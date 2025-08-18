Solar (SXP) reaalajas hind on $ 0.1865. Viimase 24 tunni jooksul SXP kaubeldud madalaim $ 0.1825 ja kõrgeim $ 0.1886 näitab aktiivset turu volatiivsust. SXPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.85616141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14360286304862213.
Lüliajalise tootluse osas on SXP muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -2.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solar (SXP) – turuteave
Solar praegune turukapitalisatsioon on $ 121.74M$ 404.53K 24 tunnise kauplemismahuga. SXP ringlev varu on 652.77M, mille koguvaru on 652768015.3014977.
Solar (SXP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Solar tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001182
-0.63%
30 päeva
$ -0.0239
-11.36%
60 päeva
$ +0.0244
+15.05%
90 päeva
$ -0.0124
-6.24%
Solar Hinnamuutus täna
Täna registreeris SXP muutuse $ -0.001182 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Solar 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0239 (-11.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Solar 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SXP $ +0.0244 (+15.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Solar 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0124 (-6.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Solar (SXP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation.
Solar on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SXP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Solar kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solar ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Solar (SXP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
Solar (SXP) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.