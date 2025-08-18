Rohkem infot ZBCN

Zebec Network logo

Zebec Network hind(ZBCN)

1 ZBCN/USD reaalajas hind:

Zebec Network (ZBCN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:08:44 (UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) hinna teave (USD)

Zebec Network (ZBCN) reaalajas hind on $ 0.0045564. Viimase 24 tunni jooksul ZBCN kaubeldud madalaim $ 0.0045494 ja kõrgeim $ 0.004721 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZBCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.007105034498396647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000692135609811539.

Lüliajalise tootluse osas on ZBCN muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, -1.56% 24 tunni vältel -12.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zebec Network (ZBCN) – turuteave

Zebec Network praegune turukapitalisatsioon on $ 404.78M $ 687.81K 24 tunnise kauplemismahuga. ZBCN ringlev varu on 88.84B, mille koguvaru on 99998846751.93971. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 455.64M.

Zebec Network (ZBCN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zebec Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000072677-1.56%
30 päeva$ +0.00126+38.22%
60 päeva$ +0.0005194+12.86%
90 päeva$ +0.0026025+133.19%
Zebec Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZBCN muutuse $ -0.000072677 (-1.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zebec Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00126 (+38.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zebec Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZBCN $ +0.0005194 (+12.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zebec Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0026025 (+133.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zebec Network (ZBCN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zebec Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zebec Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZBCN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zebec Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zebec Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zebec Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zebec Network (ZBCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zebec Network (ZBCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zebec Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zebec Network hinna ennustust kohe!

Zebec Network (ZBCN) tokenoomika

Zebec Network (ZBCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZBCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zebec Network (ZBCN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zebec Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zebec Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZBCN kohalike valuutade suhtes

Zebec Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zebec Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zebec Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zebec Network kohta

Kui palju on Zebec Network (ZBCN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZBCN hind USD on 0.0045564 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZBCN/USD hind?
Praegune hind ZBCN/USD on $ 0.0045564. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zebec Network turukapitalisatsioon?
ZBCN turukapitalisatsioon on $ 404.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZBCN ringlev varu?
ZBCN ringlev varu on 88.84B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZBCN (ATH) hind?
ZBCN saavutab ATH hinna summas 0.007105034498396647 USD.
Mis oli kõigi aegade ZBCN madalaim (ATL) hind?
ZBCN nägi ATL hinda summas 0.000692135609811539 USD.
Milline on ZBCN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZBCN kauplemismaht on $ 687.81K USD.
Kas ZBCN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZBCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZBCN hinna ennustust.
Zebec Network (ZBCN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

