What is the project about? ShredN is a protocol dedicated to perfectly solve the low liquidity problemof NFTs. Unlikeother NFT fragmentation or NFT AMM protocols, ShredN will set different liquidity solutionsfor different types of NFTs (ERC-721 or ERC-1155). At the same time, the ShredNprotocol will distinguish different ERC-721 IDs, allowing NFTs with different attributes to achievefairvaluations based on their rarity traits. What makes your project unique? 1. Targeted Solutions The ShredN protocol covers a variety of liquidity solutions. These include: fragmentation, NFT AMM, and the creation of trading strategies for NFT traits. Through Shredn users canchoose the right solution for their individual needs. 2. Multi-chain ShredN's vision is to enable all NFTs to unlock and access liquidity. To this end, ShredNwill support all public chains where NFTs exist. 3. Community Co-Governance Community members can vote to manage the NFT projects that exist on ShredN, decidethedirection of ShredN, and work together to develop NFT liquidity solutions. 4. Aggregation In order to make the price discovery of NFTs smoother and more liquid, ShredNwill aggregate all existing NFT liquidity solution platforms. What can your token be used for? Community Governance: Users holding SHRED can decide the development of ShredNthrough voting and manage the NFT projects on ShredN's shelves. Fee reduction: When trading NFTs on ShredN, the platform will charge a portion of thefeeas a reward for NFT liquidity providers; users holding ShredN will be charged a lower feewhen trading. NFT liquidity providing rewards: the commission charged by the platformwill be issuedtoNFT liquidity providers in the form of SHRED tokens

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ShredN (SHRED) kohta Kui palju on ShredN (SHRED) tänapäeval väärt? Reaalajas SHRED hind USD on 0.00240454 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHRED/USD hind? $ 0.00240454 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHRED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ShredN turukapitalisatsioon? SHRED turukapitalisatsioon on $ 24.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHRED ringlev varu? SHRED ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHRED (ATH) hind? SHRED saavutab ATH hinna summas 14.31 USD . Mis oli kõigi aegade SHRED madalaim (ATL) hind? SHRED nägi ATL hinda summas 0.00228498 USD . Milline on SHRED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHRED kauplemismaht on -- USD . Kas SHRED sel aastal kõrgemale ka suundub? SHRED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHRED hinna ennustust

