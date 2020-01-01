WAP (WAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WAP (WAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WAP (WAP) teave Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! Ametlik veebisait: https://www.wapcoin.wtf/ Ostke WAP kohe!

WAP (WAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WAP (WAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 103.67K $ 103.67K $ 103.67K Koguvaru: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Ringlev varu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 103.67K $ 103.67K $ 103.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03862221 $ 0.03862221 $ 0.03862221 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003327 $ 0.00003327 $ 0.00003327 Praegune hind: $ 0.00010322 $ 0.00010322 $ 0.00010322 Lisateave WAP (WAP) hinna kohta

WAP (WAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WAP (WAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAP tokeni tokenoomikat, avastage WAP tokeni reaalajas hinda!

WAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAP võiks suunduda? Meie WAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAP tokeni hinna ennustust kohe!

