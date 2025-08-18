Rohkem infot SXP

Solar logo

Solar hind(SXP)

1 SXP/USD reaalajas hind:

$0.1865
$0.1865
-0.63%1D
USD
Solar (SXP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:50 (UTC+8)

Solar (SXP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1825
$ 0.1825$ 0.1825
24 h madal
$ 0.1886
$ 0.1886$ 0.1886
24 h kõrge

$ 0.1825
$ 0.1825$ 0.1825

$ 0.1886
$ 0.1886$ 0.1886

$ 5.85616141
$ 5.85616141$ 5.85616141

$ 0.14360286304862213
$ 0.14360286304862213$ 0.14360286304862213

-0.43%

-0.63%

-2.36%

-2.36%

Solar (SXP) reaalajas hind on $ 0.1865. Viimase 24 tunni jooksul SXP kaubeldud madalaim $ 0.1825 ja kõrgeim $ 0.1886 näitab aktiivset turu volatiivsust. SXPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.85616141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14360286304862213.

Lüliajalise tootluse osas on SXP muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -2.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solar (SXP) – turuteave

No.331

$ 121.74M
$ 121.74M$ 121.74M

$ 404.53K
$ 404.53K$ 404.53K

$ 121.74M
$ 121.74M$ 121.74M

652.77M
652.77M 652.77M

652,768,015.3014977
652,768,015.3014977 652,768,015.3014977

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

NONE

Solar praegune turukapitalisatsioon on $ 121.74M $ 404.53K 24 tunnise kauplemismahuga. SXP ringlev varu on 652.77M, mille koguvaru on 652768015.3014977. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Solar (SXP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Solar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001182-0.63%
30 päeva$ -0.0239-11.36%
60 päeva$ +0.0244+15.05%
90 päeva$ -0.0124-6.24%
Solar Hinnamuutus täna

Täna registreeris SXP muutuse $ -0.001182 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Solar 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0239 (-11.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Solar 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SXP $ +0.0244 (+15.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Solar 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0124 (-6.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Solar (SXP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Solar hinnaajaloo lehte.

Mis on Solar (SXP)

Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation.

Solar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solar investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SXP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Solar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Solar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solar (SXP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solar (SXP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solar hinna ennustust kohe!

Solar (SXP) tokenoomika

Solar (SXP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SXP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Solar (SXP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Solar osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solar osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SXP kohalike valuutade suhtes

1 Solar(SXP)/VND
4,907.7475
1 Solar(SXP)/AUD
A$0.28348
1 Solar(SXP)/GBP
0.136145
1 Solar(SXP)/EUR
0.158525
1 Solar(SXP)/USD
$0.1865
1 Solar(SXP)/MYR
RM0.785165
1 Solar(SXP)/TRY
7.607335
1 Solar(SXP)/JPY
¥27.4155
1 Solar(SXP)/ARS
ARS$241.892365
1 Solar(SXP)/RUB
14.865915
1 Solar(SXP)/INR
16.320615
1 Solar(SXP)/IDR
Rp3,008.064095
1 Solar(SXP)/KRW
259.02612
1 Solar(SXP)/PHP
10.546575
1 Solar(SXP)/EGP
￡E.9.00049
1 Solar(SXP)/BRL
R$1.0071
1 Solar(SXP)/CAD
C$0.25737
1 Solar(SXP)/BDT
22.64856
1 Solar(SXP)/NGN
286.04251
1 Solar(SXP)/UAH
7.685665
1 Solar(SXP)/VES
Bs25.1775
1 Solar(SXP)/CLP
$179.786
1 Solar(SXP)/PKR
Rs52.83172
1 Solar(SXP)/KZT
100.972965
1 Solar(SXP)/THB
฿6.02395
1 Solar(SXP)/TWD
NT$5.600595
1 Solar(SXP)/AED
د.إ0.684455
1 Solar(SXP)/CHF
Fr0.1492
1 Solar(SXP)/HKD
HK$1.45843
1 Solar(SXP)/AMD
֏71.29149
1 Solar(SXP)/MAD
.د.م1.676635
1 Solar(SXP)/MXN
$3.519255
1 Solar(SXP)/PLN
0.67886
1 Solar(SXP)/RON
лв0.80568
1 Solar(SXP)/SEK
kr1.781075
1 Solar(SXP)/BGN
лв0.311455
1 Solar(SXP)/HUF
Ft62.9624
1 Solar(SXP)/CZK
3.89785
1 Solar(SXP)/KWD
د.ك0.0568825
1 Solar(SXP)/ILS
0.628505
1 Solar(SXP)/NOK
kr1.900435
1 Solar(SXP)/NZD
$0.31332

Solar ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Solar võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Solar ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solar kohta

Kui palju on Solar (SXP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SXP hind USD on 0.1865 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SXP/USD hind?
Praegune hind SXP/USD on $ 0.1865. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solar turukapitalisatsioon?
SXP turukapitalisatsioon on $ 121.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SXP ringlev varu?
SXP ringlev varu on 652.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SXP (ATH) hind?
SXP saavutab ATH hinna summas 5.85616141 USD.
Mis oli kõigi aegade SXP madalaim (ATL) hind?
SXP nägi ATL hinda summas 0.14360286304862213 USD.
Milline on SXP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SXP kauplemismaht on $ 404.53K USD.
Kas SXP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SXP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SXP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:50 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

