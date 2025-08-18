Rohkem infot AGLD

Adventure Gold hind(AGLD)

$0.7188
-2.01%1D
Adventure Gold (AGLD) reaalajas hinnagraafik
Adventure Gold (AGLD) hinna teave (USD)

$ 0.7099
24 h madal
24 h kõrge

$ 7.62791577
$ 0.20848210063010023
-0.52%

-2.01%

-4.71%

-4.71%

Adventure Gold (AGLD) reaalajas hind on $ 0.7188. Viimase 24 tunni jooksul AGLD kaubeldud madalaim $ 0.7099 ja kõrgeim $ 0.7393 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.62791577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.20848210063010023.

Lüliajalise tootluse osas on AGLD muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -2.01% 24 tunni vältel -4.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Adventure Gold (AGLD) – turuteave

$ 55.57M
$ 262.20K
$ 69.00M
77.31M
96,000,000
92,810,001
80.53%

ETH

Adventure Gold praegune turukapitalisatsioon on $ 55.57M $ 262.20K 24 tunnise kauplemismahuga. AGLD ringlev varu on 77.31M, mille koguvaru on 92810001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.00M.

Adventure Gold (AGLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Adventure Gold tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.014744-2.01%
30 päeva$ -0.0856-10.65%
60 päeva$ -0.0192-2.61%
90 päeva$ -0.2278-24.07%
Adventure Gold Hinnamuutus täna

Täna registreeris AGLD muutuse $ -0.014744 (-2.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Adventure Gold 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0856 (-10.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Adventure Gold 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGLD $ -0.0192 (-2.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Adventure Gold 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2278 (-24.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Adventure Gold (AGLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Adventure Gold hinnaajaloo lehte.

Mis on Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Adventure Gold investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AGLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Adventure Gold kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Adventure Gold ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Adventure Gold hinna ennustus (USD)

Kui palju on Adventure Gold (AGLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Adventure Gold (AGLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Adventure Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Adventure Gold hinna ennustust kohe!

Adventure Gold (AGLD) tokenoomika

Adventure Gold (AGLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Adventure Gold (AGLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Adventure Gold osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Adventure Gold osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Adventure Gold ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Adventure Gold võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Adventure Gold ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Adventure Gold kohta

Kui palju on Adventure Gold (AGLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGLD hind USD on 0.7188 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGLD/USD hind?
Praegune hind AGLD/USD on $ 0.7188. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Adventure Gold turukapitalisatsioon?
AGLD turukapitalisatsioon on $ 55.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGLD ringlev varu?
AGLD ringlev varu on 77.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGLD (ATH) hind?
AGLD saavutab ATH hinna summas 7.62791577 USD.
Mis oli kõigi aegade AGLD madalaim (ATL) hind?
AGLD nägi ATL hinda summas 0.20848210063010023 USD.
Milline on AGLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGLD kauplemismaht on $ 262.20K USD.
Kas AGLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGLD hinna ennustust.
Adventure Gold (AGLD) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

