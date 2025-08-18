Rohkem infot YGG

$0.1623
Yield Guild Games (YGG) reaalajas hinnagraafik
Yield Guild Games (YGG) hinna teave (USD)

$ 0.1606
$ 0.1684
$ 0.1606
$ 0.1684
$ 11.495791520389345
$ 0.119167900856695
Yield Guild Games (YGG) reaalajas hind on $ 0.1624. Viimase 24 tunni jooksul YGG kaubeldud madalaim $ 0.1606 ja kõrgeim $ 0.1684 näitab aktiivset turu volatiivsust. YGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.495791520389345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.119167900856695.

Lüliajalise tootluse osas on YGG muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -3.33% 24 tunni vältel -5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yield Guild Games (YGG) – turuteave

$ 96.28M
$ 1.01M
$ 162.40M
592.84M
1,000,000,000
999,716,414.322777
Yield Guild Games praegune turukapitalisatsioon on $ 96.28M $ 1.01M 24 tunnise kauplemismahuga. YGG ringlev varu on 592.84M, mille koguvaru on 999716414.322777. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 162.40M.

Yield Guild Games (YGG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Yield Guild Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005591-3.33%
30 päeva$ -0.0194-10.68%
60 päeva$ +0.0026+1.62%
90 päeva$ -0.0471-22.49%
Yield Guild Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris YGG muutuse $ -0.005591 (-3.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Yield Guild Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0194 (-10.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Yield Guild Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YGG $ +0.0026 (+1.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Yield Guild Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0471 (-22.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Yield Guild Games (YGG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Yield Guild Games hinnaajaloo lehte.

Mis on Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Yield Guild Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida YGG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Yield Guild Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Yield Guild Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Yield Guild Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield Guild Games (YGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield Guild Games (YGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield Guild Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yield Guild Games hinna ennustust kohe!

Yield Guild Games (YGG) tokenoomika

Yield Guild Games (YGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Yield Guild Games (YGG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Yield Guild Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Yield Guild Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

YGG kohalike valuutade suhtes

1 Yield Guild Games(YGG)/VND
4,273.556
1 Yield Guild Games(YGG)/AUD
A$0.248472
1 Yield Guild Games(YGG)/GBP
0.118552
1 Yield Guild Games(YGG)/EUR
0.13804
1 Yield Guild Games(YGG)/USD
$0.1624
1 Yield Guild Games(YGG)/MYR
RM0.683704
1 Yield Guild Games(YGG)/TRY
6.63404
1 Yield Guild Games(YGG)/JPY
¥23.8728
1 Yield Guild Games(YGG)/ARS
ARS$210.361592
1 Yield Guild Games(YGG)/RUB
12.933536
1 Yield Guild Games(YGG)/INR
14.211624
1 Yield Guild Games(YGG)/IDR
Rp2,619.354472
1 Yield Guild Games(YGG)/KRW
225.554112
1 Yield Guild Games(YGG)/PHP
9.18372
1 Yield Guild Games(YGG)/EGP
￡E.7.829304
1 Yield Guild Games(YGG)/BRL
R$0.87696
1 Yield Guild Games(YGG)/CAD
C$0.224112
1 Yield Guild Games(YGG)/BDT
19.721856
1 Yield Guild Games(YGG)/NGN
249.079376
1 Yield Guild Games(YGG)/UAH
6.692504
1 Yield Guild Games(YGG)/VES
Bs21.924
1 Yield Guild Games(YGG)/CLP
$156.5536
1 Yield Guild Games(YGG)/PKR
Rs46.004672
1 Yield Guild Games(YGG)/KZT
87.924984
1 Yield Guild Games(YGG)/THB
฿5.255264
1 Yield Guild Games(YGG)/TWD
NT$4.876872
1 Yield Guild Games(YGG)/AED
د.إ0.596008
1 Yield Guild Games(YGG)/CHF
Fr0.12992
1 Yield Guild Games(YGG)/HKD
HK$1.269968
1 Yield Guild Games(YGG)/AMD
֏62.079024
1 Yield Guild Games(YGG)/MAD
.د.م1.459976
1 Yield Guild Games(YGG)/MXN
$3.041752
1 Yield Guild Games(YGG)/PLN
0.589512
1 Yield Guild Games(YGG)/RON
лв0.701568
1 Yield Guild Games(YGG)/SEK
kr1.549296
1 Yield Guild Games(YGG)/BGN
лв0.271208
1 Yield Guild Games(YGG)/HUF
Ft54.790512
1 Yield Guild Games(YGG)/CZK
3.395784
1 Yield Guild Games(YGG)/KWD
د.ك0.049532
1 Yield Guild Games(YGG)/ILS
0.547288
1 Yield Guild Games(YGG)/NOK
kr1.649984
1 Yield Guild Games(YGG)/NZD
$0.272832

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Yield Guild Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Yield Guild Games ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield Guild Games kohta

Kui palju on Yield Guild Games (YGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas YGG hind USD on 0.1624 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YGG/USD hind?
Praegune hind YGG/USD on $ 0.1624. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yield Guild Games turukapitalisatsioon?
YGG turukapitalisatsioon on $ 96.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YGG ringlev varu?
YGG ringlev varu on 592.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YGG (ATH) hind?
YGG saavutab ATH hinna summas 11.495791520389345 USD.
Mis oli kõigi aegade YGG madalaim (ATL) hind?
YGG nägi ATL hinda summas 0.119167900856695 USD.
Milline on YGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YGG kauplemismaht on $ 1.01M USD.
Kas YGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
YGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YGG hinna ennustust.
Yield Guild Games (YGG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

