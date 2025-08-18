Mis on Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games (YGG) tokenoomika

Yield Guild Games (YGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Yield Guild Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Yield Guild Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield Guild Games kohta Kui palju on Yield Guild Games (YGG) tänapäeval väärt? Reaalajas YGG hind USD on 0.1624 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YGG/USD hind? $ 0.1624 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YGG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yield Guild Games turukapitalisatsioon? YGG turukapitalisatsioon on $ 96.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YGG ringlev varu? YGG ringlev varu on 592.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YGG (ATH) hind? YGG saavutab ATH hinna summas 11.495791520389345 USD . Mis oli kõigi aegade YGG madalaim (ATL) hind? YGG nägi ATL hinda summas 0.119167900856695 USD . Milline on YGG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YGG kauplemismaht on $ 1.01M USD . Kas YGG sel aastal kõrgemale ka suundub? YGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YGG hinna ennustust

