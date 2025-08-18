Rohkem infot THECAT

TheCat hind (THECAT)

1 THECAT/USD reaalajas hind:

-5.60%1D
TheCat (THECAT) reaalajas hinnagraafik
TheCat (THECAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.55%

-5.18%

-1.36%

-1.36%

TheCat (THECAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul THECAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. THECATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00705905 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on THECAT muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -5.18% 24 tunni vältel -1.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TheCat (THECAT) – turuteave

$ 493.73K
--
TheCat praegune turukapitalisatsioon on $ 493.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. THECAT ringlev varu on 790.05M, mille koguvaru on 790046304.839927. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 493.73K.

TheCat (THECAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TheCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TheCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TheCat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TheCat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.18%
30 päeva$ 0+3.20%
60 päeva$ 0+25.07%
90 päeva$ 0--

Mis on TheCat (THECAT)

On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.

Üksuse TheCat (THECAT) allikas

TheCat hinna ennustus (USD)

Kui palju on TheCat (THECAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TheCat (THECAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TheCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TheCat hinna ennustust kohe!

THECAT kohalike valuutade suhtes

TheCat (THECAT) tokenoomika

TheCat (THECAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THECAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TheCat (THECAT) kohta

Kui palju on TheCat (THECAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas THECAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THECAT/USD hind?
Praegune hind THECAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TheCat turukapitalisatsioon?
THECAT turukapitalisatsioon on $ 493.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THECAT ringlev varu?
THECAT ringlev varu on 790.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THECAT (ATH) hind?
THECAT saavutab ATH hinna summas 0.00705905 USD.
Mis oli kõigi aegade THECAT madalaim (ATL) hind?
THECAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on THECAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THECAT kauplemismaht on -- USD.
Kas THECAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
THECAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THECAT hinna ennustust.
TheCat (THECAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.