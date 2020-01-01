Snowswap (SNOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Snowswap (SNOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Snowswap (SNOW) teave Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well. Ametlik veebisait: https://snowswap.org/

Snowswap (SNOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Snowswap (SNOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.89K $ 61.89K $ 61.89K Koguvaru: $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K Ringlev varu: $ 349.66K $ 349.66K $ 349.66K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.50K $ 88.50K $ 88.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 169.02 $ 169.02 $ 169.02 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.177115 $ 0.177115 $ 0.177115

Snowswap (SNOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Snowswap (SNOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNOW tokeni tokenoomikat, avastage SNOW tokeni reaalajas hinda!

SNOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNOW võiks suunduda? Meie SNOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

