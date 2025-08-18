Rohkem infot SNOW

Snowswap hind (SNOW)

Loendis mitteolevad

1 SNOW/USD reaalajas hind:

$0.179411
$0.179411$0.179411
0.00%1D
Snowswap (SNOW) reaalajas hinnagraafik
Snowswap (SNOW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 169.02
$ 169.02$ 169.02

$ 0
$ 0$ 0

+5.48%

+5.48%

Snowswap (SNOW) reaalajas hind on $0.179411. Viimase 24 tunni jooksul SNOW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 169.02 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SNOW muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Snowswap (SNOW) – turuteave

$ 62.73K
$ 62.73K$ 62.73K

$ 89.71K
$ 89.71K$ 89.71K

349.66K
349.66K 349.66K

500,000.0
500,000.0 500,000.0

Snowswap praegune turukapitalisatsioon on $ 62.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNOW ringlev varu on 349.66K, mille koguvaru on 500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 89.71K.

Snowswap (SNOW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Snowswap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Snowswap ja USD hinnamuutus $ +0.0187540471.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Snowswap ja USD hinnamuutus $ +0.0778663654.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Snowswap ja USD hinnamuutus $ +0.05030071355279626.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0187540471+10.45%
60 päeva$ +0.0778663654+43.40%
90 päeva$ +0.05030071355279626+38.96%

Mis on Snowswap (SNOW)

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Snowswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snowswap (SNOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snowswap (SNOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snowswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snowswap hinna ennustust kohe!

SNOW kohalike valuutade suhtes

Snowswap (SNOW) tokenoomika

Snowswap (SNOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snowswap (SNOW) kohta

Kui palju on Snowswap (SNOW) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNOW hind USD on 0.179411 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNOW/USD hind?
Praegune hind SNOW/USD on $ 0.179411. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Snowswap turukapitalisatsioon?
SNOW turukapitalisatsioon on $ 62.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNOW ringlev varu?
SNOW ringlev varu on 349.66K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNOW (ATH) hind?
SNOW saavutab ATH hinna summas 169.02 USD.
Mis oli kõigi aegade SNOW madalaim (ATL) hind?
SNOW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SNOW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNOW kauplemismaht on -- USD.
Kas SNOW sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNOW hinna ennustust.
Snowswap (SNOW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.