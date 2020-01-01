SpaceFalcon (FCON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SpaceFalcon (FCON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SpaceFalcon (FCON) teave Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Ametlik veebisait: https://spacefalcon.com/ Valge raamat: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Ostke FCON kohe!

SpaceFalcon (FCON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SpaceFalcon (FCON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 228.42K $ 228.42K $ 228.42K Koguvaru: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Ringlev varu: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 250.28K $ 250.28K $ 250.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SpaceFalcon (FCON) hinna kohta

SpaceFalcon (FCON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SpaceFalcon (FCON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FCON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FCON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FCON tokeni tokenoomikat, avastage FCON tokeni reaalajas hinda!

FCON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FCON võiks suunduda? Meie FCON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FCON tokeni hinna ennustust kohe!

