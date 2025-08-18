Rohkem infot WAP

WAP logo

WAP hind (WAP)

Loendis mitteolevad

1 WAP/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WAP (WAP) reaalajas hinnagraafik
WAP (WAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03862221
$ 0.03862221$ 0.03862221

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-5.64%

+1.90%

+1.90%

WAP (WAP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WAP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03862221 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WAP muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -5.64% 24 tunni vältel +1.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WAP (WAP) – turuteave

$ 96.02K
$ 96.02K$ 96.02K

--
----

$ 96.02K
$ 96.02K$ 96.02K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,024.0229225
999,682,024.0229225 999,682,024.0229225

WAP praegune turukapitalisatsioon on $ 96.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAP ringlev varu on 999.68M, mille koguvaru on 999682024.0229225. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 96.02K.

WAP (WAP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WAP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WAP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.64%
30 päeva$ 0-11.17%
60 päeva$ 0-11.15%
90 päeva$ 0--

Mis on WAP (WAP)

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WAP (WAP) allikas

Ametlik veebisait

WAP hinna ennustus (USD)

Kui palju on WAP (WAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAP (WAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WAP hinna ennustust kohe!

WAP kohalike valuutade suhtes

WAP (WAP) tokenoomika

WAP (WAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WAP (WAP) kohta

Kui palju on WAP (WAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAP/USD hind?
Praegune hind WAP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WAP turukapitalisatsioon?
WAP turukapitalisatsioon on $ 96.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAP ringlev varu?
WAP ringlev varu on 999.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAP (ATH) hind?
WAP saavutab ATH hinna summas 0.03862221 USD.
Mis oli kõigi aegade WAP madalaim (ATL) hind?
WAP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAP kauplemismaht on -- USD.
Kas WAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAP hinna ennustust.
