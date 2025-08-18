Mis on Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Milline on praegune ZBCN/USD hind? $ 0.0045564 . Milline on Zebec Network turukapitalisatsioon? ZBCN turukapitalisatsioon on $ 404.78M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZBCN ringlev varu? ZBCN ringlev varu on 88.84B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZBCN (ATH) hind? ZBCN saavutab ATH hinna summas 0.007105034498396647 USD . Mis oli kõigi aegade ZBCN madalaim (ATL) hind? ZBCN nägi ATL hinda summas 0.000692135609811539 USD . Milline on ZBCN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZBCN kauplemismaht on $ 687.81K USD .

