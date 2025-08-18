Mis on WAP (WAP)

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

Üksuse WAP (WAP) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on WAP (WAP) tänapäeval väärt? Reaalajas WAP hind USD on 0 USD. Milline on WAP turukapitalisatsioon? WAP turukapitalisatsioon on $ 96.02K USD. Milline on WAP ringlev varu? WAP ringlev varu on 999.68M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAP (ATH) hind? WAP saavutab ATH hinna summas 0.03862221 USD. Mis oli kõigi aegade WAP madalaim (ATL) hind? WAP nägi ATL hinda summas 0 USD.

