Rohkem infot ZKJ

ZKJ Hinnainfo

ZKJ Valge raamat

ZKJ Ametlik veebisait

ZKJ Tokenoomika

ZKJ Hinnaprognoos

ZKJ Ajalugu

ZKJ – ostujuhend

ZKJ-usaldusraha valuutakonverter

ZKJ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Polyhedra Network logo

Polyhedra Network hind(ZKJ)

1 ZKJ/USD reaalajas hind:

$0.2075
$0.2075$0.2075
+0.58%1D
USD
Polyhedra Network (ZKJ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:00:00 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1999
$ 0.1999$ 0.1999
24 h madal
$ 0.2145
$ 0.2145$ 0.2145
24 h kõrge

$ 0.1999
$ 0.1999$ 0.1999

$ 0.2145
$ 0.2145$ 0.2145

$ 9.557938735305122
$ 9.557938735305122$ 9.557938735305122

$ 0.13931609671437392
$ 0.13931609671437392$ 0.13931609671437392

+0.48%

+0.58%

-30.27%

-30.27%

Polyhedra Network (ZKJ) reaalajas hind on $ 0.2076. Viimase 24 tunni jooksul ZKJ kaubeldud madalaim $ 0.1999 ja kõrgeim $ 0.2145 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.557938735305122 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13931609671437392.

Lüliajalise tootluse osas on ZKJ muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +0.58% 24 tunni vältel -30.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polyhedra Network (ZKJ) – turuteave

No.470

$ 69.90M
$ 69.90M$ 69.90M

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

$ 207.60M
$ 207.60M$ 207.60M

336.69M
336.69M 336.69M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.66%

0.01%

ETH

Polyhedra Network praegune turukapitalisatsioon on $ 69.90M $ 1.83M 24 tunnise kauplemismahuga. ZKJ ringlev varu on 336.69M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 207.60M.

Polyhedra Network (ZKJ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Polyhedra Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001197+0.58%
30 päeva$ +0.0311+17.62%
60 päeva$ -0.1364-39.66%
90 päeva$ -1.8343-89.84%
Polyhedra Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZKJ muutuse $ +0.001197 (+0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Polyhedra Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0311 (+17.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Polyhedra Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZKJ $ -0.1364 (-39.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Polyhedra Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.8343 (-89.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Polyhedra Network (ZKJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Polyhedra Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Polyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polyhedra Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZKJ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Polyhedra Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polyhedra Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Polyhedra Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polyhedra Network (ZKJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polyhedra Network (ZKJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polyhedra Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polyhedra Network hinna ennustust kohe!

Polyhedra Network (ZKJ) tokenoomika

Polyhedra Network (ZKJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polyhedra Network (ZKJ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polyhedra Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polyhedra Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZKJ kohalike valuutade suhtes

1 Polyhedra Network(ZKJ)/VND
5,462.994
1 Polyhedra Network(ZKJ)/AUD
A$0.315552
1 Polyhedra Network(ZKJ)/GBP
0.151548
1 Polyhedra Network(ZKJ)/EUR
0.17646
1 Polyhedra Network(ZKJ)/USD
$0.2076
1 Polyhedra Network(ZKJ)/MYR
RM0.873996
1 Polyhedra Network(ZKJ)/TRY
8.468004
1 Polyhedra Network(ZKJ)/JPY
¥30.5172
1 Polyhedra Network(ZKJ)/ARS
ARS$269.259276
1 Polyhedra Network(ZKJ)/RUB
16.547796
1 Polyhedra Network(ZKJ)/INR
18.167076
1 Polyhedra Network(ZKJ)/IDR
Rp3,348.386628
1 Polyhedra Network(ZKJ)/KRW
288.331488
1 Polyhedra Network(ZKJ)/PHP
11.73978
1 Polyhedra Network(ZKJ)/EGP
￡E.10.018776
1 Polyhedra Network(ZKJ)/BRL
R$1.12104
1 Polyhedra Network(ZKJ)/CAD
C$0.286488
1 Polyhedra Network(ZKJ)/BDT
25.210944
1 Polyhedra Network(ZKJ)/NGN
318.404424
1 Polyhedra Network(ZKJ)/UAH
8.555196
1 Polyhedra Network(ZKJ)/VES
Bs28.026
1 Polyhedra Network(ZKJ)/CLP
$200.1264
1 Polyhedra Network(ZKJ)/PKR
Rs58.808928
1 Polyhedra Network(ZKJ)/KZT
112.396716
1 Polyhedra Network(ZKJ)/THB
฿6.724164
1 Polyhedra Network(ZKJ)/TWD
NT$6.234228
1 Polyhedra Network(ZKJ)/AED
د.إ0.761892
1 Polyhedra Network(ZKJ)/CHF
Fr0.16608
1 Polyhedra Network(ZKJ)/HKD
HK$1.623432
1 Polyhedra Network(ZKJ)/AMD
֏79.357176
1 Polyhedra Network(ZKJ)/MAD
.د.م1.866324
1 Polyhedra Network(ZKJ)/MXN
$3.917412
1 Polyhedra Network(ZKJ)/PLN
0.755664
1 Polyhedra Network(ZKJ)/RON
лв0.896832
1 Polyhedra Network(ZKJ)/SEK
kr1.98258
1 Polyhedra Network(ZKJ)/BGN
лв0.346692
1 Polyhedra Network(ZKJ)/HUF
Ft70.08576
1 Polyhedra Network(ZKJ)/CZK
4.33884
1 Polyhedra Network(ZKJ)/KWD
د.ك0.063318
1 Polyhedra Network(ZKJ)/ILS
0.699612
1 Polyhedra Network(ZKJ)/NOK
kr2.115444
1 Polyhedra Network(ZKJ)/NZD
$0.348768

Polyhedra Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polyhedra Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Polyhedra Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polyhedra Network kohta

Kui palju on Polyhedra Network (ZKJ) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKJ hind USD on 0.2076 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKJ/USD hind?
Praegune hind ZKJ/USD on $ 0.2076. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polyhedra Network turukapitalisatsioon?
ZKJ turukapitalisatsioon on $ 69.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKJ ringlev varu?
ZKJ ringlev varu on 336.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKJ (ATH) hind?
ZKJ saavutab ATH hinna summas 9.557938735305122 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKJ madalaim (ATL) hind?
ZKJ nägi ATL hinda summas 0.13931609671437392 USD.
Milline on ZKJ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKJ kauplemismaht on $ 1.83M USD.
Kas ZKJ sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKJ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:00:00 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZKJ/USD kalkulaator

Summa

ZKJ
ZKJ
USD
USD

1 ZKJ = 0.2076 USD

Kauplemine: ZKJ

ZKJUSDT
$0.2075
$0.2075$0.2075
+0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu