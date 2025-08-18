Yield Guild Games (YGG) reaalajas hind on $ 0.1624. Viimase 24 tunni jooksul YGG kaubeldud madalaim $ 0.1606 ja kõrgeim $ 0.1684 näitab aktiivset turu volatiivsust. YGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.495791520389345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.119167900856695.
Lüliajalise tootluse osas on YGG muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -3.33% 24 tunni vältel -5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Yield Guild Games (YGG) – turuteave
Yield Guild Games praegune turukapitalisatsioon on $ 96.28M$ 1.01M 24 tunnise kauplemismahuga. YGG ringlev varu on 592.84M, mille koguvaru on 999716414.322777. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 162.40M.
Yield Guild Games (YGG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Yield Guild Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005591
-3.33%
30 päeva
$ -0.0194
-10.68%
60 päeva
$ +0.0026
+1.62%
90 päeva
$ -0.0471
-22.49%
Yield Guild Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris YGG muutuse $ -0.005591 (-3.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Yield Guild Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0194 (-10.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Yield Guild Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus YGG $ +0.0026 (+1.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Yield Guild Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0471 (-22.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Yield Guild Games (YGG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
