THAT (THAT) teave THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments. Ametlik veebisait: https://www.that.website Valge raamat: https://docs.that.global/whitepaper Ostke THAT kohe!

THAT (THAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THAT (THAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Koguvaru: $ 3.30B $ 3.30B $ 3.30B Ringlev varu: $ 757.76M $ 757.76M $ 757.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00143994 $ 0.00143994 $ 0.00143994 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00143571 $ 0.00143571 $ 0.00143571 Lisateave THAT (THAT) hinna kohta

THAT (THAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THAT (THAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THAT tokeni tokenoomikat, avastage THAT tokeni reaalajas hinda!

THAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu THAT võiks suunduda? Meie THAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake THAT tokeni hinna ennustust kohe!

