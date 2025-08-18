Rohkem infot FCON

FCON Hinnainfo

FCON Valge raamat

FCON Ametlik veebisait

FCON Tokenoomika

FCON Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SpaceFalcon logo

SpaceFalcon hind (FCON)

Loendis mitteolevad

1 FCON/USD reaalajas hind:

--
----
+10.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SpaceFalcon (FCON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:03:54 (UTC+8)

SpaceFalcon (FCON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003413
$ 0.00003413$ 0.00003413
24 h madal
$ 0.00004289
$ 0.00004289$ 0.00004289
24 h kõrge

$ 0.00003413
$ 0.00003413$ 0.00003413

$ 0.00004289
$ 0.00004289$ 0.00004289

$ 0.01739679
$ 0.01739679$ 0.01739679

$ 0.00000591
$ 0.00000591$ 0.00000591

+0.49%

+17.73%

+39.82%

+39.82%

SpaceFalcon (FCON) reaalajas hind on $0.00004229. Viimase 24 tunni jooksul FCON kaubeldud madalaim $ 0.00003413 ja kõrgeim $ 0.00004289 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01739679 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000591.

Lüliajalise tootluse osas on FCON muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +17.73% 24 tunni vältel +39.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SpaceFalcon (FCON) – turuteave

$ 733.29K
$ 733.29K$ 733.29K

--
----

$ 803.49K
$ 803.49K$ 803.49K

17.34B
17.34B 17.34B

19,000,000,000.0
19,000,000,000.0 19,000,000,000.0

SpaceFalcon praegune turukapitalisatsioon on $ 733.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FCON ringlev varu on 17.34B, mille koguvaru on 19000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 803.49K.

SpaceFalcon (FCON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ +0.0000002467.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ +0.0000048362.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SpaceFalcon ja USD hinnamuutus $ -0.00002334510590934915.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+17.73%
30 päeva$ +0.0000002467+0.58%
60 päeva$ +0.0000048362+11.44%
90 päeva$ -0.00002334510590934915-35.56%

Mis on SpaceFalcon (FCON)

Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SpaceFalcon (FCON) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SpaceFalcon hinna ennustus (USD)

Kui palju on SpaceFalcon (FCON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SpaceFalcon (FCON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SpaceFalcon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SpaceFalcon hinna ennustust kohe!

FCON kohalike valuutade suhtes

SpaceFalcon (FCON) tokenoomika

SpaceFalcon (FCON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpaceFalcon (FCON) kohta

Kui palju on SpaceFalcon (FCON) tänapäeval väärt?
Reaalajas FCON hind USD on 0.00004229 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FCON/USD hind?
Praegune hind FCON/USD on $ 0.00004229. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SpaceFalcon turukapitalisatsioon?
FCON turukapitalisatsioon on $ 733.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FCON ringlev varu?
FCON ringlev varu on 17.34B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCON (ATH) hind?
FCON saavutab ATH hinna summas 0.01739679 USD.
Mis oli kõigi aegade FCON madalaim (ATL) hind?
FCON nägi ATL hinda summas 0.00000591 USD.
Milline on FCON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FCON kauplemismaht on -- USD.
Kas FCON sel aastal kõrgemale ka suundub?
FCON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:03:54 (UTC+8)

SpaceFalcon (FCON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.