راهنمای جامع کار با نمودار شمعی معاملات فیوچرز در MEXC: از ثبت سفارش تا بازگشت روند و مدیریت حد سود/حد ضرر (TP/SL)

در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال، فرصت های معاملاتی معمولاً به سرعت شکل می گیرند و از بین می روند. بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند همزمان با تحلیل حرکات قیمتی، بتوانند به طور مستقیم روی نمودار شمعی (Candlestick Chart) اقدام به باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی کنند تا بیشترین بهره را از نوسانات بازار ببرند. در پاسخ به این نیاز، صرافی فیوچرز MEXC اکنون قابلیت معامله گری مستقیم از روی نمودار شمعی را ارائه میدهد. این مقاله، مراحل انجام این کار را بهصورت گامبهگام توضیح میدهد.





در حال حاضر، این قابلیت صرفاً در نسخه وب پشتیبانی میشود و مثال ها و تصاویر این مقاله بر اساس رابط کاربری USDT-M وب سایت فیوچرز تهیه شدهاند.









نمودارهای شمعی که در برخی منابع با نام نمودار K-line نیز شناخته می شوند، یکی از پرکاربردترین ابزارهای بصری در تحلیل بازارهای مالی محسوب می شوند. هر شمع در این نمودار چهار داده کلیدی را نمایش میدهد: قیمت آغازین (Open)، قیمت پایانی (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایینترین قیمت (Low). این ساختار به معامله گران کمک میکند تا نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص به صورت واضح و یکپارچه مشاهده و تحلیل کنند.





مزایای درک نمودارهای شمعی

ارائه بینش بصری از وضعیت بازار ترکیب رنگ شمعها (قرمز یا سبز) و طول سایه ها ( Wicks ) به معاملهگران این امکان را میدهد که در یک نگاه، فشار صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) بازار را ارزیابی کنند.

شناسایی روندها و تغییر جهت ها الگوهای متوالی شمع ها اطلاعات ارزشمندی در مورد روندهای کوتاه مدت و بلندمدت بازار ارائه میدهند؛ از روندهای صعودی (Uptrend) و نزولی (Downtrend) گرفته تا حرکت های خنثی (Sideways) .

پشتیبانی از تصمیم گیری معاملاتی زمانی که نمودارهای شمعی با حجم معاملات ( Volume ) و شاخصهای تکنیکال ترکیب می شوند، سیگنال های قدرتمندی برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ارائه می کنند.

هشدارهای ریسک و بازگشت روند برخی الگوهای بازگشتی مانند چکش (Hammer) یا پوشای صعودی/نزولی (Engulfing) میتوانند نشانه ای از تغییر جهت قریب الوقوع در بازار باشند و به سرمایه گذاران کمک میکنند تا از زیان های احتمالی جلوگیری کنند.





جمع بندی

تسلط بر خواندن و تحلیل نمودارهای شمعی، درک معاملهگران از روندهای قیمتی را بهبود میبخشد و انعطافپذیری و کارایی استراتژیهای معاملاتی را افزایش میدهد. این مهارت نهتنها برای معاملات کوتاه مدت، بلکه برای سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز ابزاری حیاتی محسوب میشود.













MEXC، نشانگر ماوس را روی نمودار شمعی (Candlestick Chart) قرار دهید. در سمت راست نمودار، یک آیکون ⊕ ظاهر میشود. با کلیک بر روی این آیکون، پنجره ثبت سفارش لیمیت باز خواهد شد.



در صفحه معاملات فیوچرز صرافی، نشانگر ماوس را رویقرار دهید. در سمت راست نمودار، یک آیکون ⊕ ظاهر میشود. با کلیک بر روی این آیکون،باز خواهد شد.

در این بخش:

1）مقدار موردنظر برای معامله را در کادر مربوطه وارد کنید.

2）سپس با کلیک بر روی آیکون خرید محدود یا فروش محدود در سمت چپ، سفارش خود را ثبت کنید.





نکته مهم: در حال حاضر، هنگام ثبت سفارش از طریق نمودار شمعی، امکان تغییر حالت مارجین (Margin Mode) یا تنظیم اهرم معاملاتی (Leverage) وجود ندارد. بنابراین باید این مقادیر را پیش از ثبت سفارش، در بخش اصلی ثبت سفارش ها تعیین کنید.





نحوه تشخیص پوزیشن بازشده بر اساس قیمت سفارش لیمیت

باز کردن پوزیشن لانگ (Long Position): اگر قیمت سفارش لیمیت کمتر از قیمت فعلی بازار باشد، یک پوزیشن لانگ باز میشود. این سفارش در نمودار شمعی با آیکون سبز رنگ Limit Buy نمایش داده میشود.

باز کردن پوزیشن شورت (Short Position): اگر قیمت سفارش لیمیت بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار گیرد، یک پوزیشن شورت باز خواهد شد. این سفارش روی نمودار با آیکون قرمز رنگ Limit Sell مشخص میشود.





تنظیم واحد قرارداد (Contract Units)

در بالای کادر وارد کردن مقدار معامله، یک آیکون ▼ وجود دارد. با کلیک روی این آیکون میتوانید واحد قراردادها را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید.









پس از ثبت یک سفارش لیمیت (Limit Order)، این سفارش روی نمودار شمعی (Candlestick Chart) نمایش داده میشود. برای ویرایش سفارش، میتوانید از دو روش مختلف استفاده کنید:





1. ویرایش سفارش از طریق پنجره تنظیمات





1）نشانگر ماوس را روی آیکون سفارش لیمیت قرار دهید.

2）پیامی با عنوان "برای تغییر سفارش کلیک کنید" ظاهر میشود.

3）روی آیکون سفارش کلیک کنید تا پنجره ویرایش سفارش (Edit Limit Order) باز شود.

4）در این پنجره، قیمت جدید و در صورت نیاز حجم (Quantity) سفارش را وارد کنید.

5）تغییرات را تأیید کرده و سفارش به روزرسانی می شود.





2. تغییر قیمت با استفاده از قابلیت Drag & Drop (کلیک و کشیدن)





روش ساده تر برای اصلاح قیمت سفارش، کلیک و کشیدن آیکون سفارش لیمیت روی نمودار است:

آیکون سفارش را با ماوس گرفته و به سمت بالا یا پایین بکشید تا قیمت جدید تنظیم شود.

نکته مهم: در این روش، تنها قیمت تغییر میکند و امکان ویرایش حجم سفارش وجود ندارد. برای تغییر حجم باید از پنجره ویرایش سفارش استفاده کنید.













در نمودار شمعی (Candlestick Chart)، هر سفارش لیمیت با یک آیکون مخصوص نمایش داده میشود. برای لغو سفارش، مراحل زیر را دنبال کنید:





1）نشانگر ماوس را روی آیکون سفارش لیمیت قرار دهید.

2）در سمت راست آیکون، یک دکمه X نمایش داده میشود.

3）با قرار دادن نشانگر ماوس روی این دکمه، پیغام "لغو سفارش" ظاهر خواهد شد.

4）روی دکمه X کلیک کنید تا سفارش بلافاصله لغو شود.





نکات مهم

لغو سفارش تنها زمانی ممکن است که سفارش هنوز در حال انتظار (Pending) باشد و اجرا نشده باشد.

پس از لغو، آیکون سفارش از روی نمودار شمعی حذف میشود و این تغییر در لیست سفارش ها نیز اعمال خواهد شد.

در صورتی که نیاز به ایجاد یک سفارش جدید دارید، میتوانید مجدداً از همان ناحیه روی نمودار اقدام به ثبت سفارش محدود کنید.

















در صورتی که سفارش شما پیشتر تکمیل شده باشد، پوزیشن معاملاتی تان بر روی نمودار شمعی (Candlestick Chart) نمایش داده میشود. برای مشاهده گزینه معکوسسازی پوزیشن، نشانگر ماوس را روی آیکون ↑↓ در سمت راست پوزیشن خود ببرید؛ متن معکوس کردن پوزیشن ظاهر میشود. سپس با کلیک روی همان آیکون، دستور معکوس سازی اجرا خواهد شد.





مفهوم معکوسسازی پوزیشن (Reverse Position): با انجام این عملیات، سیستم بهطور خودکار پوزیشن فعلی شما را با قیمت بازار بسته و همزمان پوزیشنی معکوس با همان حجم و در همان قیمت بازار باز میکند.





نکته مهم: اجرای موفق این عملیات به عواملی همچون موجودی مارجین، شرایط لحظه ای بازار و سطح ریسک بستگی دارد؛ بنابراین، ممکن است در برخی مواقع اجرای آن با موفقیت انجام نشود.













برای بستن یک پوزیشن معاملاتی مستقیماً از روی نمودار شمعی (Candlestick Chart)، نشانگر ماوس را روی دکمه بستن لانگ یا شورت در سمت راست آیکون پوزیشن خود قرار دهید. در این حالت، گزینه پوزیشن بسته شدن بازار ظاهر میشود.





با کلیک روی دکمه بستن لانگ یا شورت، پوزیشن شما بلافاصله و با قیمت لحظه ای بازار بسته خواهد شد.





















برای تعیین دستورات حد سود (Take Profit - TP) و حد ضرر (Stop Loss - SL) از روی نمودار شمعی (Candlestick Chart)، نشانگر ماوس را روی دکمه بستن لانگ یا شورت در سمت راست آیکون پوزیشن باز خود قرار دهید.





پس از این کار، در سمت راست دو آیکون با برچسبهای TP و SL نمایش داده میشود:

با قرار دادن نشانگر ماوس روی آیکون TP ، پیام "برای تعیین حد سود (TP)، سطح مورد نظر را بکشید یا روی آن کلیک کنید." ظاهر میشود. این پیام به شما نشان میدهد که میتوانید با کلیک یا کشیدن (Drag) سطح حد سود خود را تنظیم کنید.

بهطور مشابه، با قرار دادن ماوس روی آیکون SL، پیام "برای تعیین حد ضرر (SL)، سطح مورد نظر را بکشید یا روی آن کلیک کنید" نمایش داده میشود و شما میتوانید حد ضرر خود را به همین روش مشخص نمایید.









مثال آموزشی با استفاده از حد سود (TP) در پوزیشن شورت (Short Position)

برای توضیح بهتر فرآیند، از یک پوزیشن فروش بهعنوان مثال استفاده میکنیم:





تنظیم حد سود با کشیدن (Drag & Drop):

1）دکمه TP را نگه دارید و آن را به سمت پایین بکشید.

2）در حین کشیدن، مقدار سود احتمالی شما به صورت لحظه ای در سمت راست نمودار بهروزرسانی میشود.

3）زمانی که به قیمت مدنظر برای حد سود رسیدید، دکمه ماوس را رها کنید.

4）یک پنجره با عنوان حد سود/ضرر بر اساس قیمت بازار باز میشود. روی تایید کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود.

5）نکته: همین روند برای تعیین حد ضرر (SL) نیز صدق میکند.





تنظیم حد سود و ضرر بهصورت دستی:

1）اگر نمیخواهید از روش کشیدن و رها کردن استفاده کنید، کافی است روی دکمه TP یا SL کلیک کنید.

2）پنجره حد سود/ضرر بر اساس قیمت بازار باز خواهد شد، جایی که میتوانید قیمت دقیق حد سود یا حد ضرر خود را بهصورت دستی وارد کنید.

3）پس از وارد کردن مقادیر، روی تایید کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.













حد سود (Take Profit - TP) یا حد ضرر (Stop Loss - SL)، آیکونهای مربوط به هر کدام در سطوح قیمتی انتخابشده بر روی نمودار شمعی (Candlestick Chart) ظاهر میشوند. پس از تعیین سفارشات، آیکونهای مربوط به هر کدام دربر رویظاهر میشوند.





نشانگر ماوس را روی آیکون TP یا SL قرار دهید؛ پیام "برای تغییر سفارش کلیک کنید" نمایش داده میشود.

با کلیک روی آیکون، پنجرهای با عنوان حد سود/ضرر بر اساس قیمت بازار باز خواهد شد.

در این پنجره میتوانید قیمت حد سود یا حد ضرر خود را ویرایش کنید.

در نهایت، برای اعمال تغییرات، روی تایید کلیک کنید.









ویرایش دستورات حد سود (TP) و حد ضرر (SL) با استفاده از قابلیت کشیدن (Drag & Drop)

علاوه بر روش ویرایش دستی از طریق پنجره تنظیمات، میتوانید دستورات حد سود (TP) و حد ضرر (SL) را بهصورت مستقیم و سریع از روی نمودار شمعی (Candlestick Chart) ویرایش کنید:





1）نشانگر ماوس را روی آیکون TP یا SL قرار دهید.

2）روی آیکون کلیک کرده و دکمه ماوس را نگه دارید.

3）آیکون را به سمت بالا یا پایین بکشید تا به سطح قیمتی جدید برسید.

4）زمانی که به قیمت موردنظر رسیدید، دکمه ماوس را رها کنید.

5）یک پنجره شامل قیمت بهروزرسانیشده ظاهر میشود؛ روی تایید کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.













نحوه لغو دستور حد سود (TP) یا حد ضرر (SL)

برای لغو یک دستور حد سود (Take Profit - TP) یا حد ضرر (Stop Loss - SL) از روی نمودار شمعی (Candlestick Chart) به روش زیر عمل کنید:





1）نشانگر ماوس را روی آیکون X که در کنار نشانگر TP یا SL قرار دارد، ببرید.

2）یک پیام راهنما با عنوان "لغو سفارش" ظاهر میشود.

3）روی آیکون X کلیک کنید تا دستور حد سود یا حد ضرر لغو شود.





این روش امکان حذف سریع و آسان تنظیمات قبلی را برای مدیریت مؤثرتر معاملات و ریسک فراهم میکند.









معامله گری مستقیم از طریق نمودار شمعی (Candlestick Chart)

معامله گری به صورت مستقیم بر روی نمودار شمعی این امکان را به کاربران میدهد که تغییرات پوزیشن های معاملاتی و قیمت های لحظه ای بازار را به صورت بصری و شهودی رصد کنند. این قابلیت به کاربران کمک میکند تا پوزیشن های خود را به صورت انعطاف پذیر تنظیم کرده و استراتژی های معاملاتی مؤثرتری توسعه دهند. علاوه بر این، انجام عملیات از روی نمودار باعث میشود واکنش به نوسانات سریع بازار آسان تر و سریع تر باشد.





با این حال، در مقایسه با بخش ثبت سفارش ها (Order Placement Area)، امکانات موجود در نمودار شمعی محدودتر است. بنابراین، برای پیادهسازی استراتژی های معاملاتی پیچیده تر، کاربران همچنان نیاز دارند تا از طریق بخش ثبت سفارش ها اقدام کنند.









مقدمهای بر قابلیت حد سود و حد ضرر (TP/SL) در معاملات فیوچرز MEXC

در پلتفرم MEXC، قابلیت حد سود و حد ضرر (TP/SL) به معامله گران این امکان را میدهد که ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و سود بالقوه را بهینه سازی کنند. این قابلیت در دو سناریوی اصلی مورد استفاده قرار میگیرد: پیش از باز کردن پوزیشن و در حین نگهداری پوزیشن.





1. تعیین TP/SL پیش از باز کردن پوزیشن

در این حالت، معامله گر میتواند پیش از ورود به بازار یک دستور بستن پوزیشن را با شرایط مشخص از پیش تعریف کند.

این سفارش شامل قیمت محرک (Trigger Price) و معیارهایی مانند بازده یا سود و زیان است.

زمانی که یکی از قیمت های آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص به سطح محرک از پیش تعیینشده برسد، سیستم به صورت خودکار پوزیشن را در بهترین قیمت بازار بر اساس قیمت و حجم از پیش تنظیمشده میبندد.

این قابلیت به معاملهگران کمک میکند تا بهطور خودکار سود مطلوب خود را تثبیت کرده یا از تحمل ضررهای غیرضروری جلوگیری کنند.





2. تعیین TP/SL در حین نگهداری پوزیشن

در این حالت، معاملهگر میتواند به صورت مستقیم برای موقعیتهای باز خود حد سود یا حد ضرر تعیین کند:

این قابلیت به دو صورت قابل استفاده است: Entire Position (کل پوزیشن) یا Partial Position (بخشی از پوزیشن).

معاملهگر میتواند شرایط محرک را بر اساس معیارهایی مانند سود و زیان ، PNL یا USDT تعیین کند.

زمانی که قیمت بازار (آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص) به سطح تنظیمشده برسد، سیستم پوزیشن را در بهترین قیمت لحظه ای بازار و با توجه به قیمت و حجم مشخصشده میبندد.





3. قابلیتهای پیشرفته: (معکوس سازی پس از حد سود) و (معکوس سازی پس از حد ضرر)

پلتفرم MEXC در بخش معاملات فیوچرز، قابلیت های (معکوس سازی پس از حد سود) و (معکوس سازی پس از حد ضرر) را نیز معرفی کرده است. این ویژگیها به معاملهگران کمک میکند تا از حرکات دوطرفه بازار بهرهبرداری کرده و سود بالقوه را حداکثر کنند. به این ترتیب، حتی در شرایط نوسانهای شدید قیمتی، کاربران میتوانند با استراتژیهای هوشمندانه بهینهترین نتیجه را کسب کنند.













تنظیم حد سود و حد ضرر (TP/SL)

قابلیت TP/SL در پلتفرم MEXC به شما امکان میدهد پیش از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، برای آن حد سود (Take Profit - TP) و حد ضرر (Stop Loss - SL) تعریف کنید. این ابزار برای مدیریت ریسک و بهینهسازی سود طراحی شده است و به شما کمک میکند حتی در شرایط پرنوسان بازار، استراتژی معاملاتی خود را دقیقتر اجرا کنید.





1. زمان و نحوه تنظیم TP/SL

هنگام باز کردن پوزیشن معاملاتی ، میتوانید سطوح TP و SL را از پیش تعیین کنید.

برای فعالسازی این دستورات، میتوانید یکی از قیمتهای آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص را بهعنوان قیمت محرک (Trigger Price) انتخاب کنید.

پس از اجرای سفارش (چه بهصورت کامل و چه جزئی) با قیمت بازار (Market) یا قیمت محدود (Limit)، سیستم به طور خودکار دستور TP/SL را بر اساس قیمت محرک از پیش تعیین شده قرار می دهد.





2. حالتهای مختلف تنظیم TP/SL

کاربران میتوانند از بین سه حالت مختلف برای تعیین مقادیر استفاده کنند:

تتر (قیمت محرک): تعیین سطح TP/SL بر اساس قیمت محرک دلاری.

بازده: انتخاب سطح TP/SL بر اساس درصد بازدهی هدف.

سود و زیان : تعیین TP/SL بر اساس میزان سود یا ضرر ریالی یا دلاری موردنظر.





اگر حالت بازده را انتخاب کنید، قیمت محرک (Trigger Price) و سود یا زیان تخمینی (Estimated PNL) بر اساس درصد بازدهی انتخابشده، بهطور خودکار محاسبه خواهند شد.





3. نکات مهم و محدودیت ها

سیستم به شما اجازه میدهد TP/SL را بر اساس بازده یا سود و زیان تعیین کنید، اما مقادیر محاسبهشده صرفاً جهت مرجع هستند.

کارمزد معاملات ، تغییرات قیمت ورود میانگین و قیمتهای واقعی اجرای سفارش میتوانند بر بازدهی نهایی و PNL واقعی تأثیر بگذارند.

در صورتی که پس از ایجاد دستور به موقعیت خود اضافه کنید، قیمت ورود میانگین (Average Entry Price) تغییر میکند؛ با این حال، قیمت محرک TP/SL که هنگام ایجاد تعیین شده است، ثابت باقی میماند و بهطور خودکار بهروزرسانی نمیشود.









یادآوری ریسک: معاملات فیوچرز یک سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه گذاران باید ریسک ها را کاملاً درک کرده و با احتیاط معامله کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسکهای معاملات با اهرم بالا، به « استراتژی های معاملات اهرمی و مدیریت ریسک » مراجعه کنید.





