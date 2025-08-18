Mis on SpaceFalcon (FCON)

Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SpaceFalcon (FCON) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SpaceFalcon hinna ennustus (USD)

Kui palju on SpaceFalcon (FCON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SpaceFalcon (FCON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SpaceFalcon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SpaceFalcon hinna ennustust kohe!

FCON kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SpaceFalcon (FCON) tokenoomika

SpaceFalcon (FCON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpaceFalcon (FCON) kohta Kui palju on SpaceFalcon (FCON) tänapäeval väärt? Reaalajas FCON hind USD on 0.00004229 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FCON/USD hind? $ 0.00004229 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FCON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SpaceFalcon turukapitalisatsioon? FCON turukapitalisatsioon on $ 733.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FCON ringlev varu? FCON ringlev varu on 17.34B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCON (ATH) hind? FCON saavutab ATH hinna summas 0.01739679 USD . Mis oli kõigi aegade FCON madalaim (ATL) hind? FCON nägi ATL hinda summas 0.00000591 USD . Milline on FCON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FCON kauplemismaht on -- USD . Kas FCON sel aastal kõrgemale ka suundub? FCON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCON hinna ennustust

SpaceFalcon (FCON) Olulised valdkonna uudised