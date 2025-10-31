سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

















در وب: در امنیت بروید. در بخش تأیید تلفن همراه یا تأیید ایمیل، روی تغییر در سمت راست کلیک کنید، روی بازنشانی تأیید امنیتی؟ کلیک کنید و دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید. در صفحه رسمی ورود به سیستم ، حساب کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید، سپس روی نماد نمایه در گوشه سمت راست بالای صفحه اصلی کلیک کنید و بهبروید. در بخشیارویدر سمت راست کلیک کنید، رویکلیک کنید و دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید.

در برنامه: در صفحه ورود، حساب کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید، سپس روی نماد نمایه در گوشه سمت چپ بالا ضربه بزنید و به امنیت بروید، تأیید اعتبار تلفن همراه یا تأیید ایمیل را انتخاب کنید، بازنشانی تأیید صحت امنیتی؟ را انتخاب کنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.









لطفاً اطلاعات زیر را آماده کرده و برای تیم خدمات مشتریات ما به آدرس service@mexc.com ارسال کنید یا آن را در اختیار پشتیبانی آنلاین ما قرار دهید. پس از تأیید اطلاعات، MEXC لغو پیوند را در عرض 1 تا 3 روز کاری تکمیل خواهد کرد.

1）دلیل تغییر

2（شماره ایمیل/موبایل قبلی

3）شماره ایمیل/موبایل جدید

4） تاریخچه تراکنش های اخیر، سوابق واریز / برداشت، یا آدرس های ورود معمولا استفاده می شود

5）عکسی از شما که مدرک شناسایی و یک یادداشت کاغذی در دست دارید (شامل دلیل تغییر، UID، آرم MEXC، تاریخ و امضا)









حساب شما ممکن است به طور موقت تحت شرایط زیر قفل شود:

پس از 5 بار تلاش متوالی برای رمز عبور اشتباه در هنگام ورود به سیستم، حساب شما به مدت 2 ساعت قفل خواهد شد.

پس از 10 بار تلاش متوالی برای رمز عبور اشتباه در هنگام ورود به سیستم، حساب شما به مدت 24 ساعت قفل خواهد شد.





اگر میخواهید قفل حساب خود را زودتر باز کنید، دستورالعملهای صفحه ورود را دنبال کنید و رمز عبور را فراموش کردهاید تا رمز عبور خود را بازنشانی کنید. اگر نمیتوانید رمز عبور خود را به دلیل از دست دادن اعتبار تأیید بازنشانی کنید، برای درخواست بازنشانی تأیید امنیتی ، دستورالعمل ها را دنبال کنید.

















در وب: در صفحه اصلی MEXC، روی نماد نمایه در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، تأیید تلفن همراه یا تأیید ایمیل را انتخاب کنید و در سمت راست روی « تنظیم » کلیک کنید. دستورالعمل های موجود در صفحه را برای تکمیل فرآیند دنبال کنید.

در برنامه: در صفحه اصلی برنامه MEXC، روی نماد نمایه در گوشه سمت چپ بالا ضربه بزنید، امنیت را انتخاب کنید، روی تأیید تلفن همراه یا تأیید ایمیل ضربه بزنید و دستورالعملهای موجود در صفحه را برای تکمیل فرآیند دنبال کنید.









اگر شماره موبایل/ایمیل اصلی قابل دسترسی باشد:

در وب : در امنیت را انتخاب کنید، سپس تأیید موبایل یا تأیید ایمیل را انتخاب کرده و روی گزینه تغییر در سمت راست کلیک کنید. دستورالعمل های صفحه را دنبال کنید تا فرآیند تکمیل شود. : در صفحه اصلی وب ، روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید، گزینهرا انتخاب کنید، سپسیارا انتخاب کرده و روی گزینهدر سمت راست کلیک کنید. دستورالعمل های صفحه را دنبال کنید تا فرآیند تکمیل شود.

در اپلیکیشن: در صفحه اصلی اپلیکیشن، روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، سپس تأیید موبایل یا تأیید ایمیل را لمس کنید و دستورالعملهای صفحه را دنبال کنید تا فرآیند کامل شود.









اگر شماره موبایل/ایمیل اصلی غیرقابل دسترسی باشد:

در وب: در امنیت را انتخاب کنید، به بخش تأیید موبایل یا تأیید ایمیل بروید، روی تغییر کلیک کنید و سپس بازنشانی تأیید امنیتی؟ را انتخاب کنید. دستورالعملهای صفحه را دنبال کنید تا فرآیند تکمیل شود. در صفحه اصلی وب ، روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید، گزینهرا انتخاب کنید، به بخشیابروید، روی تغییر کلیک کنید و سپس بازنشانی تأیید امنیتی؟ را انتخاب کنید. دستورالعملهای صفحه را دنبال کنید تا فرآیند تکمیل شود.

در اپلیکیشن: در صفحه اصلی اپلیکیشن، روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، سپس تأیید موبایل یا تأیید ایمیل را لمس کنید، بازنشانی تأیید امنیتی؟ را انتخاب کرده و دستورالعملهای صفحه را دنبال کنید.

توجه: پس از تغییر شماره موبایل/ایمیل، برداشت و معاملات OTC به مدت 24 ساعت به طور موقت محدود خواهند شد.













service@mexc.com ارسال کنید. درخواست شما ظرف 24 ساعت پردازش خواهد شد. اطلاعات زیر مورد نیاز است: برای درخواست تغییر یا لغو ایمیل، لطفاً ایمیلی بهارسال کنید. درخواست شما ظرف 24 ساعت پردازش خواهد شد. اطلاعات زیر مورد نیاز است:

1）شرح مشکل

2）جزئیات حساب MEXC (شماره موبایل، آدرس ایمیل، یا UID)

3）ایمیل جدید (اطمینان حاصل کنید که ایمیل جدید قابلیت ارسال و دریافت پیام را داشته باشد. عدم دریافت ایمیل یا کدهای تأیید ممکن است در تکمیل مراحل برداشت در آینده مشکل ایجاد کند)

4）تاریخچه تراکنشهای اخیر، دارایی های موجود، سوابق واریز/برداشت و مکانهای ورود متداول

5）عکسی از شما که کارت شناسایی خود را در دست دارید به همراه یادداشتی دستنویس (شامل لوگوی MEXC، دلیل تغییر، جزئیات حساب، تاریخ و امضای شما). تاریخ باید با تاریخ درخواست یکسان باشد.

6）اگر احراز هویت KYC را تکمیل نکردهاید، لطفاً اسکرین شاتی از یک انتقال از پلتفرم ارسالکننده به MEXC ارائه دهید (اسکرین شات باید TxID، مقدار و زمان را نشان دهد). اگر هیچ سابقه واریزی وجود ندارد، این مورد لازم نیست.









service@mexc.com ارسال کنید. درخواست شما ظرف 24 ساعت تکمیل خواهد شد. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است: برای درخواست تغییر یا لغو شماره موبایل، لطفاً ایمیلی بهارسال کنید. درخواست شما ظرف 24 ساعت تکمیل خواهد شد. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:

1）توضیح مشکل

2）جزئیات حساب MEXC (شماره موبایل، آدرس ایمیل، یا UID)

3）شماره موبایل جدید

4）تاریخچه تراکنشهای اخیر، داراییهای موجود، سوابق واریز/برداشت و مکانهای ورود متداول

5）عکسی از شما که کارت شناسایی خود را در دست دارید به همراه یادداشتی دستنویس (شامل لوگوی MEXC، دلیل تغییر، شماره موبایل قدیمی و جدید، تاریخ و امضای شما). تاریخ باید با تاریخ درخواست یکسان باشد.

6）اگر تأیید KYC را تکمیل نکردهاید، لطفاً اسکرینشاتی از یک انتقال از پلتفرم ارسالکننده به MEXC ارائه دهید (اسکرینشات باید TxID، مقدار و زمان را نشان دهد). اگر هیچ سابقه واریزی وجود ندارد، این مورد لازم نیست.









هر شماره موبایل/ایمیل تنها میتواند به یک حساب MEXC متصل یا ثبت شود. اگر این پیام را مشاهده میکنید، به این معنی است که شماره موبایل/ایمیل شما قبلاً به یک حساب MEXC دیگر متصل شده است. اگر حساب کاربری یا رمز عبور MEXC خود را فراموش کردهاید، میتوانید با کلیک روی فراموشی رمز عبور در صفحه ورود، اطلاعات حساب خود را بازیابی کنید.













در وب: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، سپس در قسمت کد گوگل آتنتیکیتور روی تنظیم کلیک کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.

در اپلیکیشن: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، سپس گوگل آتنتیکیتور را لمس کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.

"اتصال گوگل آتنتیکیتور" مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مقالهمراجعه کنید.









در وب: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، سپس در قسمت کد گوگل آتنتیکیتور روی حذف کلیک کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.

در اپلیکیشن: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، گوگل آتنتیکیتور را لمس کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.

"چگونه گوگل آتنتیکیتور را از MEXC لغو اتصال کنیم" مراجعه کنید. برای جزئیات بیشتر، به مقالهمراجعه کنید.









در وب: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، در قسمت کد گوگل آتنتیکیتور روی حذف → بازنشانی تأیید امنیتی؟ کلیک کرده، گزینه بازنشانی گوگل آتنتیکیتور را انتخاب کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.

در اپلیکیشن: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، گوگل آتنتیکیتور → بازنشانی تأیید امنیتی؟ را لمس کرده، روی بازنشانی گوگل آتنتیکیتور کلیک کنید و دستورالعملها را دنبال کنید.

"چگونه گوگل آتنتیکیتور را از MEXC لغو اتصال کنیم" مراجعه کنید. پس از ارسال درخواست بازنشانی گوگل آتنتیکیتور، خدمات مشتری رسمی MEXC درخواست شما را ظرف یک روز کاری بررسی میکند. پس از تأیید، گوگل آتنتیکیتور اصلی شما لغو اتصال خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر، به مقالهمراجعه کنید.









در گوشی قدیمی: برنامه گوگل آتنتیکیتور را باز کنید، روی آیکون ≡ در گوشه بالا سمت چپ کلیک کنید، گزینه انتقال حساب ها را انتخاب کنید، بخشی یا تمامی کدهایی که میخواهید منتقل کنید را انتخاب کنید، سپس یک کد QR تولید کرده و منتظر اسکن باشید.

در گوشی جدید: برنامه گوگل آتنتیکیتور را باز کنید، روی آیکون + در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید، گزینه اسکن کد QR را انتخاب کنید، کد QR تولید شده توسط گوشی قدیمی را اسکن کرده و انتقال را تکمیل کنید.

"چگونه گوگل آتنتیکیتور را به گوشی جدید منتقل کنیم" مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مقالهمراجعه کنید.









1）اطمینان حاصل کنید که در صورتی که چندین حساب به گوگل آتنتیکیتور متصل است، کدی که مربوط به ایمیل ثبتشده در MEXC است را وارد کنید.

2）مطمئن شوید برنامه گوگل آتنتیکیتور مناسب را نصب کردهاید. کاربران iOS میتوانند در App Store جستجو کنند و کاربران اندروید میتوانند در Google Play برنامه گوگل آتنتیکیتور را دانلود کنند.

3）کدهای گوگل آتنتیکیتور فقط برای 30 ثانیه معتبر هستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که کد را در این بازه زمانی وارد و ارسال میکنید.

4）مطمئن شوید که زمان گوشی شما با زمان استاندارد منطقه زمانی شما بهدرستی همگامسازی شده است.





بازنشانی گوگل آتنتیکیتور درخواست دهید: اگر پس از بررسی این موارد همچنان خطا دریافت میکنید، میتوانید از طریق وبسایت MEXC یا اپلیکیشن برایدرخواست دهید:

در وب: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، تأیید موبایل یا تأیید ایمیل را انتخاب کرده، روی تغییر → بازنشانی تأیید امنیتی؟ کلیک کنید و دستورالعملها را دنبال کنید.

در اپلیکیشن: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، تأیید موبایل یا تأیید ایمیل را لمس کرده، بازنشانی تأیید امنیتی؟ را انتخاب کرده و دستورالعملها را دنبال کنید.





توجه: پس از تغییر یا لغو اتصال گوگل آتنتیکیتور، برداشتهای کریپتو و ارز فیات به مدت 24 ساعت محدود خواهند شد.













برای حل این مشکل میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:

حافظه کش مرورگر خود را پاک کنید.

از مرورگر دیگری استفاده کنید.

از اپلیکیشن برای دریافت کد تأیید استفاده کنید.

اگر روشهای فوق کارساز نبودند و همچنان قادر به دریافت کد تأیید نیستید، میتوانید با خدمات مشتری تماس بگیرید تا به شما کمک کنند.









اگر نمیتوانید کد تأیید ایمیل را دریافت کنید، مراحل عیبیابی زیر را دنبال کنید:

1）پوشه Spam (هرزنامه) خود را برای یافتن ایمیل تأیید بررسی کنید.

2）مطمئن شوید ایمیلی که مشاهده میکنید همان ایمیلی است که با حساب کاربری شما ثبت شده است.

3）اطمینان حاصل کنید که ایمیل شما قادر به ارسال و دریافت پیامها بهدرستی است.

4）اجازه دهید شمارش معکوس تأیید ایمیل کامل شود، سپس درخواست کد تأیید جدید کنید.

اگر هیچیک از این راهحلها مؤثر نبود، میتوانید دامنه یا آدرس ایمیل MEXC را به لیست سفید خود اضافه کرده و مجدداً درخواست کد تأیید کنید.

"چرا نمیتوانم اعلان های ایمیلی را از MEXC دریافت کنم؟" مراجعه کنید. برای جزئیات بیشتر، به مقالهمراجعه کنید.









اگر حساب خود را با استفاده از Apple ID ثبت کرده و گزینه "ایمیل من را پنهان کن" را انتخاب کردهاید، یک آدرس ایمیل خصوصی استفاده شده است. این آدرس ایمیل خصوصی ممکن است در دریافت سریع کد تأیید با تأخیر یا مشکل مواجه شود.

برای تجربه بهتر، توصیه میکنیم ایمیل متصل به حساب را به یک ایمیل که به طور فعال از آن استفاده میکنید تغییر دهید. برای تغییر ایمیل مراحل زیر را دنبال کنید:

در وب: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، روی تأیید ایمیل → تغییر کلیک کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.

در اپلیکیشن: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، تأیید ایمیل را لمس کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.













برای اطمینان از امنیت حساب خود و جلوگیری از بسته شدن حساب های مخرب، باید یک عکس با مشخصات خود ارسال کنید و به سوالات زیر در ایمیلی به dataprotect@mexc.com پاسخ دهید. ما اطلاعات ارائه شده را بررسی خواهیم کرد.





لطفاً از خود در حالی که مدرک شناسایی خود را در دست دارید عکس بگیرید و یک یادداشت دست نویس با این متن "امروز [تاریخ] است. من درخواست حذف حساب MEXC خود را دارم ([ایمیل/شماره تلفن])، و رها شدن همه داراییهای موجود در این را تایید میکنم. حساب." لطفا اطلاعات زیر را نیز ارائه دهید:

1）شناسه UID حساب و تاریخ تقریبی ثبت نام

2）تاریخ تقریبی آخرین تراکنش انجام شده با این حساب

3） تاریخ تقریبی آخرین واریز یا برداشت

4） لیست ارزهایی که قبلاً در این حساب نگهداری می شدند

5） مکان های ورود به سیستم معمول برای این حساب

6） دلیل بسته شدن حساب





لطفاً توجه داشته باشید که حذف حساب یک اقدام غیرقابل برگشت است، بنابراین مایلیم نکات زیر را برجسته کنیم:

اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات ارسالی دقیق است. ارائه جزئیات نادرست ممکن است منجر به ناتوانی در پردازش درخواست حذف حساب شما شود.

پس از حذف حساب، دسترسی به آن را برای همیشه از دست خواهید داد.

تمام داده ها و دارایی های موجود در حساب از بین خواهد رفت.

برخی از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده (به عنوان مثال، تاریخچه تراکنش با سایر کاربران) از حساب شما حذف می شود، اما سایر کاربران همچنان می توانند به اطلاعات مرتبط در حساب های خود دسترسی داشته باشند. به دلیل الزامات قانونی نگهداری سوابق، ممکن است برخی از اطلاعات شما را حفظ کنیم، اما MEXC امنیت اطلاعات شما را تضمین می کند. جزئیات بیشتر را میتوانید در « قرارداد کاربر MEXC » بیابید.





هنگامی که درخواست حذف حساب شما ارسال شد و مدارک تأیید شد، MEXC درخواست را ظرف 15 روز کاری پردازش می کند. ما از صبر و درک شما قدردانی می کنیم.





توجه: هنگامی که درخواست حذف حساب خود را ارسال کردید، تیم MEXC اسناد شما را بررسی می کند و از طریق ایمیل با شما تماس می گیرد تا جزئیات را تأیید کند. لطفا ظرف سه روز پس از دریافت ایمیل پاسخ دهید. عدم پاسخگویی در این بازه زمانی منجر به لغو تلقی درخواست شما خواهد شد.









پس از تکمیل فرآیند حذف حساب، اگر شماره تلفن/ایمیل توسط حساب دیگری استفاده نمی شود، می توانید با همان ایمیل یا شماره تلفن مجددا ثبت نام کنید.

توجه: پس از ثبتنام مجدد پس از حذف حساب، ممکن است طبق قوانین پلتفرم MEXC از شرکت در فعالیتهای خاص محدود شوید.









پس از ارسال درخواست حذف حساب، کارکنان MEXC برنامه را بررسی کرده و از طریق ایمیل با شما تماس خواهند گرفت تا حذف را تأیید کنند. لطفاً ظرف سه روز پس از دریافت ایمیل برای تأیید حذف حساب پاسخ دهید. پس از تأیید اطلاعات، حساب کاربری ظرف 15 روز کاری حذف خواهد شد. پس از حذف اکانت شما یک اعلان ایمیل دریافت خواهید کرد.









پس از دریافت درخواست حذف حساب شما، تیم MEXC اطلاعات ارسال شده را بررسی می کند.

اگر اطلاعات شما دقیق باشد، یک ایمیل تایید دوم دریافت خواهید کرد. به سادگی با "تأیید حذف" به آن ایمیل پاسخ دهید. نیازی به ایجاد ایمیل جدید نیست. پس از تایید، حساب شما ظرف 15 روز کاری حذف خواهد شد.









لطفاً تأیید کنید اگر قبلاً به ایمیل تأیید دوم با «تأیید حذف» پاسخ داده اید. اگر پاسخ نداده باشید، درخواست حذف اکانت پردازش نخواهد شد.









اگر موجودی حساب بیش از 5 USDT باشد، حذف حساب قابل پردازش نیست. لطفاً قبل از ارسال درخواست حذف حساب دارایی های خود را برداشت کنید.









اگر حساب مسدود شده و موجودی آن کمتر از 5 USDT باشد، می توانید برای حذف حساب اقدام کنید.









حذف حساب شما بر مجوزهای حساب های دیگر شما تأثیری نمی گذارد، زیرا درخواست حذف فقط برای حساب خاصی که درخواست کرده اید اعمال می شود. پس از حذف حساب، ایمیل یا شماره تلفن مرتبط همچنان میتواند برای ثبت حساب جدید استفاده شود، اما برای تبلیغات کاربر جدید واجد شرایط نخواهد بود.

توجه: حذف حساب اصلی منجر به حذف تمامی حساب های فرعی مرتبط می شود.









اکانت های افیلیت در حال حاضر قابل حذف نیستند. با این حال، می توانید نرخ کمیسیون را 0٪ تنظیم کنید. اگر حساب اصلی کاربر افیلیت حذف شود، حساب کاربری مربوطه نیز حذف خواهد شد.









برای iOS: به صفحه اصلی بروید، روی نماد نمایه در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید، گزینه تغییر حساب را انتخاب کنید، روی اکانت مورد نظر به سمت چپ بکشید تا گزینه حذف نمایش داده شود، سپس روی حذف انتخاب شده کلیک کنید تا شناسه ورود حذف شود.

برای اندروید: به صفحه اصلی بروید، روی نماد نمایه در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید، گزینه تغییر حساب را انتخاب کنید، روی حساب فشار دهید تا یک پنجره تأیید ظاهر شود، سپس روی تأیید ضربه بزنید تا شناسه ورود حذف شود.













در وب: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، به پایین اسکرول کرده و به بخش دستگاهها و فعالیتها → مسدودسازی حساب بروید، روی مسدود سازی کلیک کرده و دستورالعملهای نمایش داده شده را دنبال کنید.

در اپلیکیشن: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، گزینه امنیت را انتخاب کنید، مدیریت حساب → مسدودسازی حساب را لمس کرده و دستورالعملها را دنبال کنید.





توجه: پس از مسدودسازی حساب، موارد زیر محدود خواهند شد:

1）تا زمانی که حساب توسط خدمات مشتری رفع مسدود نشود، نمیتوانید وارد حساب خود شوید.

2）تمامی عملکردهای ورود و معاملات غیرفعال خواهند شد.

3）تمامی کلیدهای API مرتبط با حساب شما غیرفعال خواهند شد.

4）برای رفع مسدودسازی حساب، باید با خدمات مشتری تماس بگیرید.













برای بررسی مشکل میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1）تأیید اطلاعات حساب: مطمئن شوید که وارد حساب صحیح شدهاید. UID، آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود را بررسی کنید.

2）توکنهای حذفشده: اگر دارایی شما یک توکن حذفشده است، گزینه پنهان کردن موجودیهای کوچک را در حساب اسپات خود غیرفعال کرده و نام توکن را جستجو کنید تا وضعیت آن را بررسی کنید.

توکنهای تغییر نام یافته: اگر توکن تغییر نام داده است، نام آن را در 3）اگر توکن تغییر نام داده است، نام آن را در مرکز اطلاع رسانی جستجو کنید تا آخرین بهروزرسانیها درباره پروژه را مشاهده کنید.

4）بررسی موجودیهای کوچک: گزینه پنهان کردن موجودیهای کوچک را غیرفعال کرده و نام توکن را جستجو کنید تا وضعیت آن مشخص شود.

5）بررسی سوابق ورود و برداشت: سوابق ورود و برداشت خود را بررسی کنید. اگر فعالیت غیرمجاز شناسایی کردید یا به از دست دادن داراییها مشکوک شدید، توصیه میشود حادثه را به پلیس گزارش داده و درخواست همکاری از پلتفرم ارائه دهید.

6）افزایش امنیت حساب: رمز عبور ورود خود را بهروزرسانی کنید تا امنیت حساب افزایش یابد و فعالیتهای ورود اخیر خود را برای شناسایی هرگونه دسترسی غیرمجاز بررسی کنید.

اگر سوال دیگری دارید، روی خدمات مشتری کلیک کنید تا با خدمات مشتری آنلاین تماس بگیرید.









در وب: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید، به تنظیمات بروید، گزینه ارز را پیدا کرده و ارز موردنظر خود را انتخاب کنید.

در اپلیکیشن: روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ صفحه اصلی ضربه بزنید، به تنظیمات بروید، روی ارز ضربه بزنید و ارز دلخواه خود را انتخاب کنید.









در وب: روی کیفپولها → ببرسی اجمالی در منوی کشویی کلیک کنید، زیر موجودی تخمینی ، روی علامت ▼ کنار معادل ارزی موجودی خود کلیک کرده و ارز محلی خود را انتخاب کنید.

در اپلیکیشن: در صفحه اصلی روی کیفپول ها ضربه بزنید. زیر ارزش کل، روی علامت ▼ کنار معادل ارزی موجودی کلیک کرده و ارز محلی خود را انتخاب کنید.













دو نوع حساب زیرمجموعه وجود دارد:

حساب زیرمجموعه API: این نوع حساب امکان ورود مستقیم ندارد و فقط برای معاملات API استفاده میشود.

حساب زیرمجموعه فردی: این نوع حساب فقط از طریق وب قابل ورود است و نیاز به تأیید ایمیل دارد.









فرایند بازنشانی رمز عبور حساب زیرمجموعه مشابه حساب اصلی است. مراحل زیر را دنبال کنید:









در وب: وارد حساب زیرمجموعه شوید. روی آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید، امنیت را انتخاب کنید، به امنیت پیشرفته ← رمز عبور ورود بروید و روی تغییر کلیک کنید.

در اپلیکیشن: این قابلیت در حال حاضر پشتیبانی نمیشود.









در وب: وارد حساب اصلی شوید. روی آیکون پروفایل کلیک کنید ← مدیریت حساب زیرمجموعه . جزئیات حساب زیرمجموعه خود را در زیر مدیریت حساب خواهید دید. روی گزینه ... در بخش عملیات کلیک کرده و گزینه تغییر رمز عبور را انتخاب کنید.

در اپلیکیشن: این قابلیت در حال حاضر پشتیبانی نمیشود.





برای ورود همزمان به حساب اصلی و زیرمجموعه، میتوانید از مرورگرهای مختلف استفاده کنید یا از دو دامنه مختلف وبسایت وارد شوید.

دامنههای موجود:









شما میتوانید حداکثر 30 حساب زیرمجموعه API ایجاد کنید.









خیر، تأیید هویت (KYC) برای حسابهای زیرمجموعه پشتیبانی نمیشود.









در حال حاضر، MEXC فقط انتقال دارایی از حساب اصلی به حساب زیرمجموعه را پشتیبانی میکند و انتقال درون زنجیرهای به حساب زیرمجموعه پشتیبانی نمیشود.

مرحله 1: روی آیکون پروفایل کلیک کرده و گزینه مدیریت حساب زیرمجموعه را انتخاب کنید.

مرحله 2: در بخش مدیریت حساب زیرمجموعه، به مدیریت دارایی → انتقال بروید.

مرحله 3: حساب مناسب را انتخاب کنید، نوع و مقدار دارایی را وارد کرده و روی انتقال کلیک کنید.













- در وب: روی نماد نمایه در گوشه سمت راست بالای صفحه اصلی کلیک کنید و برای مشاهده اطلاعات KYC خود، روی احراز هویت کلیک کنید.

- در برنامه: روی نماد نمایه در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید، سپس روی > کنار نام مستعار خود کلیک کنید تا اطلاعات KYC خود را مشاهده کنید.









یک حساب MEXC حداکثر 3 بار در روز را برای احراز هویت KYC اولیه یا پیشرفته امکان پذیر می کند. اگر اعلانی دریافت کردید که نشان میدهد از محدودیت روزانه فراتر رفتهاید، لطفاً بعد از 24 ساعت دوباره امتحان کنید.









KYC اولیه هستید، توصیه میشود مستقیماً فرآیند ارتقا به KYC پیشرفته را آغاز کنید. در جریان ارسال مدارک جدید، این امکان وجود دارد که اسناد شناسایی اصلاحشده را بارگذاری کرده و اطلاعات خود را بهروزرسانی کنید. اگر در حال حاضر در سطحهستید، توصیه میشود مستقیماً فرآیند ارتقا بهرا آغاز کنید. در جریان ارسال مدارک جدید، این امکان وجود دارد که اسناد شناسایی اصلاحشده را بارگذاری کرده و اطلاعات خود را بهروزرسانی کنید.

KYC پیشرفته را تکمیل کردهاید اما نیاز به اصلاح یا بهروزرسانی اطلاعات دارید، میتوانید از طریق گزینهی Self-Service درخواست در صورتی که پیشتر فرآیندرا تکمیل کردهاید اما نیاز به اصلاح یا بهروزرسانی اطلاعات دارید، میتوانید از طریق گزینهیدرخواست بهروزرسانی KYC ثبت کنید. هنگام ارسال درخواست، دلیل بهروزرسانی را متناسب با وضعیت خود انتخاب کرده و مطابق دستورالعملهای نمایشدادهشده در صفحه، مراحل را تکمیل نمایید. پس از بررسی و تأیید توسط پلتفرم، اطلاعات احراز هویت شما بهروزرسانی خواهد شد.













در اغلب موارد، فرایند بررسی KYC ظرف 15 دقیقه تکمیل میشود. با این حال، بسته به پیچیدگی اطلاعات ارسالی و حجم درخواستهای در حال بررسی، ممکن است در برخی موارد فرآیند تأیید بین 8 تا 24 ساعت به طول انجامد.

بهطور کلی، هرچه مدارک و اطلاعات ارائهشده دقیقتر و شفافتر باشند، روند تأیید سریعتر انجام خواهد شد.









بر اساس سیاستهای پلتفرم MEXC، اطلاعات احراز هویت هر کاربر تنها میتواند با حداکثر سه حساب کاربری در این صرافی مرتبط باشد.

در صورتی که قصد دارید از حساب جدیدی استفاده کنید، پیشنهاد میشود ابتدا بررسی کنید کدام حسابها با اطلاعات هویتی شما فعال هستند. در صورت نیاز، میتوانید با تیم پشتیبانی MEXC تماس بگیرید تا وضعیت حسابهای مرتبط با هویت شما بررسی و در صورت امکان، مجوز استفاده از حساب جدید صادر شود.









احراز هویت KYC اولیه: فرآیند احراز هویت KYC اولیه شما را قادر می سازد تا هویت خود را با بارگذاری مدارک شناسایی و ارائه اطلاعات اسناد مدارک تأیید کنید. پس از تکمیل موفقیت آمیز احراز هویت KYC اولیه، محدودیت برداشت 24 ساعته 80 BTC تعیین می شود.

احراز هویت KYC پیشرفته: احراز هویت KYC پیشرفته شامل فرآیند تشخیص چهره زنده است. پس از تکمیل موفقیت آمیز، محدودیت برداشت 24 ساعته به 200 BTC افزایش می یابد.









در حال حاضر، پلتفرم MEXC امکان تبدیل احراز هویت فردی (در سطوح Primary یا Advanced) به احراز هویت سازمانی (Institutional KYC) را فراهم نمیکند. همچنین، تبدیل معکوس یعنی تغییر احراز هویت سازمانی به احراز هویت فردی در همان حساب کاربری نیز پشتیبانی نمیشود. در صورت تمایل به انجام احراز هویت سازمانی، لازم است یک حساب جدید ایجاد کرده و فرآیند KYC سازمانی را بهصورت مجزا برای آن حساب آغاز کنید.









بله، هر شماره ثبت شرکت تنها میتواند برای تکمیل فرآیند احراز هویت KYC سازمانی در یک حساب کاربری در پلتفرم MEXC مورد استفاده قرار گیرد.









پلتفرم MEXC کاملاً مطابق با الزامات نهادهای نظارتی عمل میکند و متعهد است محیطی امن و شفاف برای معاملات کاربران فراهم سازد. به همین دلیل، برای افزایش امنیت حساب کاربری و داراییهای شما، اکیداً توصیه میشود فرآیند احراز هویت (KYC) را تکمیل کنید.





در صورت عدم انجام احراز هویت، ممکن است برخی از قابلیتهای حساب کاربری—از جمله محدودیت در برداشت، واریز یا معاملات خاص—در دسترس نباشند.





صرافی MEXC تمامی اطلاعات هویتی کاربران را بهصورت رمزگذاریشده و محرمانه نگهداری میکند و این دادهها صرفاً برای اهداف احراز هویت و رعایت الزامات قانونی استفاده میشوند. از اعتماد و همکاری شما سپاسگزاریم.









پیش از تکمیل فرآیند KYC، کاربران میتوانند تا سقف 1,000 USDT (یا معادل آن در سایر توکنها) در پلتفرم MEXC معامله انجام دهند. پس از رسیدن به این سقف، برای ادامه فعالیت و استفاده از خدمات معاملاتی، لازم است فرآیند احراز هویت (KYC) را در اسرع وقت تکمیل کنید.





پلتفرم MEXC بهمنظور حفظ امنیت و انطباق با الزامات قانونی، تکمیل احراز هویت را بهطور جدی توصیه میکند تا کاربران بتوانند بدون محدودیت از تمامی محصولات و خدمات پلتفرم استفاده کنند.





در صورتی که به هر دلیل قادر به انجام KYC نیستید، میتوانید با تکمیل فرم « درخواست بازگشت » و ارائه اطلاعات لازم، درخواست بازگشت وجوه محدودشده را ثبت نمایید تا پس از بررسی، وجوه به حساب شما بازگردانده شود.









پیش از تکمیل فرآیند KYC، کاربران میتوانند تا سقف 1,000 USDT (یا معادل آن در سایر رمزارزها) فعالیت معاملاتی و برداشت انجام دهند. هنگامی که مجموع برداشتهای شما از این سقف فراتر رود، سیستم بهصورت خودکار پیامی مبنی بر لزوم تکمیل احراز هویت نمایش میدهد. در این حالت، لازم است هرچه سریعتر فرآیند تأیید هویت (KYC) را تکمیل کنید تا دسترسی کامل به خدمات و قابلیتهای پلتفرم MEXC برای شما فعال بماند.





"فرم درخواست تجدیدنظر برداشت" را تکمیل کرده و اطلاعات موردنیاز را برای درخواست برداشت وارد نمایید. در صورتی که به هر دلیل قادر به انجام KYC نیستید، میتوانید از طریق وبسایت رسمی MEXC،را تکمیل کرده و اطلاعات موردنیاز را برایوارد نمایید.





پس از تأیید درخواست شما، حساب کاربری در وضعیت «حالت فقط کاهش» قرار میگیرد؛ به این معنا که تنها دسترسی به دو قابلیت برداشت و بستن پوزیشن ها حفظ خواهد شد و سایر امکانات حساب، از جمله معاملات جدید یا واریز، غیرفعال میشوند.

















پلتفرم MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که درخواست های ثبت نام را از کاربرانی در حوزه های قضایی که استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند یا از کاربرانی که ممکن است افرادی در معرض سیاسی در نظر گرفته شوند، برای خود محفوظ می دارد. ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که در صورت شناسایی تراکنش های مشکوک، معاملات را در هر زمانی متوقف یا خاتمه دهیم. با این حال، این به منزله نقض تعهدات یا مسئولیت های ما در قبال شما نیست.





از هم اکنون، MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که از درخواست های تجاری یا ثبت نام کاربران در کشورها یا مناطق زیر امتناع کند: کانادا، سرزمین اصلی چین، کوبا، کریمه، دونتسک، هنگ کنگ، ایران، لوهانسک، کره شمالی، سواستوپل، سنگاپور، سودان، سوریه، بریتانیا، و ایالات متحده (که در مجموع به آنها "کشورها یا مناطق محدود" گفته می شود).





فهرست بالا از کشورها یا مناطق محدود شده جامع نیست و MEXC ممکن است در هر زمانی فهرست را تنظیم کند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به " قرارداد کاربر MEXC " مراجعه کنید.









برای مطابقت با الزامات نظارتی دولت محلی، MEXC در حال حاضر به کاربرانی که سعی در ورود به سیستم یا تکمیل احراز هویت KYC از مکانهای خاص دارند، خدماتی ارائه نمیکند.

برای جزئیات بیشتر، لطفاً به قرارداد کاربر MEXC مراجعه کنید.









در حال حاضر، MEXC انواع مدارک شناسایی KYC زیر را برای کاربران نیجریه ای پشتیبانی می کند: مدارک شناسایی ملی، گواهینامه رانندگی، کارت رأی دهندگان، یا پاسپورت بین المللی.









برای KYC نهادی ، مالک یا سهامدار نهایی شرکت نباید شهروند کشور یا منطقه ای باشد که توسط MEXC محدود شده است. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به قرارداد کاربر MEXC مراجعه کنید.









کاربران از کشورها/مناطق اصلاح شده فقط می توانند دارایی های شخصی خود را برداشت کنند و نمی توانند در هیچ تراکنشی شرکت کنند. MEXC توصیه می کند که دارایی های خود را در اسرع وقت برداشت کنید. جدول زمانی دقیق بسته شدن حساب به طور جداگانه اطلاع رسانی خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به قرارداد کاربر MEXC مراجعه کنید و دستورالعملهای مربوط به ثبت نام و استفاده صحیح از حساب را دنبال کنید.













لطفا با خدمات مشتریان تماس بگیرید و اطلاعات زیر را ارائه دهید:

1） یک اسکرین شات از سابقه انتقال کیف پول/حساب، شناسه تراکنش، آدرس انتقال، و توضیح دقیق نحوه ارتباط آن با پرونده.

2） احراز هویت کامل KYC در MEXC برای اطمینان از قانونی بودن اطلاعات ارائه شده و عاری از هرگونه جعل، ساختگی یا افترا.

3） در صورت تایید اطلاعات فوق، پلتفرم حساب کاربری مشکوک را به طور موقت (به مدت 24 ساعت) مسدود می کند و توصیه می کند که بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش دهید.

4） پس از تسلیم اطلاعات، ظرف 48 ساعت به پلیس اطلاع داده و گزارش یا رسید پرونده تشکیل شده را ارائه دهید. اگر مدرک مورد نیاز ارائه نشود، پلتفرم وضعیت را ارزیابی میکند و ممکن است به فکر لغو مسدود کردن وجوه باشد.

5） اگر افسران مجری قانون به کمک پلتفرم در تحقیقات نیاز دارند، لطفاً به ما به آدرس legal@mexc.com ایمیل بزنید. ایمیل باید شامل مدارک هویتی افسر رسیدگی کننده به پرونده، مدرک ثبت پرونده و مدارک تحقیق (اعلام درخواست شواهد) به همراه بیانیه واضح اطلاعات مورد نیاز باشد.

6） این پلتفرم مستقیماً با مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده در ارتباط بوده و در جریان تحقیقات با مأموران انتظامی همکاری خواهد کرد.







