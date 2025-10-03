راهنمای جامع سفارش‌ های حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss): مدیریت ریسک و نکات کاربردی برای مبتدیان





بازار رمزارزها به نوسانات شدید قیمتی شهرت دارد؛ تغییرات ناگهانی می توانند در کسری از ثانیه به سود یا زیان قابل توجه منجر شوند. برای معامله گران قراردادهای فیوچرز (Futures)، استفاده از سفارش های حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) نه تنها ابزارهای ضروری در مدیریت ریسک به شمار میآیند، بلکه نقشی کلیدی در افزایش نرخ موفقیت معاملات و کاهش تصمیمگیری های احساسی دارند.

این دو ابزار به معاملهگران کمک میکنند استراتژی های معاملاتی خود را از پیش تعریف کنند، به جای واکنش های هیجانی در لحظه، و در نتیجه سرمایه گذاری منظمتر و کنترل شده تری داشته باشند.





حد سود (TP) و حد ضرر (SL) ابزارهای رایج مدیریت ریسک هستند که تقریباً تمام معامله گران حرفه ای از آن ها استفاده میکنند:





حد سود (Take-Profit – TP): زمانی که قیمت به سطح هدف از پیش تعیین شده برسد، سیستم به طور خودکار پوزیشن را می بندد تا سود تحقق یابد.

حد ضرر (Stop-Loss – SL): زمانی که قیمت به زیر آستانه مشخص شده سقوط کند، سیستم پوزیشن را میبندد تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.





در پلتفرم MEXC، سفارشهای TP و SL به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:





پیش تنظیم حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss): این حالت قبل از باز کردن پوزیشن فعال میشود. معاملهگر میتواند بر اساس شاخصهایی مانند بازده (%) یا سود و زیان (USDT) شرط فعال سازی را مشخص کند. هنگامیکه آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص به سطح محرک برسد، سیستم سفارش را در بهترین قیمت موجود بازار اجرا میکند.





سفارش TP/SL در حین نگهداری پوزیشن: این گزینه از طریق قابلیت قیمت بازار حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) در دسترس است و میتواند برای کل پوزیشن یا بخشی از آن (در نسخه وب) تنظیم شود. محرک ها شامل ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی هستند و سیستم به طور خودکار پس از رسیدن به قیمت محرک، سفارش را اجرا میکند.





همچنین، MEXC قابلیت های معکوس حد سود و معکوس حد ضرر را ارائه میدهد که به معامله گران امکان می دهد در بازارهای دوطرفه به طور منعطف میان استراتژی های لانگ و شورت جابه جا شوند.









تعیین Take-Profit (حد سود) و Stop-Loss (حد ضرر) پیش از باز کردن پوزیشن، رویکردی منظم و انضباطی در معاملهگری است؛ زیرا به این معناست که شما پیش از ورود به بازار، استراتژی خروج مشخصی دارید.





هنگام باز کردن یک موقعیت، میتوانید گزینه Set TP/SL را انتخاب کرده و یکی از قیمت های آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص را به عنوان قیمت محرک مشخص کنید. پس از ثبت سفارش (چه به صورت جزئی یا کامل، و چه در قالب سفارش محدود یا بازار)، سیستم بلافاصله سفارش TP/SL شما را بر اساس سطح محرک تعیین شده فعال خواهد کرد.

کاربران میتوانند از میان سه حالت مختلف برای تنظیم TP/SL استفاده کنند:

USDT (قیمت فعال سازی)

ROE (بازده سرمایه)

PNL (سود و زیان تحققنیافته)

بهعنوان نمونه، اگر TP/SL را بر اساس ROE تنظیم کنید، سیستم بهطور خودکار قیمت محرک و سود یا زیان تقریبی شما را محاسبه خواهد کرد.





نکته مهم: سیستم امکان تعیین سفارشهای TP/SL بر اساس ROE یا سود و زیان را فراهم میکند، اما این اعداد صرفاً جهت اطلاع و مرجع ارائه میشوند. نتایج واقعی ممکن است بهدلیل عواملی مانند کارمزد معاملات، تغییر در میانگین قیمت ورود و قیمت نهایی اجرا متفاوت باشد. همچنین، اگر به پوزیشن خود اضافه کنید، میانگین قیمت ورود تغییر خواهد کرد، اما قیمت محرک TP/SL پس از ثبت ثابت باقی میماند و تغییر نخواهد کرد.









صرافی MEXC هنگام نگهداری پوزیشن های معاملاتی، دو نوع ابزار حد سود/حد ضرر (TP/SL) در اختیار کاربران قرار میدهد: کل پوزیشن (Entire Position) و بخشی از پوزیشن (Partial Position – ویژه نسخه وب). در ادامه جزئیات هرکدام توضیح داده میشود:









کاربر میتواند برای کل پوزیشن خود (چه در صورت افزایش یا کاهش) سفارش بستن را از پیش تعیین کند. این کار با انتخاب شرطهای فعال سازی نظیر ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی انجام میشود. در صورتی که قیمت آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص به سطح تعیین شده برسد، سیستم سفارش بستن را در بهترین قیمت بازار موجود اجرا خواهد کرد.





پس از بستهشدن موقعیت، سفارش TP/SL متناظر به طور خودکار لغو میشود.









در صورت فعال کردن این گزینه، زمانی که پوزیشن با رسیدن به شرط TP بسته شد، سیستم بلافاصله سفارشی در جهت مخالف و به همان مقدار باز میکند. با این حال به دلیل نوسانات بازار، امکان پر نشدن کامل سفارش وجود دارد. در چنین شرایطی، MEXC از طریق ایمیل، پیامک و اعلان درونبرنامه ای اطلاع رسانی خواهد کرد.









مشابه حالت قبل، اگر این گزینه هنگام تعیین SL فعال شود، پس از بسته شدن پوزیشن در اثر فعال شدن حد ضرر، سیستم سفارشی معکوس با همان حجم باز میکند. این سفارش نیز ممکن است بهطور کامل اجرا نشود و در چنین شرایطی، کاربر از طریق ایمیل، پیامک و اعلان درون برنامه ای مطلع خواهد شد.









برای بخشی از پوزیشن نیز امکان تعیین سفارش بسته شدن با شرطها یی مانند ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی وجود دارد. در این حالت، با رسیدن قیمت آخرین، منصفانه یا شاخص به سطح تعیینشده، سیستم سفارش بازار را متناسب با مقدار تعریفشده اجرا میکند.





پس از بستهشدن پوزیشن، سفارش TP/SL مرتبط بهطور خودکار لغو میشود.





در شرایط نوسانات شدید یا ناکافی بودن حجم قابل بستن، احتمال شکست TP/SL وجود دارد.

در صورت فعال شدن موفقیت آمیز، سیستم سفارش بازار را اجرا میکند؛ با این حال، ممکن است به دلیل تغییرات سریع قیمت، سفارش بهطور کامل پر نشود و قیمت نهایی با سطح تعیین شده متفاوت باشد.

معاملهگران میتوانند از بخش پوزیشن های فعلی ← TP/SL گزینه اضافه کردن را انتخاب کرده و با تعیین شرط موردنظر (ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی) و مقدار، حد سود/حد ضرر را برای پوزیشن های موجود خود تنظیم کنند.





مهمترین مزیت ابزارهای حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) آن است که به معاملهگران کمک میکند سود خود را تثبیت کرده، زیانها را محدود و ریسک لیکویید شدن را کاهش دهند. با تعیین نقاط خروج از پیش، معاملهگران ناچار به رصد لحظهای بازار نیستند و میتوانند از تصمیمگیریهای احساسی ناشی از طمع یا ترس اجتناب کنند.

این رویکرد باعث میشود فرآیند معامله منطقیتر و منضبطتر پیش برود. در بلندمدت نیز، استفاده صحیح از TP/SL به بهبود بهرهوری سرمایه کمک کرده و زمینه را برای شکلگیری یک سیستم معاملاتی پایدار و حرفهای فراهم میسازد.

















گام 1: به وبسایت رسمی MEXC وارد شوید، به صفحه معاملات فیوچرز بروید و در همان رابط کاربری معاملات، گزینه TP/SL را تنظیم کنید.









گام 2: قیمت فعال سازی حد سود (TP Trigger Price) را مشخص کنید؛ این قیمت میتواند بر اساس آخرین قیمت (Last Price)، قیمت منصفانه (Fair Price) یا قیمت شاخص (Index Price) تعیین شود. سپس، شرط فعال سازی مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ این شرط میتواند ROE (بازده بر سرمایه) یا PNL (سود و زیان) باشد.

















در بخش پوزیشن های باز روی گزینه افزودن کلیک کنید و سپس کل پوزیشن را انتخاب نمایید.









گام 2: در بخش تنظیمات حد سود، یکی از گزینه های ROE، سود و زیان یا قیمت فعال سازی را انتخاب کنید و مشخص نمایید که شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.









در این مرحله میتوانید گزینه های حد سود معکوس و حد ضرر معکوس را فعال کنید.













در بخش پوزیشن های باز روی گزینه افزودن کلیک کنید و سپس بخشی از پوزیشن را انتخاب نمایید.









گام 2: در بخش تنظیمات حد سود، یکی از گزینههای ROE، PNL یا قیمت فعال سازی را انتخاب کرده و مقدار (Quantity) مورد نظر را مشخص کنید. همچنین تعیین کنید شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.









گام 1: از صفحه اصلی اپلیکیشن MEXC وارد بخش فیوچرز شوید. در سمت راست رابط معاملاتی، بخش پیشرفته (Advanced) را باز کرده و گزینه TP/SL را تنظیم کنید.









گام 2: قیمت فعال سازی حد سود (TP Trigger Price) را مشخص کنید (آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص) و شرط فعالسازی را بر اساس درصد (%)، سود و زیان (PNL) یا مقدار USDT انتخاب نمایید.

















در بخش پوزیشن روی گزینه افزودن ← پوزیشن TP/SL ضربه بزنید.









گام 2: در بخش تنظیمات TP/SL، یکی از گزینههای درصد (%)، PNL یا USDT را انتخاب کرده و مشخص کنید شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.









در این مرحله میتوانید گزینههای حد سود معکوس (Take-Profit Reverse) و حد ضرر معکوس (Stop-Loss Reverse) را نیز فعال کنید.













گام 1: در بخش پوزیشن های روی گزینه افزودن ← TP/SL دسته ای ضربه بزنید.









گام 2: در تنظیمات TP/SL، یکی از گزینههای درصد (%)، PNL یا USDT را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر (Amount) را تعیین کنید. سپس مشخص کنید شرط بر اساس آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص فعال شود.













تعیین محتاطانه حد ضرر: پیشنهاد میشود زیان هر معامله بیش از 2% تا 5% از کل سرمایه حساب نباشد.

تفاوت در معاملات خرید و فروش: در روندهای صعودی، برداشت سود مرحله ای میتواند کارآمد باشد؛ در حالیکه در بازارهای رنج (Range-bound)، استفاده از حد ضررهای فشردهتر مؤثرتر است.

استراتژی معکوس: در بازارهای دارای روند، میتوان از حد ضرر معکوس برای تغییر سریع جهت معامله استفاده کرد، اما باید به ریسک لغزش قیمتی در زمان نوسانات شدید توجه داشت.

استفاده از شاخصهای تکنیکال: تنظیم TP/SL بهتر است بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، میانگینهای متحرک یا الگوهای کندلی انجام شود، نه صرفاً بر پایه حدس و گمان.









ابزارهای حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) از ارکان اساسی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز به شمار میروند. این ابزارها به معاملهگران کمک میکنند تا سود خود را تثبیت کنند، زیانها را کاهش دهند، ریسک در بازارهای نامطلوب را کنترل کنند، از لیکویید شدن جلوگیری نمایند و با کاهش تصمیمگیریهای احساسی، انضباط معاملاتی خود را تقویت کنند.

با این حال، این ابزارها بینقص نیستند؛ چرا که در شرایط بحرانی بازار ممکن است لغزش قیمتی (Slippage) یا عدم فعال شدن سفارش رخ دهد. بنابراین، برای افزایش اثربخشی و موفقیت در معاملات، لازم است معاملهگران استفاده از TP/SL را با تحلیل تکنیکال، مدیریت موقعیتها و راهبردهای مدیریت سرمایه ترکیب کنند.





