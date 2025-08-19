Rohkem infot XENO

XENOMORPH hind (XENO)

1 XENO/USD reaalajas hind:

-6.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
XENOMORPH (XENO) reaalajas hinnagraafik
XENOMORPH (XENO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.01050784
$ 0.01050784$ 0.01050784

+0.36%

-6.13%

+8.71%

+8.71%

XENOMORPH (XENO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XENO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XENOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01050784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XENO muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -6.13% 24 tunni vältel +8.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XENOMORPH (XENO) – turuteave

997.20M
997.20M 997.20M

997,204,884.284897
997,204,884.284897 997,204,884.284897

XENOMORPH praegune turukapitalisatsioon on $ 16.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XENO ringlev varu on 997.20M, mille koguvaru on 997204884.284897. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.04K.

XENOMORPH (XENO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XENOMORPH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.13%
30 päeva$ 0+12.54%
60 päeva$ 0+32.39%
90 päeva$ 0--

Mis on XENOMORPH (XENO)

Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XENOMORPH (XENO) allikas

XENOMORPH hinna ennustus (USD)

Kui palju on XENOMORPH (XENO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XENOMORPH (XENO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XENOMORPH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XENOMORPH hinna ennustust kohe!

XENO kohalike valuutade suhtes

XENOMORPH (XENO) tokenoomika

XENOMORPH (XENO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XENO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XENOMORPH (XENO) kohta

Kui palju on XENOMORPH (XENO) tänapäeval väärt?
Reaalajas XENO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XENO/USD hind?
Praegune hind XENO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XENOMORPH turukapitalisatsioon?
XENO turukapitalisatsioon on $ 16.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XENO ringlev varu?
XENO ringlev varu on 997.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XENO (ATH) hind?
XENO saavutab ATH hinna summas 0.01050784 USD.
Mis oli kõigi aegade XENO madalaim (ATL) hind?
XENO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XENO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XENO kauplemismaht on -- USD.
Kas XENO sel aastal kõrgemale ka suundub?
XENO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XENO hinna ennustust.
