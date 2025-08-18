SpaceFalcon hind (FCON)
SpaceFalcon (FCON) reaalajas hind on $0.00004229. Viimase 24 tunni jooksul FCON kaubeldud madalaim $ 0.00003413 ja kõrgeim $ 0.00004289 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01739679 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000591.
Lüliajalise tootluse osas on FCON muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +17.73% 24 tunni vältel +39.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SpaceFalcon praegune turukapitalisatsioon on $ 733.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FCON ringlev varu on 17.34B, mille koguvaru on 19000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 803.49K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ +0.0000002467.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ +0.0000048362.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ -0.00002334510590934915.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+17.73%
|30 päeva
|$ +0.0000002467
|+0.58%
|60 päeva
|$ +0.0000048362
|+11.44%
|90 päeva
|$ -0.00002334510590934915
|-35.56%
Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources.
