XENOMORPH (XENO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XENO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XENOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01050784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on XENO muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -6.13% 24 tunni vältel +8.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XENOMORPH praegune turukapitalisatsioon on $ 16.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XENO ringlev varu on 997.20M, mille koguvaru on 997204884.284897. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.04K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.13%
|30 päeva
|$ 0
|+12.54%
|60 päeva
|$ 0
|+32.39%
|90 päeva
|$ 0
|--
Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
XENOMORPH (XENO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XENO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
