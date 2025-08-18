Mis on THAT (THAT)

THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments.

THAT (THAT) tokenoomika

THAT (THAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THAT (THAT) kohta Kui palju on THAT (THAT) tänapäeval väärt? Reaalajas THAT hind USD on 0.00140918 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune THAT/USD hind? $ 0.00140918 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind THAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on THAT turukapitalisatsioon? THAT turukapitalisatsioon on $ 1.07M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on THAT ringlev varu? THAT ringlev varu on 757.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim THAT (ATH) hind? THAT saavutab ATH hinna summas 0.00143994 USD . Mis oli kõigi aegade THAT madalaim (ATL) hind? THAT nägi ATL hinda summas 0.00087215 USD . Milline on THAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine THAT kauplemismaht on -- USD . Kas THAT sel aastal kõrgemale ka suundub? THAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THAT hinna ennustust

