Rohkem infot UTG

UTG Hinnainfo

UTG Ametlik veebisait

UTG Tokenoomika

UTG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Utgard logo

Utgard hind (UTG)

Loendis mitteolevad

1 UTG/USD reaalajas hind:

--
----
-0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Utgard (UTG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:24:51 (UTC+8)

Utgard (UTG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00606778
$ 0.00606778$ 0.00606778

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.76%

+5.19%

+5.19%

Utgard (UTG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UTG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00606778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UTG muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.76% 24 tunni vältel +5.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Utgard (UTG) – turuteave

$ 35.86K
$ 35.86K$ 35.86K

--
----

$ 59.77K
$ 59.77K$ 59.77K

359.97M
359.97M 359.97M

599,969,867.3643087
599,969,867.3643087 599,969,867.3643087

Utgard praegune turukapitalisatsioon on $ 35.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UTG ringlev varu on 359.97M, mille koguvaru on 599969867.3643087. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.77K.

Utgard (UTG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Utgard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Utgard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Utgard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Utgard ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.76%
30 päeva$ 0-16.82%
60 päeva$ 0-31.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Utgard (UTG)

Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Utgard (UTG) allikas

Ametlik veebisait

Utgard hinna ennustus (USD)

Kui palju on Utgard (UTG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Utgard (UTG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Utgard nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Utgard hinna ennustust kohe!

UTG kohalike valuutade suhtes

Utgard (UTG) tokenoomika

Utgard (UTG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UTG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Utgard (UTG) kohta

Kui palju on Utgard (UTG) tänapäeval väärt?
Reaalajas UTG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UTG/USD hind?
Praegune hind UTG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Utgard turukapitalisatsioon?
UTG turukapitalisatsioon on $ 35.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UTG ringlev varu?
UTG ringlev varu on 359.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UTG (ATH) hind?
UTG saavutab ATH hinna summas 0.00606778 USD.
Mis oli kõigi aegade UTG madalaim (ATL) hind?
UTG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UTG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UTG kauplemismaht on -- USD.
Kas UTG sel aastal kõrgemale ka suundub?
UTG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UTG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:24:51 (UTC+8)

Utgard (UTG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.