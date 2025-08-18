Mis on Snowswap (SNOW)

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.

Snowswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snowswap (SNOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snowswap (SNOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snowswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SNOW kohalike valuutade suhtes

Snowswap (SNOW) tokenoomika

Snowswap (SNOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snowswap (SNOW) kohta Kui palju on Snowswap (SNOW) tänapäeval väärt? Reaalajas SNOW hind USD on 0.179411 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNOW/USD hind? $ 0.179411 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNOW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Snowswap turukapitalisatsioon? SNOW turukapitalisatsioon on $ 62.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNOW ringlev varu? SNOW ringlev varu on 349.66K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNOW (ATH) hind? SNOW saavutab ATH hinna summas 169.02 USD . Mis oli kõigi aegade SNOW madalaim (ATL) hind? SNOW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SNOW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNOW kauplemismaht on -- USD . Kas SNOW sel aastal kõrgemale ka suundub? SNOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNOW hinna ennustust

