلتفرم MEXC، میتوانید "آموزش کپی ترید MEXC (اپلیکیشن)" یا "آموزش کپی ترید MEXC (وبسایت)" را مطالعه کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای برای سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn اطلاعات را فقط به منظور مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که به طور کامل از ریسکهای موجود آگاهید و در هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. این پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات فیوچرز

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات فیوچرز

برای مبتدیان، معاملات فیوچرز می تواند پیچیده تر از معاملات اسپات باشد، زیرا شامل تعداد بیشتری از اصطلاحات حرفه ای وجود دارد. برای کمک به کاربران جدید برای درک و تسلط مؤثر بر معاملات فیوچرز، این مقاله

توضیح اصطلاحات در صفحه اطلاعات فیوچرز

توضیح اصطلاحات در صفحه اطلاعات فیوچرز

مبتدیان معاملات فیوچرز ممکن است هنگام معامله در صفحه فیوچرز MEXC با این اصطلاحات حرفه ای و معانی آنها آشنا نباشند. در صفحه معاملات فیوچرز MEXC، اطلاعات مربوط به هر جفت معاملاتی ارائه شده است. بیایید ج

محاسبات مارجین و سود و زیان

محاسبات مارجین و سود و زیان

پلتفرم معتبر و پیشرفته MEXC با ارائه دو نوع مختلف از معاملات فیوچرز، این امکان را برای معاملهگران فراهم میآورد که با انتخاب گزینههای مختلف، در دنیای ارزهای دیجیتال بهترین بهرهبرداری را داشته باشند. ای

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید