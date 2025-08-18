Zebec Network (ZBCN) reaalajas hind on $ 0.0045564. Viimase 24 tunni jooksul ZBCN kaubeldud madalaim $ 0.0045494 ja kõrgeim $ 0.004721 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZBCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.007105034498396647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000692135609811539.
Lüliajalise tootluse osas on ZBCN muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, -1.56% 24 tunni vältel -12.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zebec Network (ZBCN) – turuteave
No.139
$ 404.78M
$ 404.78M
$ 687.81K
$ 687.81K
$ 455.64M
$ 455.64M
88.84B
88.84B
100,000,000,000
100,000,000,000
99,998,846,751.93971
99,998,846,751.93971
88.83%
0.01%
SOL
Zebec Network praegune turukapitalisatsioon on $ 404.78M$ 687.81K 24 tunnise kauplemismahuga. ZBCN ringlev varu on 88.84B, mille koguvaru on 99998846751.93971. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 455.64M.
Zebec Network (ZBCN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zebec Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000072677
-1.56%
30 päeva
$ +0.00126
+38.22%
60 päeva
$ +0.0005194
+12.86%
90 päeva
$ +0.0026025
+133.19%
Zebec Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZBCN muutuse $ -0.000072677 (-1.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zebec Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00126 (+38.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zebec Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZBCN $ +0.0005194 (+12.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zebec Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0026025 (+133.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zebec Network (ZBCN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.
Zebec Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zebec Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZBCN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Zebec Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zebec Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Zebec Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Zebec Network (ZBCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zebec Network (ZBCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zebec Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Zebec Network (ZBCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZBCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Zebec Network (ZBCN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Zebec Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zebec Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.