Adventure Gold (AGLD) reaalajas hind on $ 0.7188. Viimase 24 tunni jooksul AGLD kaubeldud madalaim $ 0.7099 ja kõrgeim $ 0.7393 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.62791577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.20848210063010023.
Lüliajalise tootluse osas on AGLD muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -2.01% 24 tunni vältel -4.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Adventure Gold (AGLD) – turuteave
Adventure Gold praegune turukapitalisatsioon on $ 55.57M$ 262.20K 24 tunnise kauplemismahuga. AGLD ringlev varu on 77.31M, mille koguvaru on 92810001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.00M.
Adventure Gold (AGLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Adventure Gold tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.014744
-2.01%
30 päeva
$ -0.0856
-10.65%
60 päeva
$ -0.0192
-2.61%
90 päeva
$ -0.2278
-24.07%
Adventure Gold Hinnamuutus täna
Täna registreeris AGLD muutuse $ -0.014744 (-2.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Adventure Gold 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0856 (-10.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Adventure Gold 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGLD $ -0.0192 (-2.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Adventure Gold 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2278 (-24.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Adventure Gold (AGLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
Adventure Gold hinna ennustus (USD)
Kui palju on Adventure Gold (AGLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Adventure Gold (AGLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Adventure Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
