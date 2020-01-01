TheCat (THECAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TheCat (THECAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TheCat (THECAT) teave On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all. Ametlik veebisait: https://thecat.meme/ Ostke THECAT kohe!

TheCat (THECAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TheCat (THECAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 496.75K $ 496.75K $ 496.75K Koguvaru: $ 790.04M $ 790.04M $ 790.04M Ringlev varu: $ 790.04M $ 790.04M $ 790.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 496.75K $ 496.75K $ 496.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00705905 $ 0.00705905 $ 0.00705905 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00062876 $ 0.00062876 $ 0.00062876 Lisateave TheCat (THECAT) hinna kohta

TheCat (THECAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TheCat (THECAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THECAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THECAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THECAT tokeni tokenoomikat, avastage THECAT tokeni reaalajas hinda!

THECAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu THECAT võiks suunduda? Meie THECAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake THECAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!