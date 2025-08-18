ShredN hind (SHRED)
ShredN (SHRED) reaalajas hind on $0.00240454. Viimase 24 tunni jooksul SHRED kaubeldud madalaim $ 0.00228498 ja kõrgeim $ 0.0026539 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHREDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00228498.
Lüliajalise tootluse osas on SHRED muutunud -2.57% viimase tunni jooksul, -7.23% 24 tunni vältel -16.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ShredN praegune turukapitalisatsioon on $ 24.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHRED ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 240.45K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ShredN ja USD hinnamuutus $ -0.000187555781054066.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ShredN ja USD hinnamuutus $ -0.0011457943.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ShredN ja USD hinnamuutus $ -0.0017631097.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ShredN ja USD hinnamuutus $ -0.010978404636210448.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000187555781054066
|-7.23%
|30 päeva
|$ -0.0011457943
|-47.65%
|60 päeva
|$ -0.0017631097
|-73.32%
|90 päeva
|$ -0.010978404636210448
|-82.03%
What is the project about? ShredN is a protocol dedicated to perfectly solve the low liquidity problemof NFTs. Unlikeother NFT fragmentation or NFT AMM protocols, ShredN will set different liquidity solutionsfor different types of NFTs (ERC-721 or ERC-1155). At the same time, the ShredNprotocol will distinguish different ERC-721 IDs, allowing NFTs with different attributes to achievefairvaluations based on their rarity traits. What makes your project unique? 1. Targeted Solutions The ShredN protocol covers a variety of liquidity solutions. These include: fragmentation, NFT AMM, and the creation of trading strategies for NFT traits. Through Shredn users canchoose the right solution for their individual needs. 2. Multi-chain ShredN's vision is to enable all NFTs to unlock and access liquidity. To this end, ShredNwill support all public chains where NFTs exist. 3. Community Co-Governance Community members can vote to manage the NFT projects that exist on ShredN, decidethedirection of ShredN, and work together to develop NFT liquidity solutions. 4. Aggregation In order to make the price discovery of NFTs smoother and more liquid, ShredNwill aggregate all existing NFT liquidity solution platforms. What can your token be used for? Community Governance: Users holding SHRED can decide the development of ShredNthrough voting and manage the NFT projects on ShredN's shelves. Fee reduction: When trading NFTs on ShredN, the platform will charge a portion of thefeeas a reward for NFT liquidity providers; users holding ShredN will be charged a lower feewhen trading. NFT liquidity providing rewards: the commission charged by the platformwill be issuedtoNFT liquidity providers in the form of SHRED tokens
Kui palju on ShredN (SHRED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ShredN (SHRED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ShredN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake ShredN hinna ennustust kohe!
ShredN (SHRED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHRED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.