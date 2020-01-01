ShredN (SHRED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ShredN (SHRED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ShredN (SHRED) teave What is the project about? ShredN is a protocol dedicated to perfectly solve the low liquidity problemof NFTs. Unlikeother NFT fragmentation or NFT AMM protocols, ShredN will set different liquidity solutionsfor different types of NFTs (ERC-721 or ERC-1155). At the same time, the ShredNprotocol will distinguish different ERC-721 IDs, allowing NFTs with different attributes to achievefairvaluations based on their rarity traits. What makes your project unique? Targeted Solutions The ShredN protocol covers a variety of liquidity solutions. These include: fragmentation, NFT AMM, and the creation of trading strategies for NFT traits. Through Shredn users canchoose the right solution for their individual needs. Multi-chain ShredN's vision is to enable all NFTs to unlock and access liquidity. To this end, ShredNwill support all public chains where NFTs exist. Community Co-Governance Community members can vote to manage the NFT projects that exist on ShredN, decidethedirection of ShredN, and work together to develop NFT liquidity solutions. Aggregation In order to make the price discovery of NFTs smoother and more liquid, ShredNwill aggregate all existing NFT liquidity solution platforms. What can your token be used for? Community Governance: Users holding SHRED can decide the development of ShredNthrough voting and manage the NFT projects on ShredN's shelves. Fee reduction: When trading NFTs on ShredN, the platform will charge a portion of thefeeas a reward for NFT liquidity providers; users holding ShredN will be charged a lower feewhen trading. NFT liquidity providing rewards: the commission charged by the platformwill be issuedtoNFT liquidity providers in the form of SHRED tokens Ametlik veebisait: https://shredn.io/ Valge raamat: https://shredn.io/ShredN.pdf Ostke SHRED kohe!

ShredN (SHRED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ShredN (SHRED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.73K $ 22.73K $ 22.73K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 227.27K $ 227.27K $ 227.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.31 $ 14.31 $ 14.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00226399 $ 0.00226399 $ 0.00226399 Praegune hind: $ 0.00227141 $ 0.00227141 $ 0.00227141 Lisateave ShredN (SHRED) hinna kohta

ShredN (SHRED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ShredN (SHRED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHRED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHRED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHRED tokeni tokenoomikat, avastage SHRED tokeni reaalajas hinda!

SHRED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHRED võiks suunduda? Meie SHRED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHRED tokeni hinna ennustust kohe!

