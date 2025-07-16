تفاوت بین سفارشات لیمیت و سفارشات استاپ لیمیت در معاملات اسپات









سفارش لیمیت، ابزاری هوشمند و کاربردی است که به کاربران این امکان را میدهد تا با دقت و برنامهریزی دقیق، داراییهای دیجیتال خود را با قیمتی خاص خرید یا فروش کنند. با استفاده از این سفارش، میتوانید درخواست خرید خود را با قیمتی حداکثر برابر با مقدار تعیینشده ارسال کنید، بهطوریکه تنها در صورتی که بازار به آن قیمت برسد، خرید شما انجام خواهد شد. همچنین در زمینه فروش، با سفارش لیمیت فروش، میتوانید داراییهای خود را تنها با قیمتی که کمتر از قیمت مشخص شده است، به فروش برسانید









همانطور که در تصویر زیر مشاهده میشود، اگر قصد دارید توکنهای MX را با قیمت 3 USDT خریداری کنید، میتوانید از یک سفارش لیمیت استفاده کنید. برای این کار کافیست قیمت خرید را 3 USDT و مقدار خرید را 10 MX وارد کرده، سپس بر روی دکمه [خرید MX] کلیک کنید تا سفارش شما به ثبت برسد. هنگامی که قیمت MX در بازار به 3 USDT برسد، سفارش شما به طور خودکار اجرا خواهد شد و خرید شما تکمیل خواهد گردید.













به همین ترتیب، اگر قصد دارید توکنهای MX را به قیمت 4 USDT بفروشید، میتوانید با وارد کردن قیمت فروش 4 USDT و مقدار فروش 5 MX، از یک سفارش لیمیت استفاده کنید. پس از آن، با کلیک بر روی دکمه [فروش MX]، سفارش محدود خود را ثبت نمایید. زمانی که قیمت MX در بازار به 4 USDT برسد، سفارش شما به طور خودکار اجرا خواهد شد و فروش شما به قیمت مطلوب انجام میشود.













سفارش استاپ لیمیت یک نوع سفارش پیشتنظیم است که به کاربران این امکان را میدهد تا بهطور دقیق قیمت آغازگر، قیمت خرید یا فروش و مقدار خرید یا فروش را از قبل مشخص کنند. در این نوع سفارش، زمانی که آخرین قیمت معامله به قیمت فعالسازی تعیینشده برسد، سیستم بهطور خودکار سفارش را با قیمت محدود که پیشتر مشخص شده است، ارسال میکند.









به عنوان مثال، فرض کنید قیمت فعلی MX در بازار 3.8 USDT است و شما پیشبینی میکنید که اگر قیمت MX از 4 USDT عبور کند، روند صعودی آغاز خواهد شد. در این صورت، میتوانید از سفارش خرید حد مجاز برای ورود به پوزیشن در واکنش به روند صعودی استفاده کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، شما میتوانید قیمت فعالسازی را روی 4 USDT و قیمت خرید را روی 4.1 USDT تنظیم کنید.

در این حالت، زمانی که قیمت MX به 4 USDT رسید، سیستم بهطور خودکار یک سفارش خرید محدود در 4.1 USDT ارسال خواهد کرد. این سفارش ممکن است در 4.1 USDT یا حتی پایینتر از آن اجرا شود. با این حال، اگر قیمت به سرعت از 4.1 USDT فراتر برود، امکان دارد سفارش شما به دلیل نوسانات بازار اجرا نشود.













به عنوان مثال، فرض کنید شما توکنهای MX را با قیمت بازار 3.8 USDT خریداری کردهاید و اکنون قیمت آن به 4.5 USDT افزایش یافته است. برای محافظت از سود خود و جلوگیری از ضرر در صورت کاهش قیمت، تصمیم میگیرید که توکنهای MX را با استفاده از یک سفارش استاپ لیمیت بفروشید. در این حالت، هنگامی که قیمت به قیمت ورودی شما (3.8 USDT) کاهش یابد، میخواهید سفارش فروش خود را اجرا کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میشود، شما میتوانید قیمت فعال سازی را روی 4.3 USDT و قیمت فروش را روی 3.8 USDT تنظیم کنید.

بدین ترتیب، زمانی که قیمت MX به 4.3 USDT برسد، سیستم بهطور خودکار یک سفارش فروش محدود در 3.8 USDT ارسال خواهد کرد. این سفارش ممکن است در 3.8 USDT یا حتی در قیمت بالاتر از آن اجرا شود. با این حال، اگر قیمت به سرعت به زیر 3.8 USDT کاهش یابد، ممکن است سفارش شما اجرا نشود.

















سفارشات لیمیت در درجه اول برای کنترل قیمت معاملات استفاده می شود، در حالی که سفارشات استاپ لیمیت به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک و سود را مدیریت کنند و از ضررهای بیش از حد یا فرصت های سود از دست رفته اجتناب کنند.









سفارشات لیمیت فقط یک شرط قیمت دارند که قیمت خرید/فروش است. سفارش لیمیت تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده خرید/فروش برسد یا از آن فراتر رود.





سفارشات استاپ لیمیت شامل دو شرط قیمتی هستند: قیمت فعال سازی و قیمت خرید/فروش. هنگامی که قیمت بازار به قیمت فعال سازی رسید، سفارش به یک سفارش لیمیت تبدیل می شود و اجرا آغاز می شود. این به کنترل قیمت معاملات کمک می کند و می تواند برای تعیین سطوح سود و توقف ضرر استفاده شود.





سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.