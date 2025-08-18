Polyhedra Network (ZKJ) reaalajas hind on $ 0.2076. Viimase 24 tunni jooksul ZKJ kaubeldud madalaim $ 0.1999 ja kõrgeim $ 0.2145 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.557938735305122 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13931609671437392.
Lüliajalise tootluse osas on ZKJ muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +0.58% 24 tunni vältel -30.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Polyhedra Network (ZKJ) – turuteave
No.470
$ 69.90M
$ 1.83M
$ 207.60M
336.69M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.66%
0.01%
ETH
Polyhedra Network praegune turukapitalisatsioon on $ 69.90M$ 1.83M 24 tunnise kauplemismahuga. ZKJ ringlev varu on 336.69M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 207.60M.
Polyhedra Network (ZKJ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Polyhedra Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.001197
+0.58%
30 päeva
$ +0.0311
+17.62%
60 päeva
$ -0.1364
-39.66%
90 päeva
$ -1.8343
-89.84%
Polyhedra Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZKJ muutuse $ +0.001197 (+0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Polyhedra Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0311 (+17.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Polyhedra Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZKJ $ -0.1364 (-39.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Polyhedra Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.8343 (-89.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Polyhedra Network (ZKJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.
Polyhedra Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polyhedra Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZKJ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Polyhedra Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polyhedra Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Polyhedra Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Polyhedra Network (ZKJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polyhedra Network (ZKJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polyhedra Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Polyhedra Network (ZKJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Polyhedra Network (ZKJ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Polyhedra Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polyhedra Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.